«Нелегал-2023». Из России депортировали 15 тысяч иностранцев

В России прошла операция «Нелегал-2023». МВД отчиталось о депортации около 15 тысяч человек. Ранее ведомство предложило запретить нелегальным мигрантам открывать счета и регистрировать браки, а министр внутренних дел Колокольцев призвал пристально следить за приезжими, представляющими «потенциальную угрозу для безопасности страны». При этом тех, кто получил гражданство РФ, хотят лишать его за отказ от участия в спецоперации и принудительно доставляют в военкоматы. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Около 15 тысяч иностранцев были депортированы из России при операции «Нелегал-2023», сообщила официальный представитель российского министерства внутренних дел Ирина Волк. По ее словам, операция проводилась в два этапа: первый состоялся 19-25 июня, второй — 2-8 октября.

Мероприятия провели сотрудники МВД, Федеральной службы безопасности (ФСБ) и Росфинмониторинга. Они сотрудничали с компетентными органами стран — членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ, в состав входят Россия, Белоруссия, Армения, Казахстан, Киргизия, Таджикистан — «Газета.Ru»).

Как сообщила Волк, во время операции выявили около 96 тысяч нарушений миграционного законодательства. Из них более 73 тыс. нарушений касались правил въезда, выезда, транзитного проезда и пребывания иностранцев в России, еще более 22 тыс. — нарушения правил работы иностранцев в стране.

Представитель МВД также сообщила о возбуждении около 3,6 тысячи уголовных дел, связанных с организацией незаконной миграции, незаконным оборотом наркотиков и оружия, а также с незаконным пересечением российской границы.

«Выявлено 447 лиц, которые находились в федеральном и международном розыске», — заявила Волк.

Она заверила, что борьба с нарушением миграционного законодательства продолжится на постоянной основе.

Запретить браки и открытие счетов

3 ноября глава управления МВД по вопросам миграции Валентина Казакова сообщила, что ведомство разработало законопроект, ограничивающий право нелегальных мигрантов на получение в России ряда услуг.

Она пояснила, что ведомство предлагает запретить лицам, незаконно находящимся в РФ, открытие банковского счета, а также регистрацию брака, собственности и транспортных средств.

«Если ты незаконный мигрант, ты не должен иметь права на пользование этими услугами», — подчеркнула Казакова.

Глава управления пояснила, что подобная мера будет способствовать выявлению нелегальных мигрантов и их выдворению из страны. По ее словам, проект нормативного акта будет внесен в Госдуму «в ближайшее время».

Казакова также напомнила, что в России прорабатывается вопрос создания цифрового профиля иностранца — предполагается, что он будет содержать всю информацию о приезжающих в страну и функцию электронной авторизации.

Кроме того, она заявила, что МВД предлагает закрепить ответственность за нарушение мигрантами норм поведения в региональных кодексах об административных правонарушениях. По ее словам, прибывающие в Россию иностранцы должны «перенимать» культуру коренного населения страны, «а не вносить свою».

Общую численность иностранных граждан, приехавших в РФ с целью трудоустройства, руководитель главка оценила в 6,4 млн человек.

«Потенциальная угроза безопасности»

В конце октября министр внутренних дел Владимир Колокольцев сообщил, что в 2022-2023 годах увеличилось число задокументированных фактов незаконной миграции и фиктивной постановки иностранцев на учет, также «кратно» выросло количество высланных из страны нарушителей.

Глава ведомства также заявил, что с 2021 года увеличилось число совершенных иностранцами преступлений, среди их нарушений выросла доля тяжких и особо тяжких деяний.

Колокольцев подчеркнул, что чаще всего иностранные граждане оказываются втянутыми в наркобизнес.

«Сегодня с наркотиками связано каждое четвертое уголовное деяние выходцев из других стран <...> При этом не единичны факты организации ими наркосообществ, включая межрегиональные, а также подпольных лабораторий», — сказал министр.

Он добавил, что некоторые мигранты «совершают вымогательства, похищают людей, в том числе своих соотечественников», публикуя видеозаписи преступлений в интернете. Кроме того, глава ведомства заявил, что в ДТП, происходящих по вине водителей-иностранцев, ежегодно получают травмы около 7 тысяч человек.

По словам Колокольцева, для незаконного въезда в Россию иностранные граждане используют «теневые схемы», в числе которых фиктивный брак, поддельные приглашения на обучение и изменение персональных данных.

Министр заявил, что борьба с незаконной миграцией имеет «стратегическое значение», и призвал к пристальному вниманию за выходцами из других стран, которые «могут представлять потенциальную угрозу для безопасности страны».

7 ноября он также призвал ужесточить контроль за иностранцами, находящимися на территории России, — в частности, при выдаче им гражданства, разрешений на временное проживание и видов на жительство.

Лишение гражданства

20 октября председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин предложил отбирать российское гражданство у получивших его мигрантов, если они отказываются участвовать в военной операции на Украине.

По мнению председателя СК, «натурализованных граждан» следует «в приоритетном порядке» отправлять в зону боевых действий.

В августе депутат Госдумы Михаил Матвеев внес в нижнюю палату парламента законопроект о лишение приобретенного российского гражданства лиц, уклоняющихся от срочной службы или мобилизации. Он также предлагал лишать паспортов РФ родственников уклонистов, получивших гражданство России не по праву рождения в стране.

По законодательству РФ, иностранцы, получающие гражданство, должны встать на воинский учет и могут быть призваны на срочную службу. В Санкт-Петербурге и Чувашии в 2023 году прошли рейды по выявлению новых граждан, не состоящих на учете. Нарушителей принудительно доставляли в военкоматы или выдавали им повестки, некоторых штрафовали по статье о неисполнении обязанностей по воинскому учету.