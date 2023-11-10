«Развалился по заплатке»: в Подольске мост рухнул вместе с автомобилем

Мост через реку Пахра в подмосковном Подольске обрушился вместе с проезжающим по нему автомобилем. 60-летняя женщина, которая была за рулем машины, госпитализирована с ушибами грудной клетки и конечностей. Власти исключили возможность теракта, СК возбудил уголовное дело о халатности. Местные жители заявили, что недавно мост закрывали на косметический ремонт, но он «развалился» по одной из сделанных «заплаток». Подробности – в материале «Газеты.Ru».

Пролет моста через реку Пахра обрушился в деревне Кутьино у подмосковного Подольска 10 ноября. В момент разрушения по мосту проезжал легковой автомобиль Skoda, находившаяся за рулем женщина получила травмы.

По данным Mash, пострадавшая – 60-летняя сотрудница Института военной истории Алла Н., у нее диагностированы ушиб грудной клетки, ушиб конечностей и травма колена. Министерство здравоохранения Московской области сообщило, что женщину доставили в Подольскую клиническую больницу, она находится в состоянии средней тяжести. Машину с места крушения моста эвакуировали.

Исполняющий обязанности главы городского округа Григорий Артамонов сообщил о временном перекрытии движения в районе ЧП. Прокуратура Московской области поручила провести проверку для выяснения обстоятельств произошедшего и оценки действий лиц, отвечающих за содержание объектов дорожной инфраструктуры.

Подмосковное управление Следственного комитета России возбудило уголовное дело по статье о халатности должностных лиц. На месте происшествия работают следователи и криминалисты.

Не теракт

И.о. главы Подольска Григорий Артамонов сообщил, что мост обрушился не из-за террористического акта. Он заявил, что осмотрел место происшествия со специалистами и представителями оперативных служб.

«По типу повреждений эксперты сразу исключили возможность террористического акта. Точные причины сейчас выясняются», — написал он в Telegram-канале.

По словам Артамонова, об инциденте уже сообщили губернатору Московской области Андрею Воробьеву, он поручил муниципалитетам и «Мосавтодору» обследовать конструкции всех мостов на территории региона.

Кроме того, и.о. главы Подольска заявил, что после изменения границ субъектов в 2013 году обрушившийся мост и дорога, на которой он находится, были переданы на обслуживание органам Москвы. При этом он заверил, что восстановлением моста займутся подмосковные власти, оно начнется, когда следователи проведут все необходимые процедуры.

Состояние и ремонт моста

Telegram-канал Mash сообщил, что с конца 2022 года мост планировали отремонтировать — этого требовали местные жители, которые жаловались на сгнившие конструкции. При этом власти, по данным канала, отвечали на запросы «отписками».

Телеканал «360» со ссылкой на неназванного местного жителя сообщил, что за две недели до происшествия мост перекрывали для косметического ремонта, при котором заделали «трещины и небольшие ямки».

Другой собеседник рассказал «360», что на мосту были «неприятные вмятины по обе стороны», а при проезде по нему автомобилей «появлялось четкое ощущение раскачки всей конструкции».

Еще одна местная жительница рассказала газете «Известия», что нагрузка на мост значительно увеличилась после открытия новых объездных дорог, к которым можно проехать через мост. По ее словам, в последнее время по мосту стали чаще ездить грузовики, экскурсионные автобусы и обычные автомобили, при этом те, кто отвечал за содержание моста, вместо комплексного ремонта делали «заплатки».

«Сейчас можно увидеть, что прямо по «заплатке» четко этот мост у нас и развалился», – сказала женщина.

Она также заявила, что дорога через мост была самым быстрым и удобным для жителей деревень путем до Подольска. Теперь же, по словам женщины, им придется добираться до города через поселок Щапово, который входит в состав Москвы.

«То есть мы в Подольск будем добираться через Москву. А если это час пик, <...> то это плюс 40 минут [в пути]», — заявила местная жительница.

«Почувствовала, что падаю»

Пострадавшая при обрушении Алла Н. рассказала Telegram-каналу «112», что проезжала по мосту следом за другой машиной, но «вдруг стала падать». Женщина подтвердила, что на мосту недавно проводились ремонтные работы.

«Я видела, что делали углубление — не знаю, для чего, — а сверху залепили асфальтом. По-моему, примерно в этом месте это и обрушилось, хотя я не уверена», — заявила она.

По словам Аллы Н., страховая компания не возместит ей ущерб за автомобиль, так как машина «в хлам разбита», а ей самой «повезло, что живая».

И.о. главы Подольска Артамонов посетил пострадавшую в больнице и опубликовал ее рассказ о произошедшем.

«Я почувствовала, что падаю. Не поняла, что произошло и очень испугалась. Смогла выбраться из автомобиля сама. А потом меня вытащили наверх двое незнакомых мужчин», — сказала женщина.

Она добавила, что спешила на работу и по пути планировала заехать к отцу, который за несколько часов до инцидента сломал ногу. Главный врач Подольской клинической больницы Вардан Геворкян сообщил, что жизни и здоровью пострадавшей ничего не угрожает.