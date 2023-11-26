За «политическое самовыражение». Пресс-секретаря Meta* заочно арестовали в России МВД России объявило в розыск пресс-секретаря Meta Энди Стоуна

В России заочно арестовали и объявили в розыск пресс-секретаря Meta Энди Стоуна. Именно он в марте 2022 года сообщил публично, что на платформах компании снимается запрет на призывы к насилию в отношении российских военных, и назвал это «формой политического самовыражения». Стоун работает на американскую ИТ-компанию уже почти десять лет, он гражданин США. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Пресс-секретаря компании Meta (признана экстремистской организацией, запрещена в России) Энди Стоуна объявили в розыск в России и арестовали заочно, следует из базы МВД.

«Основание для розыска: разыскивается по статье УК», — говорится в карточке.

Уточняется, что пресс-секретарь компании «был переобъявлен в розыск».

Стоун работает директором по коммуникациям Meta с марта 2014 года. Ему 42 года, он гражданин США.

Дело о призывах к насилию

11 марта информагентство Reuters опубликовало внутреннюю переписку ИТ-компании, из которой следовало, что пользователям Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) и Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) в некоторых странах разрешат «призывать к насилию против россиян и российских солдат» в контексте спецоперации России на Украине. Также утверждалось, что Meta разрешит посты с призывами к смерти президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко.

Временные изменения политики должны были коснуться пользователей из Армении, Азербайджана, Эстонии, Грузии, Венгрии, Латвии, Литвы, Польши, Румынии, России, Словакии и Украины. Пресс-секретарь Meta Энди Стоун подтвердил, что компания действительно сделает послабление для «форм политического самовыражения» и снимет запрет на некоторые призывы к насилию.

Следственный комитет России в марте 2022 года возбудил уголовное дело о призывах к насилию и убийствам россиян в связи с действиями сотрудников Meta. Тогда же ведомство впервые упомянуло Стоуна.

«Пресс-секретарь компании Энди Стоун в социальной сети сообщил о временном снятии компанией Meta на своих платформах запрета на призывы к насилию в отношении российских военных, назвав это формой политического самовыражения», — говорилось в сообщении СКР.

Указанные действия содержат признаки преступлений, предусмотренных статьями 280 и 205.1 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности; содействие террористической деятельности), заявили в ведомстве.

Запрет соцсетей Meta

После возбуждения уголовного дела Генпрокуратура потребовала, чтобы Роскомнадзор ограничил доступ к Instagram. С 14 марта 2022 года социальная сеть не работает на территории РФ.

Facebook в России заблокировали еще раньше, 4 марта. Причиной стали обвинения в адрес администрации соцсети об ограничении доступа к российским СМИ и другим российским информационным ресурсам.

21 марта 2022 года Тверской суд Москвы вынес решение о признании компании Meta экстремистской организацией и запрете ее работы на территории России. При этом мессенджер WhatsApp, принадлежащий компании, посчитали средством коммуникации, а не средством распространения информации, он работает до сих пор.

В октябре того же года Росфинмониторинг внес Meta, которой принадлежат Facebook, Instagram, мессенджер WhatsApp, в перечень террористов и экстремистов.