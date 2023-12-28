«Все сто раз извинились. Что еще сделать?» Как звезд «отменяют» после «голой» вечеринки Ивлеевой Киркоров обратился к юристам на фоне риска лишения званий

С «голой» вечеринки Насти Ивлеевой прошла неделя. Сама блогер извинилась за тусовку дважды, за участие в мероприятии оправдались и гости, среди которых Филипп Киркоров, Ксения Собчак, Дима Билан и Лолита. Несмотря на публичное раскаянье, имена звезд шоу-бизнеса пропадают с афиш, их выступления на корпоративах и концерты массово отменяют. Некоторые могут лишиться званий. Как знаменитости отвечают на нападки — в материале «Газеты.Ru».

В московском клубе Gipsy заявили, что концерт певицы Анны Asti (настоящее имя — Анна Дзюба), который должен был состояться 31 декабря, переносится на новую дату. Вместо нее в новогоднюю ночь выступит певец Jony.

Представители клуба подчеркнули, что все билеты действительны. По ним можно будет пройти как на следующий концерт певицы, так и на новогоднее шоу.

«Голая» вечеринка Ивлеевой Блогер и телеведущая Настя Ивлеева устроила в ночь на 21 декабря закрытую вечеринку с дресс-кодом almost naked («почти голые»). Мероприятие прошло в московском клубе Mutabor. Среди гостей были Ксения Собчак, Джиган, Филипп Киркоров, Дима Билан, Глюкоза, рэпер Vacio (Николай Васильев) и другие звезды.



На следующий день Лефортовский районный суд арестовал Vacio на 15 суток и оштрафовал на 200 тыс. руб. Его признали виновным в мелком хулиганстве и пропаганде ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено на территории РФ). Несмотря на извинения самой Ивлеевой и приглашенных звезд после возмущения ряда общественных деятелей, МТС, ТНТ, НТВ и другие компании заморозили контракты с телеведущей и замеченными на мероприятии знаменитостями.

Газета «Известия» написала, что выступление Анны Asti на своем корпоративе отменила компания «Сима-ленд». На мероприятии, которое пройдет 29 декабря, певицу заменит Полина Гагарина. Mash выяснил, что концерт Анны Asti в «Барвихе Luxury Village» тоже отменен, из-за чего она могла потерять около 6,5 млн рублей.

Кроме этого, по данным Telegram-канала ВЧК-ОГПУ, в отношении исполнительницы начало проверку управление по вопросам миграции МВД. Певицу якобы могут лишить гражданства за участие в «голой» вечеринке Насти Ивлеевой.

Отмена шоу-бизнеса

Многие гости «голой» вечеринки и сама Ивлеева неоднократно извинились за участие в мероприятии, однако в России их продолжают «отменять».

Депутаты Госдумы Сергей Миронов и Олег Морозов предложили лишить гостей тусовки наград и запретить им выступать в России. Глава фракции «Справедливая Россия — За правду» написал об этом в своем Telegram-канале:

«Пусть они почувствуют на своей шкуре, что такое «культура отмены». Их всех нужно просто отменить: звания, награды, концерты, эфиры и рекламные контракты. Пусть отрезвеют!».

Shot узнал, что активисты общественного движения «Зов народа» обратились к губернатору Тюменской области Александру Моору с требованием отменить концерт Лолилы, запланированный на 25 марта.

Сама артистка в беседе с «Известиями» рассказала, что многие мероприятия с ее участием отменяются по инициативе организаторов.

«Никаких отмен по дальним турам пока нет, по Подмосковью есть вопросы, которые, как нам сказали директора площадок, будут решаться после Нового года», — уточнила она.

Иски, лишение звания и псевдонима

Филипа Киркорова, который в своем извинении сказал, что «зашел ни в ту дверь», за участие в «голой» вечеринке призвали лишить звания народного артиста России. Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин опубликовал петицию с таким призывом. Ее уже подписали 50 тысяч человек. Звездный адвокат Елена Сенина в разговоре с kp.ru заявила, что для рассмотрения таких петиций достаточно и 5 тысяч подписей.

«Лишить звания народного артиста России Филиппа Киркорова своим указом может президент Владимир Путин. Второй вариант: если возбудят уголовное дело и такой исход может быть по приговору суда», — пояснила юрист.

По данным Mash, Киркоров в связи с этим обратился за помощью: 28 декабря артист приехал на консультацию в адвокатскую контору Semenov&Pevzner, где провел около часа. С журналистами он общаться не стал.

Telegram-канал Readovka обратил внимание на то, что имя Киркорова пропало со страницы фильма «Самоирония судьбы», который вышел в 2022 году. Ранее певца убрали с афиши комедии «Иван Васильевич меняет все!».

Сайт певца заблокировали. При попытке перейти на ресурс появляется сообщение «Ошибка 4030». Компания-провайдер объяснила РИА Новости, что «никаких запретов не было», сайт заблокировали по технической причине.

Певице Наталье Ионовой за участие в тусовке Ивлеевой грозит утрата псевдонима Глюк'oZa. Продюсер Максим Фадеев сообщил о перезапуске проекта в первозданном виде. Он считает, что Ионова уже выросла из этого образа.

«Я считаю, что Наталья Ионова дискредитирует концепцию проекта — прежде всего музыкальным материалом, который она выпускает в последние годы. А также публичными появлениями на подобных мероприятиях», — написал продюсер с соцсетях.

К блогеру и телеведущей Насте Ивлеевой, которая устроила вечеринку, собираются подать еще один иск (26 декабря Хамовнический районный суд Москвы зарегистрировал первый коллективный иск к Ивлеевой о «компенсации морального вреда» на миллиард рублей). Его готовят благотворительные фонды «Сокол» и «Мы рядом» и группы родных участников СВО, рассказала kp.ru адвокат Ольга Лукманова.

«Наши требования — 1 рубль и публичные извинения. Но в большей степени мы надеемся, что Анастасия для очищения своей совести тоже займется поддержкой наших ребят, хотя бы сделает разовое пожертвование», — сказала юрист.

«Просто мы живем в такое время»

Звезды, на которых после участия в вечеринке обрушились с критикой, призывают закрыть тему «голой» тусовки.

«Уже все сто раз извинились. Что еще нужно сделать?» — заявила в беседе с «Газетой.Ru» телеведущая Ольга Орлова.

В своих соцсетях она написала, что вечеринка была перебором и «выводы сделаны, будем работать над собой дальше».

Ксения Собчак, которая тоже извинилась за свое участие в мероприятии, тем не менее поддержала Ивлееву. В Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) журналистка заявила, что блогер не заслуживает хейта:

«Мы все этого не заслуживаем. Просто мы живем в такое время. И его надо просто пережить».

Отец Ивлеевой считает, что тем, кто жалуется на его дочь, просто нечем заняться.

«Ищут какие-то жареные факты, чего-то высасывают из пальца. Им чего-то в жизни не хватает. Занимайтесь собой, работайте!» — сказал Вячеслав Ивлеев в беседе с Daily Storm.

Рок-певица Юлия Чичерина в своем Telegram-канала сыронизировала на тему «голой» тусовки и извинившихся за участие в ней звезд шоу-бизнеса. Она выложила пост о концерте в зоне спецоперации и назвала его «камуфляжной вечеринкой».