Киркорова не лишат звания, но «вырезали» из фильма: что происходит с гостями «голой» вечеринки Минкульт не нашел повода лишать Киркорова звания народного артиста

Певец Филипп Киркоров не будет лишен звания народного артиста из-за участия в «голой» вечеринке Анастасии Ивлеевой, сообщили в Минкульте. В ведомстве пояснили, что это может быть сделано только по вступившему в силу приговору суда за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления. Несмотря на решение ведомства, исполнителя «вырезали» из комедии «Иван Васильевич меняет все!». Кроме того, всеми участниками мероприятия, по данным Mash, заинтересовалась налоговая.

Минкульт не нашел оснований

Певца Филиппа Киркорова не лишат звания народного артиста из-за участия в «голой» вечеринке телеведущей и блогера Анастасии Ивлеевой. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу министерства культуры.

«Награжденный может быть лишен государственной награды только вступившим в законную силу приговором суда при осуждении за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления», — заявили в ведомстве.

В министерстве добавили, что такой порядок определен законодательством.

Заслуженный юрист РФ, ученый-правовед Иван Соловьев ранее допускал, что основанием для лишения исполнителя звания народного артиста может стать нарушение профессиональной этики и моральных норм:

«Уверен, что с появлением запрета на пропаганду ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено на территории РФ), с учетом откровенно непристойного поведения исполнителя как на сцене, так и в повседневной жизни, появились значимые правовые основания для того, чтобы поставить вопрос о возможности подготовки представления о лишении господина Киркорова почетного звания «Народный артист России».

С предложением лишить Киркорова звания выступил глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин. Как сообщал Mash, певец даже обращался за помощью к юристам.

Киркорова и Asti «вырезали» из фильма

Несмотря на сохранение звание, исполнителя «вырезали» из комедии «Иван Васильевич меняет все!», которую готовит к показу ТНТ. Директор телеканала Тина Канделаки опубликовала в своем Telegram-канале кадры с «досъемов» картины. На них актер из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Никита Кологривый играет Людовика XVI вместо народного артиста.

«Я за этот фильм стою! Зритель мне все, и я все зрителям! Кто меня знает, тот в курсе», — воспроизводит Кологривый монолог Кащея из «Слова пацана», изменив его под новый проект.

Также стало известно, что вместо певицы Анны Asti (еще одна гостья вечеринки Ивлеевой, настоящее имя — Анна Дзюба), которая исполняла роль Барби, в фильме сыграет кантри-поп певица Клава Кока (Клавдия Высокова).

Канделаки в своем Telegram-канале опровергла появившиеся слухи о большом гонораре для артистов за срочность.

«Спасибо огромное Никите [Кологривому], он очень большой артист, спасибо Клаве Коке. За то, что поддержали нас и согласились на эту авантюру. Спойлер: это не финальный список артистов», — сказала директор телеканала.

На фоне появившейся информации Филипп Киркоров опубликовал в своих соцсетях афишу новогоднего «Зимнего Show», проведение которого было под вопросом из-за скандала.

«Под прицелом» все гости

Mash сообщил, что участникам скандальной вечеринки дали три дня на решение налоговых вопросов. По данным телеканала, их ждет «глубокий аудит и выездная проверка», если они до 2024 года не решат вопросы с налоговой.

«Наш собеседник в ФНС утверждает, что это — последнее предупреждение, так называемый маячок. Далее — подключается МВД, идет проверка движения средств, и, если есть основания, — выездная проверка с перспективой возбуждения дела», — уточняется в посте.

По данным ресурса, «под прицелом находятся все, кто был в списке гостей».

Telegram-канал Baza выяснил, что приглашение на вечеринку получили, но не пришли Тина Канделаки, Тимати и его девушка, Feduk, Big Baby Tape, Николай Картозия, Светлана Бондарчук, Михаил Друян, Зиверт, Moneyken, Нюша, Яна Рудковская, Настя Самбурская, Кристина Си и Филипп Янковский.

«Интересно, что от посещения вечеринки отказались те, кто до этого встречался с (главой «Лиги безопасного интернета») Екатериной Мизулиной — в частности, Инстасамка и Scally Milano», — отмечает канал.

Пока налоговая проверяет участиков мероприятия, рэпер Vacio, который пришел на мероприятие в одном носке, решил обжаловать штраф в 200 тысяч рублей за пропаганду ЛГБТ.

Тем временем замглавы СПЧ Ирина Киркора в интервью «Национальной службе новостей» призвала прекратить обсуждение «голой» вечеринки:

«Мне кажется, лучше вообще перестать о ней говорить. Выводы сделаны, процессы извинений и осознания произошедшего теми людьми, которые организовывали вечеринку и участвовали в ней, уже произошли. По крайней мере, я очень на это надеюсь. Думаю, что продолжение обсуждения этой истории в любых вариациях просто неуместно, поскольку оно уже переходит в травлю».