У Лесбоса затонуло «подозрительное судно». Оно могло везти контрабанду на Украину Kathimerini: затонувшее у Лесбоса судно с подозрительным грузом шло на Украину

Судно Raptor, которое 26 ноября затонуло у греческого острова Лесбос, шло на Украину с подозрительным грузом, пишет газета Kathimerini. На борту находились 14 членов экипажа, одного человека спасли, тело другого нашли в море, а 12 пропали без вести. Не желая стать объектом внимания правоохранителей, экипаж подал сигнал бедствия слишком поздно. Спасенный моряк рассказал, что судно шло на Украину, а владелец судна просил команду самостоятельно откачать воду и не звать на помощь.

Сухогруз Raptor затонул в воскресенье, 26 ноября, на расстоянии 4,5 морской мили к юго-западу от греческого острова Лесбос. Как сообщает Афинское Македонское агентство новостей (АМАН), около 7:00 с судна поступил сигнал о механическом повреждении.

«В 08:20 капитан сообщил, что судно накренилось, и подал сигнал бедствия Mayday идущим рядом судам. Затем судно исчезло с радаров», — пишет АМАН.

На борту Raptor находился экипаж из 14 человек (11 граждан Египта, два сирийца и один индиец).

Власти Греции организовали поисковую операцию, к участию в которой привлекли два катера береговой охраны, фрегат ВМС Греции и четыре судна, которые проходили район крушения, а также вертолет береговой охраны и самолет Агентства Евросоюза по контролю границ Frontex.

Экипаж вертолета ВВС Греции 27 ноября обнаружил в море египетского моряка, державшегося за бочку. Его доставили в больницу города Митилини на Лесбосе. Участникам поисковой операции удалось обнаружить тело, его идентифицировали как еще одного египтянина с Raptor.

12 остальных членов экипажа до сих пор числятся пропавшими без вести. «Поиски пропавших членов экипажа продолжаются», — сообщает АМАН.

Владелец просил не звать на помощь

По предварительным данным, судно попало в шторм в Эгейском море — северо-западный ветер в районе крушения достигал восьми баллов по шкале Бофорта (17,2 – 20,7 м/c).

«Судно, возможно, начало набирать воду, что способствовало его опрокидыванию и дальнейшему затоплению», — пишет АМАН.

Портал Newsit пишет, что Raptor, шедший под флагом Коморских островов, из Александрии, вероятно, перевозил нелегальный груз. Скорее всего из-за этого экипаж не обратился за помощью вовремя, а сделал это, когда затопления судна избежать уже было невозможно.

Выживший моряк рассказал береговой охране Греции, что владелец судна просил команду самостоятельно откачать воду и не звать на помощь, пишет газета Kathimerini. Капитан сухогруза в условиях шторма не пытался укрыться у берегов Лесбоса, по всей видимости, чтобы избежать внимания властей острова.

Контрабандный груз

Спасенный египтянин также признался, что утонувшее судно шло не в Стамбул, как было указано в документах, а на Украину. Это обстоятельство также усилило подозрения о нелегальном характере грузов в трюмах затонувшего судна (по официальной же версии на борту находилось 6000 т соли) .

«Судно внесено в черный список международных контролирующих органов(Парижский меморандум о взаимопонимании и аналогичный Черноморский меморандум, Paris MOU & Black Sea MOU). Два года назад было установлено, что документы, касающиеся членов экипажа, были незаверенными, а в книге учета горючего были противоречивые записи. Последний элемент интерпретируется как указание на то, что судно, возможно, ходило по незаконным, незадекларированным маршрутам, то есть могло быть причастно к контрабанде», — пишет Kathimerini.

О возможной причастности владельца судна к контрабанде также сообщала газета Protothema. По данным ее источников, компания и раньше нарушала международные правила безопасности на море. На ее счету есть еще одно «подозрительное» крушение — у греческого острова Крит. Кроме того, груз в виде соли всегда пропускают без проверки, пишет издание.

«Когда вы говорите о тысячах тонн соли, этого достаточно, чтобы перевезти все, что вы захотите», — сказал собеседник Protothema.

Kathimerini сообщает, что 39-летним судном владела компания Manassa 2m Shipmanagement, базирующаяся в Александрии. Ей принадлежало другое судно Manassa Rose, которое потерпело крушение в территориальных водах Греции в 2022 году. Членам экипажа удалось тогда выбраться на берег на гидроциклах, они были привлечены к уголовной ответственности за кораблекрушение и перевозку контрабандных табачных изделий. По документам в трюмах Manassa Rose была железная руда.