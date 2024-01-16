На АЭС в Воронежской области рассказали о последствиях атаки беспилотников ВСУ

Атака беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Воронежской области не повлияла на работу Нововоронежской атомной электростанции. Об этом сообщила пресс-служба АЭС в Telegram-канале.

По словам представителей станции, объект продолжает работать в штатном режиме. Энергоблоки №4, 5, 6 и 7 работают несут нагрузку 3788 МВт в соответствии с диспетчерским графиком. В сообщении говорится, что нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации энергоблоков Нововоронежской АЭС нет.

В ночь на 16 января губернатор Воронежской области Александр Гусев рассказал, что над Воронежем средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинские беспилотники. В результате инцидента произошло возгорание на балконе в многоквартирном доме, а еще в двух многоквартирных и ряде частных домов были выбиты окна.

Стало известно, что при атаке дронов на Воронеж пострадала 10-летняя девочка. У ребенка резаные раны руки, ноги и шеи. Ей потребовалась помощь медиков.

Мэр Воронежа Вадим Кстенин сообщил в Telegram-канале, что в городе ввели режим ЧС после атаки беспилотников.

Ранее российские военные сбили несколько тактических ракет «Точка-У» за сутки.