Медведев предупредил о рисках Зеленского при утрате им легитимности

Недовольные политикой украинского президента Владимира Зеленского могут попытаться расправиться с ним по сценарию покушения части немецкого руководства на Адольфа Гитлера в 1944 году. Таким мнением поделился заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в беседе с ТАСС.

«Покушение на злобного клоуна-кокаиниста, которое может пройти по сценарию покушения на Гитлера», — предупредил политик.

По мнению Медведева, подобное развитие событий не исключено после истечения президентских полномочий украинского лидера 21 мая, когда «волнения в части слоев общества будут жестоко подавлены». В настоящее время Зеленский пытается удержаться у власти, нарушая при этом законы собственной страны, отмечается в материале.

«Часть недовольного украинского олигархата решит убрать безумного актеришку, заменив его более лояльной фигурой», — полагает зампред Совбеза.

Однако ни для украинцев, ни для россиян, такой сценарий ничего не поменяет, «разве что появится новая опереточная фигура, не скованная собственным запретом на переговоры с Россией», считает он.

Перед этим Медведев выразил мнение, что Зеленский проиграл бы выборы на Украине.

Ранее Медведев обвинил Зеленского в воровстве.