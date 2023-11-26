За «политическое самовыражение». Пресс-секретаря Meta* заочно арестовали в России

Пресс-секретаря компании Meta (признана экстремистской организацией, запрещена в России) Энди Стоуна объявили в розыск в России и арестовали заочно, следует из базы МВД.
«Основание для розыска: разыскивается по статье УК», — говорится в карточке.
Уточняется, что пресс-секретарь компании «был переобъявлен в розыск».
Стоун работает директором по коммуникациям Meta с марта 2014 года. Ему 42 года, он гражданин США.
Дело о призывах к насилию
11 марта информагентство Reuters опубликовало внутреннюю переписку ИТ-компании, из которой следовало, что пользователям Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) и Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) в некоторых странах разрешат «призывать к насилию против россиян и российских солдат» в контексте спецоперации России на Украине. Также утверждалось, что Meta разрешит посты с призывами к смерти президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко.
Временные изменения политики должны были коснуться пользователей из Армении, Азербайджана, Эстонии, Грузии, Венгрии, Латвии, Литвы, Польши, Румынии, России, Словакии и Украины. Пресс-секретарь Meta Энди Стоун подтвердил, что компания действительно сделает послабление для «форм политического самовыражения» и снимет запрет на некоторые призывы к насилию.
Следственный комитет России в марте 2022 года возбудил уголовное дело о призывах к насилию и убийствам россиян в связи с действиями сотрудников Meta. Тогда же ведомство впервые упомянуло Стоуна.
«Пресс-секретарь компании Энди Стоун в социальной сети сообщил о временном снятии компанией Meta на своих платформах запрета на призывы к насилию в отношении российских военных, назвав это формой политического самовыражения», — говорилось в сообщении СКР.
Указанные действия содержат признаки преступлений, предусмотренных статьями 280 и 205.1 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности; содействие террористической деятельности), заявили в ведомстве.
Запрет соцсетей Meta
После возбуждения уголовного дела Генпрокуратура потребовала, чтобы Роскомнадзор ограничил доступ к Instagram. С 14 марта 2022 года социальная сеть не работает на территории РФ.
Facebook в России заблокировали еще раньше, 4 марта. Причиной стали обвинения в адрес администрации соцсети об ограничении доступа к российским СМИ и другим российским информационным ресурсам.
21 марта 2022 года Тверской суд Москвы вынес решение о признании компании Meta экстремистской организацией и запрете ее работы на территории России. При этом мессенджер WhatsApp, принадлежащий компании, посчитали средством коммуникации, а не средством распространения информации, он работает до сих пор.
В октябре того же года Росфинмониторинг внес Meta, которой принадлежат Facebook, Instagram, мессенджер WhatsApp, в перечень террористов и экстремистов.