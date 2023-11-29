«Ударил в швейной мастерской». На Пола Уилана в мордовской колонии напал заключенный из Турции УФСИН по Мордовии: в ИК-17 осужденного за шпионаж Пола Уилана ударил заключенный

Американец Пол Уилан, отбывающий наказание в мордовской колонии по статье о шпионаже, сообщил, что на него напал заключенный с антиамериканскими взглядами. По его словам, мужчина ударил его кулаком по лицу во время работы на фабрике. Адвокат Уилана Жеребенков выразил уверенность в том, что Уилан смог за себя постоять — ведь он офицер морской пехоты, у него спецподготовка. Уилан рассказал, что нападавший — из Турции и прибыл в колонию недавно. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Нападение на Уилана в мордовской колонии

Осужденного за шпионаж американца Пола Уилана избили в колонии, сообщили агентству «Интерфакс» в УФСИН по Мордовии.

«На территории производственной зоны ИК-17 во время ссоры на бытовой почве между Уиланом и другим осужденным произошла конфликтная ситуация. Последний нанес П. Уилану удар рукой по лицу», — сообщили в региональном УФСИН.

В ведомстве отметили, что сотрудники колонии тут же вмешались и остановили драку. Участников перепалки доставили в медицинскую часть. Там у Уилана обнаружили ссадину под глазом.

Происшествие попало на камеры видеонаблюдения в учреждении, как сообщили в УФСИН, сотрудники проводят проверку, результаты которой передадут в ОМВД России по Зубово-Полянскому муниципальному району Мордовии для принятия процессуального решения.

Защитить Уилана

Дэвид Уилан сообщил об избиении его брата в колонии изданию The New York Post. По его словам, американца избили во время работы за швейным станком. Он несколько раз попросил заключенного, который мешал работе, отойти в сторону, а тот ударил его.

Адвокат Уилана Ольга Карлова сообщила «Интерфаксу», что защита узнала о случившемся от его брата Дэвида. По ее словам, защитники американца поддерживают контакт с его братом и готовы оказать помощь. Также Карпова сообщила, что брат Уилана обратился к омбудсмену региона. Второй адвокат Уилана Владимир Жеребенков считает, что Уилан смог постоять за себя — он офицер морской пехоты и проходил спецподготовку.

«Я звонил во ФСИН, но ФСИН такую информацию не дает, то есть нас не уведомляют об этом, поскольку это режимный объект, и по телефону никакой информации не дают. Ехать туда очень далеко, да и не дадут эту информацию, поскольку уклоняются от всех этих конфликтов. Но я хочу сказать, что даже если и был конфликт, то я жалею того, кто напал на Пола Уилана. Не надо забывать, что Пол – офицер морской пехоты, у него спецподготовка», — отметил защитник.

Антиамериканские взгляды

Сам Пол Уилан поговорил с телеканалом CNN и рассказал что, на него напал 50-летний заключенный из Турции, который недавно прибыл в тюрьму, и имеет антиамериканские взгляды. Как отметил Уилан, конфликт начался, когда он работал в швейной мастерской в лагере: заключенный ударил его по лицу «сжатым кулаком», а затем попытался ударить его «открытой ладонью». В этот момент вмешались другие заключенные, остановили напавшего, а Уилан отправился искать охранников.

«На фабрике нет охранников, и мне было довольно трудно найти тюремный персонал для оказания помощи», — отметил Уилан.

Он также рассказал, что попросил обратиться к прокурору и выдвинуть обвинения в нападении. Замглавы региональной Общественной наблюдательной комиссии Людмила Резяпкина сообщила, что Уилан в ОНК Мордовии не обращался в последнее время.

Освободить Уилана

Как сообщил CNN представитель Госдепартамента, во внешнеполитическом ведомстве обеспокоены информацией о нападении на Уилана. Там призвали власти России обеспечить безопасность для него и всех задержанных граждан США, а также позаботиться о надлежащей медицинской помощи всем американцам, задержанным в России.

«Россия должна немедленно освободить Пола Уилана», — заявил представитель Госдепа.

24 октября CNN со ссылкой на информацию представителя внешнеполитического американского ведомства сообщил, что Вашингтон сделал Москве «серьезное предложение» по обмену осужденного за шпионаж в России на 16 лет Уилана. По словам собеседника телеканала, Соединенные Штаты ясно дали понять, что задержание Уилана в России возмутительно и его следует немедленно освободить.

Американец в России

Уилана, у которого есть гражданства США, Ирландии, Канады и Великобритании, задержали 28 декабря 2018 года в Москве. Поводом стала флешка со сведениями, по утверждению следствия, представляющими гостайну. По словам адвоката осужденного Жеребенков, его подзащитный получил ее в отеле «Метрополь» от знакомого и считал, что на накопителе были фотографии с туристической поездки в Сергиев Посад.

Как рассказывал брат Уилана Дэвид, в день задержания Пол был в Москве на свадьбе своего товарища-морпеха и его невесты-россиянки. При этом он отказался говорить, кто именно оказался виновником торжества, потому что не раскрывает информацию о его друзьях. Свадьба, по его словам, проходила в фешенебельном отеле в центре Москвы.

15 июня 2020 года Уилана приговорили к 16 годам заключения за шпионаж. Свою вину он не признал. Американец отбывает наказание в мордовской исправительной колонии № 17 строгого режима.

В суде Уилан отвергал вину, утверждал, что его дело — провокация со стороны силовиков. Американец также категорически отрицал свою принадлежность к разведке США. Он подчеркивал, что его давний знакомый, который работает в ФСБ, начал его дело, поскольку хотел продвинуться по службе, а также отказывался вернуть Уилану долг в 100 тыс. руб.