Разработчика суперкомпьютеров могут поместить в психбольницу. Его обвиняют в финансировании ФБК** Ярославский суд рассмотрит вопрос о помещении в психбольницу ученого Абрамова

В Ярославле пройдет заседание суда, на котором рассмотрят дело российского ученого Сергея Абрамова, обвиняемого в финансировании экстремистской организации. Следствие ходатайствовало о назначении разработчику суперкомпьютеров «стационарной экспертизы» в психиатрической больнице. Абрамов отрицает свою вину и утверждает, что деньги перевели за него, чтобы сфабриковать дело.

30 ноября Ленинский районный суд Ярославля приступил к рассмотрению ходатайства о помещении в психиатрический стационар разработчика суперкомпьютеров Сергея Абрамова (включен в перечень террористов и экстремистов), сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу Ярославского областного суда.

По данным издания, ученого могут отправить в психбольницу для проведения «стационарной экспертизы».

Заседание суда пройдет в закрытом режиме. Абрамова обвиняют в финансировании экстремистской организации. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.

Ученый отрицает свою вину. Абрамов утверждает, что неизвестный сделал перевод с его личного счета на счет экстремистской организации, чтобы сфабриковать против него уголовное дело.

«Я знаю четко одно: этот перевод был сделан с моего счета, я этот перевод не совершал, а самое ужасное, что такой перевод за меня было сделать легко и даже элементарно. Есть статистика Центробанка: каждый год в РФ совершается около миллиона «операций без согласия клиента». Я понятия не имею, кто и зачем это сделал: из-за неприязни лично ко мне или из мотивации отъесть кусок рынка — это не важно», — сказал Абрамов в разговоре с изданием T-invariant.

Ученый считает, что его уголовное дело серьезно ударило по развитию сферы суперкомпьютеров в России.

За что судят Абрамова?

«Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщает, что Абрамов мог переводить деньги Фонду борьбы с коррупцией (признан экстремистской организацией, запрещен в России). За это в начале 2023 года его задержали, а 12 апреля отправили под домашний арест. Ему грозит до восьми лет лишения свободы.

10 октября суд не продлил Абрамову домашний арест и оставил его под подпиской о невыезде. T-invariant пишет, что следствие не смогло предоставить «убедительных доказательств» факта передачи денег экстремистской организации.

«... это уже четвертая попытка меня в чем-то обвинить, и только на этот раз зашли так далеко», — рассказал Абрамов в беседе с изданием.

Ученый признался, что из-за расследования у него заблокировали личные банковские счета. Кроме этого, он потерял доступ к счетам юридических лиц: ООО «Иммерс», ООО «Скирус» и ООО «Чуткий дом». Абрамов утверждает, что из-за этого проекты, работающие в части суперкомпьютеров, простаивают. Он отмечает, что в этой теме даже за полгода «технологии убегают в два раза».

Чем известен Сергей Абрамов?

Ученый родился в 1957 году в Москве. После окончания школы он поступил на факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ и решил заняться наукой при университете. Вместе со своим научным руководителем он программировал на языке РЕФАЛ и решал задачи суперкомпиляции — оптимизировал алгоритмы. Абрамов стал специалистом в области разработки суперкомпьютеров, которых в России не так много.

В какой-то момент ученый переехал жить в Переславль-Залесский. С 2003 по 2022 год он руководил Институтом программных систем имени А. К. Айламазяна РАН. Абрамов создал Университет города Переславль на базе института и стал его ректором, параллельно совмещая сразу несколько должностей. Сейчас вуз уже не работает.

В 2006 году Абрамова наградили за разработку высокопроизводительных вычислительных систем (суперкомпьютеров) семейства «Скиф». В 2009 году ему дали премию от Российской академии наук и Национальной академии наук Белоруссии. В 2015 году он получил премию С. А. Лебедева за разработку серии суперкомпьютеров. Абрамов дважды стал лауреатом премии «За заслуги перед отраслью» Национального Суперкомпьютерного Форума.