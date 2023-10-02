Мирная жительница Донецка подорвалась на мине «Лепесток» и была ранена. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на донецкого мэра Алексей Кулемзина.

«В результате подрыва на противопехотной мине «Лепесток» в Петровском районе по улице Кобзаря пострадала женщина 1961 года рождения», — рассказал чиновник в своем Telegram-канале.

«Лепестки» в Донецке находили неоднократно. В августе бывший посол ЛНР в России Родион Мирошник заявлял, что мины разбросали в Кировском районе города, а в июне на взрывном устройстве подорвался подросток, которого после случившегося увезли в травматологический центр.

Мины «Лепесток» предназначены для борьбы с пехотой и могут устанавливаться дистанционно, а срабатывают при нажатии ногой. В 2005 году Украина ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение противопехотных мин, но, несмотря на это, российские власти неоднократно поднимали вопрос об использовании ВСУ «Лепестков» против мирного населения.

Ранее сообщалось, что в Белгородской области местный житель подорвался на «Лепестке».