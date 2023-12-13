Стало известно, будут ли работать аэропорты Воронежа, Элисты и Белгорода

Аэропорты Элисты, Воронежа и Белгорода остаются закрытыми. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя пресс-служб аэропортов Анастасию Голодову.

По словам Голодовой, информации об открытии аэропортов Элисты, Воронежа и Белгорода на данный момент нет.

Аэропорты юга и центральной части России не работают с 24 февраля 2022 года. Режим ограничения полетов действует в аэропортах Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

До этого Life со ссылкой на Shot сообщало, что информацию о возможном открытии аэропорта в Краснодаре подтвердил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. По информации Telegram-канала, фактически безопасность полетов в Краснодар уже проверена, остались лишь несколько моментов, в том числе тестовый полет из московского аэропорта Внуково в Пашковский.

Ранее сообщалось, что в российские самолеты стали чаще врезаться птицы.