Украинский дрон впервые долетел до Петербурга. Что известно ПВО уничтожила беспилотник над Угольной гаванью в Петербурге

Впервые за время конфликта украинский беспилотник достал до Санкт-Петербурга. Предварительно, он смог пролететь через несколько областей и пытался атаковать нефтяной терминал. Дрон вовремя перехватили, и тот упал без последствий. Он нес около трех килограммов тротила.

Украинский беспилотник атаковал петербургский нефтяной терминал в ночь на 18 января, рассказал газете «Коммерсантъ» совладелец СП ЗАО «Петербургский нефтяной терминал» Михаил Скигин.

Он заявил, что ПВО сработала «молниеносно», и поблагодарил Минобороны и лично президента Владимира Путина за «блестящую работу».

«Это позволило предотвратить чудовищную катастрофу, результатом которой могли бы быть страшные последствия, человеческие жертвы, гигантский экологический урон Балтике», — отметил Скигин.

В то же время предприниматель сообщил, что если бы дрон и долетел до терминала, то «очень маловероятно, что что-нибудь бы произошло». Он подчеркнул, что в порту стоят резервуары с двойными стенами далеко друг от друга.

«Угроза маловероятна. Если бы какие-то взрывчатки были, то может быть что-то и произошло, но ничего масштабного не должно произойти, так как у нас по старой технологии резервуары расположены далеко друг от друга. Это еще наследие старых норм, на Западе резервуары ближе стоят», — пояснил Скигин.

Всего в терминале находится 21 резервуар под различные виды «наливных грузов», то есть, жидкие вещества. В месяц порт может отгружать до 1,1 млн тонн.

Вражеский дрон долетел до Петербурга впервые с начала спецоперации. Минобороны РФ сообщило, что его сбили около полвторого ночи.

«Дежурными средствами ПВО один беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Московской области и один перехвачен над территорией Ленинградской области», — коротко отчиталось ведомство.

Петербургское издание «Фонтанка» выяснило, что беспилотник самолетного типа сбили над Финским заливом в Угольной гавани , а это уже территория самого Петербурга, а не области. Именно в этой гавани находится «Петербургский нефтяной терминал». Обломки беспилотника нашли на его территории, подтвердил глава координационного совета по интеграции новых регионов при Общественной палате Владимир Рогов.

Говоря о Ленинградской области вместо Петербурга, военные использовали «стилистический прием для того, чтобы не сеять панику у петербуржцев», предположило издание о Ленинградской области 47news. ru. Там указали, что «дежурные средства ПВО», о которых рапортовало Минобороны, вероятно, начали подавлять дрон в области, поэтому, формально, путаницы нет.

По информации «Фонтанки», о летящем к Петербургу дроне сообщили из Твери. До того, как его сбили, беспилотник, по предварительным данным, успел миновать Брянскую, Смоленскую, Тверскую и Новгородскую области, и в итоге появился со стороны последней.

Экспертиза обломков дрона, предварительно, показала, что он нес около трех килограммов тротила . Размах крыльев — примерно шесть метров, двигатель внутреннего сгорания поршневого типа.

«Если размах крыла действительно около шести метров, то это большой дрон. Больше чем у украинского «Бобра», которыми атакуют Москву. Что касается заряда около трех килограмм, то это небольшое количество. У тех же «Бобров» порядка пяти килограмм», — отметил военный эксперт Дмитрий Корнев.

Источник «Фонтанки» утверждает, что дрон обезвредили системы радиоэлектронной борьбы. Но петербуржцы в соцсетях рассказывают, что ночью примерно в то же время слышали громкие звуки, в том числе похожие на работу ПВО.

«Около часа ночи слышала звук словно от пролетающего самолета, не большого, а учебного. <...> Еще подумала, что как-то странно, в час ночи», — поделилась с 47news.ru местная жительница Светлана.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов утром сообщил, что никто не пострадал.

Атакованный терминал работает в штатном режиме. Возгорания не было, оборудование не повреждено. Во время атаки дрона в порту не обслуживали крупные суда. Сейчас под погрузкой на причале стоит лишь небольшой танкер под российским флагом «Навик» грузоподъемностью 4,7 тыс. тонн. Ближайший крупный танкер должен был прийти только днем 18 января.

Будут ли вводить в терминале дополнительные меры безопасности, совладелец пока не знает.

«Мы с таким сталкиваемся впервые и как предприятие некомпетентны такие вещи решать, это на уровне национальной безопасности. Будем проводить консультации с органами власти перед тем, как что-либо предпринимать», — прокомментировал Скигин.

В семи километрах от Угольной гавани расположена официальная резиденция президента России, обратило внимание 47news.ru.

Петербургский аэропорт Пулково из-за беспилотника объявил план «Ковер», когда небо закрывают для всех, кроме военных и спасательных бортов. Самолеты не принимали и не отправляли с 0:57 до 1:20 мск. В частности, из-за этого задержался рейс из Еревана. Сейчас аэропорт действует в обычном режиме.

СМИ также писали о том, что ночью под Петербургом видели второй беспилотник в районе деревни Войскрово Тосненского района (на границе с Петербургом), который, якобы, тоже перехватили. Полиция и МЧС выезжали на место, но ничего не нашли.