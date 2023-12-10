«Ребенка кто-то зомбировал». Арестовали отца Алины, стрелявшей в брянской школе Суд завел против отца стрелявшей в школе девочки дело о доведении до суицида

Суд в Брянске отправил в СИЗО отца школьницы, устроившей стрельбу в гимназии. Его обвиняют в доведении дочери до самоубийства и небрежном хранении оружия. По версии следствия, мужчина угрожал ребенку, жестоко с ней обращался и «систематически унижал ее человеческое достоинство». Сам он утверждает, что дочь «зомбировали в сети», а в ее дневнике писал кто-то другой.

Отец восьмиклассницы Алины, устроившей стрельбу в гимназии №5, арестован на два месяца, сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Брянской области. Дмитрию Афанаскину грозит до 17 лет лишения свободы. В отношении него возбудили два уголовных дела — о небрежном хранении оружия (ч.2 ст.224 УК РФ) и доведении дочери до самоубийства (п. «а» ч. 2 ст. 110 УК РФ).

«Обвиняемый допустил небрежное хранение своего охотничьего ружья, в результате чего его несовершеннолетняя дочь смогла завладеть данным оружием. <...> Органами следствия фигурант дела также обвиняется в доведении до самоубийства своей несовершеннолетней дочери путем угроз, жестокого обращения и систематического унижения ее человеческого достоинства», — сообщили в суде.

По данным Shot, следователи изучили дневники девочки, где та рассказывала о физическом и психологическом насилии со стороны отца. Сам Афанаскин теперь намерен доказать, что дочь зомбировали в сети, а записи делали взрослые люди, с которыми она познакомилась онлайн.

«В дневниках Алины был взрослый текст, там несостыковки. Кто-то загипнотизировал ребенка», — заявил он.

На суде мужчина подчеркнул, что любил одинаково обеих своих дочерей (у Алины есть сестра-близнец Дарья). Им покупали одинаковую одежду, давали деньги на карманные расходы, а летом возили к морю.

По словам Афанаскина, около года назад Алина стала «более закрытой и агрессивной». Родители собирались отвести ее к психологу, но не успели.

Вину по статье о небрежном хранении оружия Афанаскин признал, но уточнил, что оружие хранилось дома временно. «Бекас-3» был выставлен на продажу, но покупателей так и не удалось найти.

На допросе в зале суда 9 декабря мужчина не смог сдержать слез. «Было трое детей, осталось двое, сегодня дочь похоронили», — произнес он.

Следователям Афанаскин заявил, что не заметил пропажи ключа от сейфа, в котором лежало оружие.

Кто еще задержан из-за стрельбы в брянской школе

Помимо отца Алины, суд арестовал на два месяца гендиректора охранявшей учебное заведение ЧОП Сергея Поддубного и охранника Галину Черткову, в чью смену произошла трагедия. Завхоза гимназии Ларису Католикову отправили под домашний арест. Ей запрещено покидать место проживания, пользоваться интернетом и общаться с посторонними.

Поддубный на допросе свою вину не признал и «не понимает, что он сделал не так».

Охранник Черткова тоже не считает себя виновной, потому что «это был скрытый пронос». «Девочки шли одетые как обычно, так как они близняшки, они одеваются одинаково. Явный подозрительный предмет я не видела. Это скрытый пронос был», — сообщила она судье.

Во время заседания по делу Галины Чертковой выяснилось, что женщина болеет сахарным диабетом 1-го типа, сообщает Mash. В день задержания ее показатель глюкозы был на уровне 20 при норме в пять.

Завхоз гимназии Католикова рассказала, что рамку металлодетектора на входе не устанавливали из-за бюрократических формальностей: просто не поступало такого приказа. «Рамка была, но приказа, чтобы она у нас стояла, — не было», — отметила она. В то же время источник «Базы» утверждает, что рамку не включали из-за экономии электричества.

«Были созданы все условия, чтобы детям было безопасно в нашей гимназии заниматься. КПП функционировал, камеры работали», — заявила женщина на суде.

Ранее Католикова частично признала свою вину в халатности. По ее словам, она «делала все возможное для комфорта учеников». Завхозу грозит до семи лет лишения свободы. По данным Shot, ранее женщина боролась с онкологическим заболеванием, а ее младший сын находится в зоне СВО.

Стрельба в гимназии

Стрельба в гимназии в Брянске произошла 7 декабря. Восьмиклассница принесла в школу охотничье гладкоствольное ружье «Бекас-3» в тубусе, спокойно пройдя через пост охраны. Она поднялась по лестнице, зашла в кабинет и открыла огонь по одноклассникам. После стрельбы девочка покончила с собой.

Из одноклассников Алины погибла девочка, с которой, по словам родителей, у нее были прекрасные отношения: просто Алина стояла ближе всех к ней. Еще пятерых школьников госпитализировали с ранениями. Двоих из них отправили в Москву, где позже прооперировали. Одному Алина попала в предплечье и колено, второму — в плечо и грудь.

Как сообщило РИА Новости в пресс-службе Минздрава России, мальчики по-прежнему остаются в стабильно тяжелом состоянии.

«Состояние подростков, проходящих лечение в Российской детской клинической больнице Минздрава России, оценивается как стабильное тяжелое, они дышат самостоятельно», — рассказали в ведомстве.

В учебном заведении Алину охарактеризовали как способную и прилежную ученицу, но немного замкнутую. У нее не было конфликтов в классе, она хорошо училась и ранее никогда не проявляла агрессии.