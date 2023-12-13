В Краснодаре собираются открыть аэропорт, впервые с начала СВО Губернатор Кондратьев подтвердил, что аэропорт Краснодара могут открыть в декабре

Аэропорт Краснодара может заработать в конце декабря, уже 15-го — запустят пробный рейс без пассажиров. Краснодарский терминал был закрыт почти два года, с начала СВО. Несколько российских компаний уже заявили, что возобновят рейсы в Краснодар, если аэропорт начнет работать. Предполагается, что пассажирские лайнеры будут летать в Краснодар в обход Ростовской области. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

В аэропорт Краснодара «Пашковский» 15 декабря прилетит тестовый рейс из Москвы, по его итогам рассмотрят возможность возобновления перелетов сообщили ТАСС в администрации Краснодарского края.

«Действительно, решение об открытии может быть принято после проведения тестового полета 15 декабря», — подтвердил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

Это будет технический рейс, то есть, без пассажиров . Заявку на его проведение подала компания «Азимут», уточнила пресс-служба краснодарского аэропорта. С помощью тестового полета проверят оборудование и системы аэропорта.

Источник Telegram-канала Shot указал, что тестовый рейс вылетит из столичного аэропорта «Внуково».

Аэропорт Краснодара заработает 25 декабря , добавил собеседник Shot. «Пилоты уже получили специальный документ, согласно которому с 14 по 24 декабря имеется разрешение для тестовых полетов в Краснодар», пишет канал. По его информации, самолеты будут летать в Краснодар по аналогии с маршрутами в Сочи — в обход Ростовской области. До Сочи московские рейсы таким путем добираются за 4 часа.

Авиакомпания «Аэрофлот» сообщила, что готова отправлять до четырех ежедневных рейсов между Москвой и Краснодаром, если аэропорт заработает. О готовности возобновить маршруты также заявили авиакомпания «Россия» и лоукостер «Победа». Последний в случае открытия «Пашковского» запустит полеты в Краснодар после новогодних праздников.

Открытие аэропортов Геленджика и Анапы пока не обсуждается, уточнили аэропортовские пресс-службы. Также остаются закрытыми аэропорты Элисты, Воронежа, Белгорода, Липецка, Курска и Симферополя.

После начала военной операции в России закрыли в целях безопасности 11 аэропортов на юге и в центральной части страны. Государство поддерживает простаивающие воздушные гавани. На это тратятся деньги из резервного фонда правительства.

«Поддерживается режим функционирования [аэропортов] на уровне, позволяющем буквально на следующий день заработать, если будет принято такое решение. Поддерживается жизнеобеспечение всех систем, которые входят в аэродромную инфраструктуру, охраняется периметр, сотрудники постоянно повышают квалификацию»,

— указывал гендиректор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев.

Невостребованных сотрудников, по возможности, перевели на неполный рабочий день и сокращенную зарплату. Пантелеев отмечал, что аэропортовые холдинги, куда входит и аэропорт Краснодара, могут позволить себе перекинуть часть работников на другие объекты.