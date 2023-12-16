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Белгородский чиновник умер после подрыва на мине. Ему оторвало ноги

Гладков: умер подорвавшийся на мине белгородский чиновник Бородаенко

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Администрация Краснояружского района
В белгородской больнице умер местный чиновник Игорь Бородаенко, который три дня назад подорвался на мине. Погибший ехал в машине еще с двумя людьми, они также пострадали. Бородаенко взрывом оторвало ноги, его прооперировали и думали перевозить в Москву.

Замглавы Краснояружского района Белгородской области Игорь Бородаенко, которому оторвало ноги из-за подрыва на мине, умер в больнице, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram.

«Врачи боролись за его жизнь до последнего… <...> Выражаю искренние соболезнования семье погибшего. Будем помогать всем, чем можно», — написал губернатор.

Бородаенко был тяжело ранен 13 декабря, когда ехал на машине в районе белгородского хутора Высокий. Гладков сообщил, что автомобиль подорвался на мине, Telegram-канал Baza отмечал, что «УАЗ-Патриот» с пострадавшими мог атаковать беспилотник.

Кроме Бородаенко в автомобиле было два человека: глава администрации Вязовского сельского поселения Галина Пащенко и «водитель скотовоза», 49-летний местный житель Нуриддин Агалиев. Кто сидел за рулем, неизвестно. Бородаенко пострадал больше всех, по информации Baza, ему «оторвало ноги», Гладков писал о «частичной ампутации нижних конечностей».

Пострадавшая Пащенко рассказала, что Агалиев был на заднем сиденье и после взрыва пытался помочь Бородаенко. Благодаря его действиям чиновника смогли довезти до городской больницы №2 в Белгороде.

«[Агалиев] не растерялся в стрессовой ситуации, быстро принял решение, срезал ремни безопасности и наложил жгуты, остановив сильнейшее кровотечение (аптечку разбросало от взрыва)», — сообщал Гладков.

В больнице Бородаенко прооперировали, положили в реанимацию и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. После стабилизации состояния его собирались перевезти на лечение в Москву.

Двух других пострадавших, Пащенко и Агалиева, тоже госпитализировали. Женщина получила перелом стопы и ранение мягких тканей головы, ее экстренно прооперировали. Сейчас ее жизни ничего не угрожает.

У Агалиева диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и закрытые травмы органов грудной клетки и брюшной полости. Состояние мужчины удовлетворительное, операция не потребовалась.

«После заключения врачей примем решение о выплатах в 500 тысяч рублей, которые положены, если здоровью нанесен средний или тяжкий вред», — отмечал Гладков.

Кремль называл случаи, когда машины российских чиновников подрывались на украинских минах, терактами.

«Это не что иное, как акты терроризма, и, соответственно, к ним можно только так и относиться», — комментировал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

За время спецоперации российские представители власти не раз подвергались покушениям в новых регионах. Так, 6 декабря депутат Народного совета Луганской народной республики Олег Попов погиб в результате подрыва автомобиля в Луганске. В конце июня в Херсоне на мине подорвался автомобиль главы регионального управления по молодежной политике Дмитрия Савлученко, он погиб. Аналогичной инцидент тогда же пережил глава ВГА Чернобаевки Юрий Турулев, он получил легкое ранение.

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