Финляндия закрывает четыре КПП на границе с РФ. Эстония и Норвегия тоже думают о запретах

Финляндия закрывает четыре пограничных пункта на границе с Россией — три в Выборгском районе Ленобласти и один в Карелии. КПП перестанут работать в обе стороны с 18 ноября и будут закрыты как минимум на три месяца. В Хельсинки утверждают, что пошли на такой шаг из-за наплыва мигрантов. В Москве сочли претензии финской стороны «странными» и пообещали разобраться.

Премьер Финляндии Петтери Орпо заявил о закрытии четырех пограничных переходов на границе с Россией. Пункты «Ваалимаа» (с российской стороны это многосторонний автомобильный пропускной пункт «Торфяновка»), «Нуйямаа» («Брусничное»), «Иматра» («Светогорск») и Ниирала («Вяртсиля») перестанут работать в ночь на субботу, 18 ноября .

Орпо заявил, что Хельсинки может ввести еще ряд ограничений для обеспечения безопасности финских границ.

Глава МВД Финляндии Мари Рантанен уточнила, что эти четыре перехода будут закрыты как минимум до 18 февраля 2024 года. Финские граждане тоже не смогут пройти через закрытые КППП, им придется воспользоваться северными пограничными переходами.

Пункты «Торфяновка», «Брусничное» и «Светогорск» находятся в Выборгском районе Ленинградской области. Пункт «Вяртсиля» расположен в Карелии (около 65 км от Сортавалы).

Финская таможня уже сообщила, что грузовой трафик между Финляндией и Россией с 18 ноября «практически будет остановлен».

Ситуацию прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она заявила, что Финляндия решением закрыть КПП создает новые разделительные линии в Европе:

«Мы вчера говорили о том, что негативное развитие событий приведет, естественно, к ответным мерам, их выработке.

Естественно, они должны быть разработаны в межведомственном формате. Но вопрос в том, что, как мы уже объясняли, это появление новых разделительных линий в Европе, которые не решают вопросы, а только ставят новые вопросы, причем проблемные».

«Людей сгоняют в Финляндию»

Как сообщил финскому агентству STT источник в правительстве страны, решение о закрытии части переходов должно было быть принято еще 15 ноября, но в Погранслужбе и МВД заявили, что ситуация на границе стала более серьезной и возникла необходимость более жестких ограничительных мер.

Иммиграция в республику через восточную границу страны резко выросла за последнее время. На пограничные станции в юго-восточной Финляндии прибыло больше просителей убежища, чем обычно. Через РФ в Евросоюз направляются граждане Ирака, Йемена и других стран, утверждают финны.

Как подчеркнула Рантанен, «есть признаки и информация о том, что людей сгоняют в Финляндию».

Статс-секретарь — заместитель министра иностранных дел РФ Евгений Иванов заверил, что Россия проанализирует ситуацию с закрытием пунктов пропуска с Финляндией.

«Считаю, что это очень странные обвинения. Будем разбираться», — сказал дипломат.

До февраля, пока четыре перехода не работают, заявления о предоставлении международной защиты и убежища будут принимать на пунктах «Вартиус» (МАПП «Люття», расположен близ Костомукши в Карелии) и «Салла» (МАПП «Салла» в Кандалакшском районе Мурманской области).

Беженцы-велосипедисты из России

С 9 ноября Финляндия запретила въезд на территорию страны на велосипедах через пункты пропуска Иматра, Нуйамаа и Ваалимаа. Решение было принято в связи с увеличением числа беженцев-велосипедистов.

Как писала «Фонтанка», раньше границу на велосипедах пересекали в основном живущие у границы россияне. Но в последнее время все чаще двухколесным транспортом стали пользоваться нелегалы без документов.

Ранее их тормозили российские пограничники в Ленобласти, но теперь этого не происходит, жаловался заместитель командующего пограничной охраной Юго-Восточной Финляндии Юкка Луккари.

Только в первую неделю ноября было зарегистрировано около 30 нелегалов без документов, приехавших на велосипедах.

Кто следующий?

Вслед за Финляндией о возможном закрытии границы с Россией заявила Эстония. Глава МВД страны Лаури Ляэнеметс обвинил российские власти в том, что они якобы не задерживают на своей границе нелегальных мигрантов, направляющихся в республику.

«Граждане Сомали вряд ли сами все это придумали. Как я уже сказал, без соответствующих прав они не смогут пересечь российскую границу. Наш посыл заключается в том, что через Эстонию таким образом нельзя въехать в Европейский союз», — подчеркнул Ляэнеметс.

Норвежский министр юстиции Эмилия Энгер Мель заявила в интервью NTB, что российско-норвежская граница тоже может быть закрыта «в кратчайшие сроки». В то же время она добавила, что пограничники не фиксируют наплыва мигрантов, как в Финляндии.

«Мы внимательно следим за ситуацией, и, возможно, для нас было бы целесообразным закрыть границу в кратчайшие сроки, если это необходимо, — сказала министр.