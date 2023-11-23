«Остался только двигатель»: на мосту между США и Канадой взорвался суперкар Bentley

Bentley Flying Spur на большой скорости врезался в будку погранслужбы и взорвался на Радужном мосту на границе США и Канады. Водитель и пассажир автомобиля погибли, один пограничник получил ранения. ФБР исключила возможность теракта и передала расследование полиции. По данным СМИ, в автомобиле находились 56-летний бизнесмен и его жена, перед инцидентом их заметили в казино. При этом Fox News утверждает, что машина числилась в угоне.

На американской стороне Радужного моста, соединяющего США и Канаду через Ниагарский водопад, взорвался автомобиль. Инцидент произошел 22 ноября в 11:27 по местному времени (19:27 мск), сообщил телеканал Fox News.

На видеозаписи, опубликованной Погранично-таможенной службой США, видно, как белый легковой автомобиль на высокой скорости движется в сторону зоны пограничного контроля, врезается в разделительную полосу, взмывает в воздух и, пролетев несколько метров, скрывается из видимости. Другая камера запечатлела взрыв, который возник в результате удара автомобиля о будку пограничной службы.

При взрыве погибли два человека, находившиеся в автомобиле (по данным властей, жители западной части штата Нью-Йорк). Незначительные ранения получил 27-летний пограничник, он был доставлен в канадскую больницу Niagara Falls Memorial Hospital.

«Машина практически полностью сгорела. Остался только двигатель», — рассказала губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хочул, добавив, что части взорвавшегося автомобиля оказались разбросаны по округе.

Один из очевидцев, канадец Майк Гюнтер, заявил, что вспышка от взрыва достигала размеров десяти метров. Скорость автомобиля перед столкновением он оценил в 160 км/час.

«Я сказал: «Этот парень ни за что не остановится». Он никак не может остановиться, он просто едет слишком быстро», — поделился он.

Другой очевидец, гид по Ниагарскому водопаду Рэнди Уилсон, рассказал, что автомобиль пролетел примерно в 9 метрах от него: «Сначала я подумал, что это самолет. Все выглядело как в замедленной съемке. Я сказал: «Боже мой, это машина. Она летит по воздуху», — рассказал мужчина.

Не теракт, а ДТП

23 ноября Федеральное бюро расследований США объявило о завершении расследования.

«Осмотр места происшествия показал отсутствие взрывчатых материалов, связи с терроризмом не выявлено. Дело передано полиции Ниагара-Фоллс как дорожно-транспортное происшествие», — заявили в отделении ФБР в городе Буффало.

На отсутствие признаков террористического акта также указала губернатор Кэти Хочул:

«На данный момент нет никаких доказательств того, что это был теракт. И это то, что я хочу донести до общественности, просто чтобы успокоить всех. Это действительно важно, потому что, судя по тому, что происходит в других частях мира, все находятся в напряжении».

При этом она не исключила появления «дополнительной информации» о причинах произошедшего.

Усиление мер безопасности на границе

После взрыва власти США и Канады временно закрыли пограничные переходы в регионе Буффало-Ниагара, а на других КПП через американскую-канадскую границу усилили меры безопасности.

Аэропорт Буффало Ниагара временно прекратил прием и отправление всех международных рейсов (внутренние рейсы продолжали осуществляться), американская железнодорожная корпорация Amtrak приостановила сообщение между штатом Нью-Йорк и Канадой.

Об инциденте были проинформированы премьер-министр Канады Джастин Трюдо и президент США Джо Байден. На данный момент известно об открытии для движения автотранспорта трех из четырех мостов на границе США и Канады. Радужный мост по-прежнему закрыт.

Кто был за рулем

Автомобилем, взорвавшимся на мосту, был суперкар Bentley Flying Spur стоимостью более $300 тысяч долларов, сообщило издание Daily Mail.

По данным СМИ, за рулем машины находился 56-летний бизнесмен из Нью-Йорка, также в авто была его жена. Незадолго до аварии супруги на несколько минут заходили в казино Seneca Niagara, вероятно, для того, чтобы поменять деньги. The Daily Mail не исключает, что у водителя были проблемы со здоровьем.

При этом телеканал CNN сообщил, что пара собирались поехать на концерт группы Kiss в Канаде, впоследствии мероприятие было отменено из-за того, что один из участников коллектива заболел гриппом.

В свою очередь Fox News со ссылкой на источник утверждает, что автомобиль числился в угоне. Подтверждений этой информации не поступало.