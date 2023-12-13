Двоих россиян лишили гражданства за торговлю наркотиками. Это первый случай в стране МВД: в Москве двух россиян впервые лишили гражданства за торговлю наркотиками

Двоих россиян, осужденных за торговлю наркотиками, впервые лишили приобретенного гражданства РФ. Теперь им грозит депортация. Решение основано на положениях закона о гражданстве, вступившего в силу в октябре, – он существенно расширил список деяний, за которые можно отобрать паспорт, добавив в него «наркотические» статьи УК, дискредитацию армии и создание угрозы нацбезопасности.

В Москве вынесли первые решения о прекращении российского гражданства за преступления, сообщила пресс-служба столичного управления МВД.

«В отношении двоих приезжих вынесены решения о прекращении гражданства Российской Федерации, а действующие паспорта граждан Российской Федерации изъяты», — сообщили в ведомстве.

Мужчин обвинили в незаконном обороте наркотиков. У одного из них обнаружено и изъято 19 свертков с мефедроном, а у второго — сверток с аналогичной синтетикой. Оба привлечены к уголовной ответственности по части 2 статьи 228 Уголовного кодекса РФ и осуждены в соответствии с действующим законодательством.

Осужденным грозит депортация. Уроженцами каких стран они являются, не уточняется.

Столичное управление МВД России продолжает мониторинг, «направленный на выявление натурализованных лиц, в отношении которых имеются основания для прекращения гражданства».

За что могут лишить гражданства

Практика лишения «приобретенного гражданства» существует в России с 2017 года, изначально основаниями для изъятия паспортов были только экстремистские или террористические преступления. В апреле 2023 года президент РФ Владимир Путин подписал закон «О гражданстве РФ», который существенно расширил этот перечень.

Всего в законе перечислены 60 статей Уголовного кодекса, в их числе — распространение «фейков» о Вооруженных силах РФ, дискредитация армии и действия, «создающие угрозу национальной безопасности». Кроме того, лишиться гражданства теперь можно за преступления против половой неприкосновенности, подделку денег, незаконный оборот наркотиков и оружия, бандитизм и организацию преступного сообщества. Новая норма вступила в силу 26 октября.

При этом статья 6 Конституции России гласит, что «гражданин Российской Федерации не может быть лишен своего гражданства или права изменить его». Никакого различия между приобретенным гражданством и полученным по праву рождения в основном законе не прописано.

Уклонисты тоже под угрозой

В октябре глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин предложил лишать мигрантов гражданства России за отказ принимать участие в военной операции на Украине.

«Пока идет специальная военная операция, я думаю, надо привлечь их к проведению специальной военной операции. Если ты не готов, будучи гражданином РФ, исполнять свой воинский долг, надо принимать решение о лишении такого человека гражданства», — заявил он на военно-научной конференции Клуба военачальников России.

В августе депутат Госдумы от КПРФ Михаил Матвеев внес в нижнюю палату парламента проект закона, согласно которому мигрант, получивший российское гражданство и уклоняющийся от срочной службы или мобилизации, может быть лишен паспорта. Он также предлагал лишать паспортов РФ родственников уклонистов, получивших гражданство России не по праву рождения в стране.

Согласно данным МВД, в 2022 году российское гражданство получили 691 045 человек (39% общего количества — украинцы). В первом квартале 2023 года — 106 320 человек.