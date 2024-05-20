Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Медведев предупредил о рисках Зеленского при утрате им легитимности

Медведев допустил риск покушения на Зеленского по аналогии с Гитлером в 1944-м

close
100%
Екатерина Штукина/РИА Новости

Недовольные политикой украинского президента Владимира Зеленского могут попытаться расправиться с ним по сценарию покушения части немецкого руководства на Адольфа Гитлера в 1944 году. Таким мнением поделился заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в беседе с ТАСС.

«Покушение на злобного клоуна-кокаиниста, которое может пройти по сценарию покушения на Гитлера», — предупредил политик.

По мнению Медведева, подобное развитие событий не исключено после истечения президентских полномочий украинского лидера 21 мая, когда «волнения в части слоев общества будут жестоко подавлены». В настоящее время Зеленский пытается удержаться у власти, нарушая при этом законы собственной страны, отмечается в материале.

«Часть недовольного украинского олигархата решит убрать безумного актеришку, заменив его более лояльной фигурой», — полагает зампред Совбеза.

Однако ни для украинцев, ни для россиян, такой сценарий ничего не поменяет, «разве что появится новая опереточная фигура, не скованная собственным запретом на переговоры с Россией», считает он.

Перед этим Медведев выразил мнение, что Зеленский проиграл бы выборы на Украине.

Ранее Медведев обвинил Зеленского в воровстве.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами