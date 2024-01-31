Дрон упал на территории завода в Петербурге. Против него впервые использовали С-400 «Триумф» «Фонтанка»: беспилотник над Петербургом сбит из ЗРК С-400 «Триумф»

Жители Санкт-Петербурга рассказали, что утром слышали громкий взрыв в разных районах города. По данным «Фонтанки», средства ПВО сбили украинский беспилотник. Он успел долететь до Невского района и рухнул на территории завода «Невский мазут». Власти города атаку БПЛА не комментировали, однако сообщили об «инциденте, потребовавшем внимания силовых ведомств».

Утром жители Санкт-Петербурга проснулись от громких звуков, сообщила «Фонтанка». Читатели рассказали, что слышали взрыв в Красногвардейском, Невском и Центральном районах города, а также в Колпино и поселке имени Тельмана.

«Что-то только [что] очень громко бахнуло в районе Московского вокзала, в квартире окна задребезжали», — рассказал один из петербуржцев.

На громкие звуки жаловались в районе четырех-пяти часов утра. С 03:53 по 05:11 в международном аэропорту Пулково действовал план «Ковер» (при его введении небо закрывают для всех самолетов, кроме военных и спасательных бортов), сообщило агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу авиагавани. По данным онлайн-табло, рейс Душанбе – Санкт-Петербург авиакомпании «Уральские авиалинии», который должен был приземлится в 04:00 в Петербурге, направили в Москву. Он сел в Домодедово с опозданием в три часа.

Работа системы ПВО в черте города

«Фонтанка» и Telegram-канал «Mash на Мойке» сообщили, что причиной громких звуков стала работа средств противовоздушной обороны. В 4:20 они подбили украинский дрон над Колпино — для этого впервые применили зенитный ракетный комплекс С-400 «Триумф».

Уничтожить БПЛА полностью не удалось, он смог долететь до Невского района, и спустя примерно полчаса рухнул на территории завода «Невский мазут».

По данным «Mash на Мойке», обломки БПЛА попали в одну из цистерн, из-за этого произошло задымление. Кроме этого, пострадала крыша здания и металлические конструкции. «Фонтанка» писала, что из-за падения беспилотника загорелись три пустые цистерны, но их быстро потушили.

«Инцидент, потребовавший внимания силовых ведомств»

Власти Санкт-Петербурга информацию об атаке дрона не подтверждали. В администрации города рассказали, что на промышленной площадке в Невском районе произошел инцидент в зоне слива мазута, «потребовавший внимания силовых ведомств».

«Пострадавших нет. Вред имуществу не причинен. Администрация города работает во взаимодействии с правоохранительными органами и всеми силовыми ведомствами», — отметили в пресс-службе Смольного.

Там добавили, что на предприятии сейчас идут следственные действия.

Губернатор города Александр Беглов также заявил, что «хлопок», который ночью слышали жители кварталов в районе Глухоозерского шоссе, связан с этим инцидентом.

В Минобороны РФ об атаке беспилотника не сообщали. По данным военного ведомства, в ночь на 31 января средства ПВО сбили только один дрон — над территорией Псковской области.

Режим повышенной готовности

За последние две недели это уже третья попытка атаковать топливно-энергетические объекты в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. 18 января БПЛА впервые долетел до Петербурга, его перехватили силы ПВО, обломки упали на территории «Петербургского нефтяного терминала». Экспертиза, предварительно, показала, что дрон нес около трех килограммов тротила. В пресс-службе терминала позже рассказали, что беспилотник не повредил оборудование и не вызвал пожар.

Ночью 21 января об атаке на терминал «Новатэка» в Ленинградской области сообщил Telegram-канал Baza. На предприятии в результате удара БПЛА возник пожар, его удалось потушить к утру. В компании заявили, что возгорание произошло из-за «внешнего воздействия».

После этого на объектах критической инфраструктуры в Ленинградской области был объявлен режим повышенной готовности. Силовики получили приказ уничтожать любые беспилотники в случае их обнаружения.