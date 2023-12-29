Киркорова не лишат звания, но «вырезали» из фильма: что происходит с гостями «голой» вечеринки

Минкульт не нашел оснований
Певца Филиппа Киркорова не лишат звания народного артиста из-за участия в «голой» вечеринке телеведущей и блогера Анастасии Ивлеевой. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу министерства культуры.
«Награжденный может быть лишен государственной награды только вступившим в законную силу приговором суда при осуждении за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления», — заявили в ведомстве.
В министерстве добавили, что такой порядок определен законодательством.
Заслуженный юрист РФ, ученый-правовед Иван Соловьев ранее допускал, что основанием для лишения исполнителя звания народного артиста может стать нарушение профессиональной этики и моральных норм:
«Уверен, что с появлением запрета на пропаганду ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено на территории РФ), с учетом откровенно непристойного поведения исполнителя как на сцене, так и в повседневной жизни, появились значимые правовые основания для того, чтобы поставить вопрос о возможности подготовки представления о лишении господина Киркорова почетного звания «Народный артист России».
С предложением лишить Киркорова звания выступил глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин. Как сообщал Mash, певец даже обращался за помощью к юристам.
Киркорова и Asti «вырезали» из фильма
Несмотря на сохранение звание, исполнителя «вырезали» из комедии «Иван Васильевич меняет все!», которую готовит к показу ТНТ. Директор телеканала Тина Канделаки опубликовала в своем Telegram-канале кадры с «досъемов» картины. На них актер из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Никита Кологривый играет Людовика XVI вместо народного артиста.
«Я за этот фильм стою! Зритель мне все, и я все зрителям! Кто меня знает, тот в курсе», — воспроизводит Кологривый монолог Кащея из «Слова пацана», изменив его под новый проект.
Также стало известно, что вместо певицы Анны Asti (еще одна гостья вечеринки Ивлеевой, настоящее имя — Анна Дзюба), которая исполняла роль Барби, в фильме сыграет кантри-поп певица Клава Кока (Клавдия Высокова).
Канделаки в своем Telegram-канале опровергла появившиеся слухи о большом гонораре для артистов за срочность.
«Спасибо огромное Никите [Кологривому], он очень большой артист, спасибо Клаве Коке. За то, что поддержали нас и согласились на эту авантюру. Спойлер: это не финальный список артистов», — сказала директор телеканала.
На фоне появившейся информации Филипп Киркоров опубликовал в своих соцсетях афишу новогоднего «Зимнего Show», проведение которого было под вопросом из-за скандала.
«Под прицелом» все гости
Mash сообщил, что участникам скандальной вечеринки дали три дня на решение налоговых вопросов. По данным телеканала, их ждет «глубокий аудит и выездная проверка», если они до 2024 года не решат вопросы с налоговой.
«Наш собеседник в ФНС утверждает, что это — последнее предупреждение, так называемый маячок. Далее — подключается МВД, идет проверка движения средств, и, если есть основания, — выездная проверка с перспективой возбуждения дела», — уточняется в посте.
По данным ресурса, «под прицелом находятся все, кто был в списке гостей».
Telegram-канал Baza выяснил, что приглашение на вечеринку получили, но не пришли Тина Канделаки, Тимати и его девушка, Feduk, Big Baby Tape, Николай Картозия, Светлана Бондарчук, Михаил Друян, Зиверт, Moneyken, Нюша, Яна Рудковская, Настя Самбурская, Кристина Си и Филипп Янковский.
«Интересно, что от посещения вечеринки отказались те, кто до этого встречался с (главой «Лиги безопасного интернета») Екатериной Мизулиной — в частности, Инстасамка и Scally Milano», — отмечает канал.
Пока налоговая проверяет участиков мероприятия, рэпер Vacio, который пришел на мероприятие в одном носке, решил обжаловать штраф в 200 тысяч рублей за пропаганду ЛГБТ.
Тем временем замглавы СПЧ Ирина Киркора в интервью «Национальной службе новостей» призвала прекратить обсуждение «голой» вечеринки:
«Мне кажется, лучше вообще перестать о ней говорить. Выводы сделаны, процессы извинений и осознания произошедшего теми людьми, которые организовывали вечеринку и участвовали в ней, уже произошли. По крайней мере, я очень на это надеюсь. Думаю, что продолжение обсуждения этой истории в любых вариациях просто неуместно, поскольку оно уже переходит в травлю».