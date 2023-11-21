«Думали, это мефедрон»: три человека умерли от отравления метадоном в Астрахани, около 20 — в больнице

Минимум 25 человек отравились метадоном в Астраханской области, сообщил Telegram-канал Shot. Три человека — 29-летний мужчина и две 19-летние девушки — скончались. Отравившиеся думали, что покупают мефедрон — более дорогой наркотик. Силовики задержали трех подозреваемых в распространении запрещенного вещества. Ими оказались уроженцы Киргизии, Узбекистана и Таджикистана. Что известно о массовом отравлении — в материале «Газеты.Ru».

Больше 20 пострадавших

В Астрахани произошло массовое отравление наркотическим веществом метадоном. По данным Telegram-канала Shot, пострадали 25 человек, трое погибли.

«По предварительным данным, отравление людей произошло в результате употребления метадона. В настоящее время проводятся экспертизы», — сообщило агентство ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Shot утверждает, что самой младшей пострадавшей 18 лет, а самому старшему — 42. По данным канала, три человека — 29-летний мужчина и две 19-летние девушки — погибли. В кому впал 40-летний мужчина.

Как сообщает Telegram-канал Mash, семь человек пребывают в тяжелом состоянии и трое — в состоянии средней степени тяжести. Минимум пятеро в настоящее время находятся в реанимации на ИВЛ.

По данным регионального минздрава, в период с 17 по 20 ноября 19 человек попали в больницу с признаками отравления наркотическими и психотропными препаратами, шесть из них — в тяжелом состоянии. Baza сообщает о 20 госпитализированных, а канал «112» — о 24. По данным Baza, в крови всех обратившихся людей обнаружили метадон.

Расследование

Telegram-канал Baza пишет, что отравившиеся думали, что покупают мефедрон — более дорогой наркотик. Такую версию рассматривают следователи.

«При фасовке... могли перепутать вещество и продать метадон под видом мефедрона. Эти наркотики похожи по виду, но у них совсем разная дозировка», — отмечает канал, допуская, что отравившиеся получили передозировку.

В региональной прокуратуре заявили о возбуждении уголовного дела по ч. 3 ст. 228.1 УК «Незаконный сбыт наркотических средств». Прокурор области Сергей Фрост поставил на контроль ход расследования этого дела.

Shot пишет, что в Ставрополе задержали троих мужчин по подозрению в распространении наркотиков на территории Астраханской области. По данным канала, они сбежали из Астрахани, как только стали появляться первые жертвы отравления метадоном — утром 19 ноября выехали из города на автобусе, их задержали по приезде и доставили в астраханское МВД для дачи показаний.

Как пишет Baza, сотрудники полиции установили, что к распространению метадона причастны трое мужчин по фамилиям Миркадыр, Нуриддинов и Мамадинов (по версии Shot, третья фамилия — Мамадаминов).

«Просто деньги нужны были»

В настоящее время, по данным Baza, полиция допрашивает подозреваемых — уроженцев Киргизии, Узбекистана и Таджикистана. По словам одного из них, товар брали на территории Ставрополья, после чего распространяли его в Астраханской области.

Агентство ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-центра МВД России написало, что двое из троих иностранцев, которых задержали по подозрению в сбыте наркотиков, признались в совершении преступления.

Один из фигурантов рассказал, что приехал в Россию из Киргизии и, живя в Москве, работал на стройке. Он уточнил, что специально поехал в Ставропольский край, где получил наркотики. Затем направился в Астрахань, чтобы «товар закладывать». Подозреваемый объяснил, что так хотел заработать и ему «просто деньги нужны были».

Второй подельник отметил, что сразу сбыл все запрещенные вещества, которые у него были. По данным Mash, трое задержанных — не основные участники наркоструктуры. Поиск причастных продолжается.