Беспилотники атаковали Воронеж. Целью мог быть военный аэродром Губернатор Гусев сообщил о повреждении 35 квартир в нескольких домах Воронежа

ВСУ атаковали Воронеж с помощью беспилотников. Глава региона Александр Гусев заявил, что дежурные средства ПВО сбили БПЛА, однако обломки дронов упали на жилые дома. В одной из квартир после этого начался пожар, пострадала 10-летняя девочка. Shot пишет, что около пяти утра жители Воронежа сообщили о еще двух взрывах. По данным Telegram-канала, вероятной целью атаки мог быть военный аэродром «Балтимор». Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ночью 16 января жители микрорайона «Тенистый» в Воронеже проснулись от взрывов. Telegram-канал «Осторожно, новости» написал, что их было больше 15, в городе находили обломки беспилотников. Также сообщалось о работе ПВО.

Позже губернатор Воронежской области Александр Гусев уточнил, что дежурные средства противовоздушной обороны отразили атаку украинских дронов.

В Воронеже ввели режим городского ЧС для оперативности принятия решений. Глава региона заявил, что держит ситуацию с устранением последствий атаки на личном контроле.

Последствия атаки

Обломки одного из беспилотников упали на балкон восьмого этажа дома на улице Тепличной, пишет Shot. На балконе выбило остекление и дверь, начался пожар. По данным регионального МЧС, его площадь поставила пять квадратных метров. Помощь медиков понадобилась 10-летней девочке, которая находилась в квартире. У ребенка резаные раны руки, ноги и шеи. Девочку осмотрели на месте, госпитализация ей не потребовалась.

Всех жильцов дома на Тепличной эвакуировали и разместили в соседней школе, сообщил мэр Воронежа Вадим Стенин. Сейчас там работает пункт временного размещения. Кроме этого, организовали еще один штаб — туда могут обратиться те, чьи квартиры пострадали.

Всего на Тепличной улице повреждения получили 35 квартир в трех домах, сообщил губернатор Воронежской области. На месте развернут оперштаб от администрации города, который будет координировать устранение последствий. Сейчас специалисты занимаются установкой временного остекления в пострадавших квартирах.

По словам мэра, дом, где произошел пожар, осмотрен, все инженерные системы находятся в рабочем состоянии. Вадим Стенин также добавил, что в результате атаки пострадали несколько домов на улице Острогожской – в них выбило окна.

Вероятная цель

По данным Shot, ВСУ пытались повторно атаковать Воронеж около пяти утра. Очевидцы рассказали о двух взрывах в районе улице Тепличной, куда упали обломки беспилотников после первой атаки.

В Telegram-канале Минобороны РФ сообщили, что в течение ночи средства ПВО сбили пять и уничтожили три украинских беспилотника самолетного типа.

Mash пишет, что город, предположительно, атаковали БПЛА модели PD-1. По заявлению компании-производителя, эти дроны предназначены для разведки или аэросъемки.

Вероятной целью атаки, по данным Shot, мог быть военный аэродром «Балтимор» (на нем базируется 47-й гвардейский бомбардировочный авиационный полк, на вооружении которого находятся сверхзвуковые истребители-бомбардировщики Су-34). Между ним и домами на Тепличной улице примерно три километра.

Это не первая попытка ВСУ атаковать аэродром в Воронеже. 9 июня 2023 года беспилотник со взрывчаткой врезался в жилой дом на улице Белинского, три человек пострадали. Среди целей этой атаки Telegram-канал Baza называл «Балтимор». Предположительно, БПЛА летел на аэродром, но сбился с курса.

13 июля 2023 года в нескольких километрах от Воронежа сбили три беспилотника. Источник Shot сообщал, что целью этой атаки ВСУ также был «Балтимор».