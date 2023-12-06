Рабочие массово отравились на стройке аэропорта на Камчатке Минздрав Камчатки: у отравившихся на стройке рабочих выявили гастроэнтерит

Более 40 рабочих отравились на стройке нового терминала аэропорта на Камчатке. Строители съели лагман в кафе на территории аэропорта, а через час почувствовали недомогание и тошноту, у некоторых началась рвота. Пострадавших госпитализировали, у них выявили гастроэнтерит. Компанию, поставлявшую еду, проверяют. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Заместитель министра здравоохранения Камчатского края Олег Мельников заявил, что у отравившихся на Камчатке рабочих выявили гастроэнтерит (воспаление слизистой оболочки желудка, тонкой и толстой кишки), передает РИА Новости.

«Сейчас проводим дальнейшую диагностику по диагнозу, но, предварительно, информация подтверждается, что это гастроэнтерит. Состояние пациентов средней тяжести и легкой степени тяжести, однако угрозы жизни нет. Пострадавшие получают все необходимое лечение и медикаменты», — сказал Мельников.

Отравление выявили у 41 рабочего, занятого на стройке нового терминала Международного аэропорта Петропавловск-Камчатский в городе Елизово. Они питались в кафе на территории аэропорта. После очередного ужина вечером 5 декабря рабочие почувствовали недомогание и тошноту, у некоторых началась рвота. В сети появилось видео из общежития строителей. На кадрах видно, что мужчина лежит на полу в полубессознательном состоянии, другой еле передвигается и держится за живот, третьего тошнит.

Сейчас сотрудники Роспотребнадзора и министерства здравоохранения работают в точке питания, устанавливая все причины и обстоятельства произошедшего.

По результатам проверки, проведенной прокуратурой, возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

«Идут на поправку»

Главный санитарный врач Камчатского края Яна Господарик в беседе с РИА Новости рассказала, что отравившимся рабочим становится лучше.

«Все идут на поправку… Мы в рамках эпидрасследования отобрали пробы, они переданы в лаборатории на Камчатке и в Москве», — сказала Господарик.

По словам врача, сейчас в больницах находятся 40 рабочих: 11 в больнице города Елизово, 17 — в стационаре «Центра СПИД», еще 12 — в детской инфекционной больнице в Петропавловске-Камчатском.

Во всем виноват лагман

По информации Telegram-канала Shot, рабочие отравились лагманом. Они поужинали в кафе, примерно через час строителям стало плохо.

Лагман подавали третий день подряд. Сейчас образцы блюда исследуют. По данным канала, питание для рабочих поставляла компания «САНГИН», прокуратура и Роспотребнадзор проверяют фирму и ее 39-летнюю владелицу.

«Установлено, что строители принимали пищу в столовой, расположенной на территории объекта. Организация питания работников на договорной основе осуществлялась одним из коммерческих предприятий региона, которым не было обеспечено качество и безопасность пищевых продуктов», — сказала старший помощник прокурора Камчатского края Юлия Конжеровская в беседе с РИА Новости.

Строительство нового терминала ведется с 2021 года, сдача объекта запланирована на 2024 год. По данным ТАСС, в работе задействованы как местные строители, так и специалисты из других регионов. Иногородние проживают в общежитии для сотрудников, для них организовано питание за счет работодателя.