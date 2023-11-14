Зарезал семью, снял деньги и ушел гулять. Подросток убил восьмиклассницу, приревновав к брату

В Екатеринбурге 16-летнего школьника подозревают в жестоком убийстве 14-летней возлюбленной и ее матери. На допросе он признался, что сделал это из-за ревности. Школьник считает, что девушка изменяла с его 26-летним братом. После убийства подозреваемый снял с карточки матери школьницы 20 тысяч рублей и пошел гулять со своим другом, которому обо всем рассказал. Подробнее о том, что произошло — в материале «Газеты.Ru».

В Екатеринбурге 16-летнего Юрия (имя изменено) подозревают в убийстве 14-летней Виктории (имя изменено) и ее матери. Об этом сообщает E1.Ru со ссылкой на СУ СК по Свердловской области.

Как стало известно изданию, полицейские обнаружили два тела в квартире жилого дома, расположенного на улице Билимбаевской. Возбуждено уголовное дело об убийство двух человек. Сейчас Юрия допрашивают, решается вопрос о предъявлении ему обвинения и избрании меры пресечения. Следствие настаивает на заключении под стражу.

По данным Telegram-канала Shot, вечером 13 ноября Юрий пришел в гости к своей возлюбленной, с которой они учились в разных школах. Виктория жила с мамой в Железнодорожном районе, но в тот вечер была дома одна.

Подростки поссорились, и Юрий трижды ударил восьмиклассницу: в шею и в спину. Виктория умерла на месте от обильной кровопотери.

Подросток знал, что школьницу воспитывала только 62-летняя мать. Он решил дождаться женщину с работы и избавиться от нее, чтобы у преступления не было свидетелей. Юрий просидел с телом своей девушки около часа, и как только мать вернулась домой, набросился на нее и зарезал ее.

Юрий забрал банковскую карту убитой, вышел из квартиры и закрыл дверь на ключ. Затем он написал другу, пошел с ним гулять и снял с карты 20 тысяч рублей. На прогулке подросток рассказал знакомому, что произошло. Друг пообещал молчать, но после встречи сразу позвонил 26-летнему брату Юры, который сообщил обо всем полиции.

По данным E1.Ru, юношу задержали сотрудники патрульно-постовой службы полиции Железнодорожного района. Во время допроса он признался в совершении преступления. Сейчас следователи выясняют все обстоятельства и причины произошедшего. Юрию грозит до десяти лет лишения свободы — это максимальное наказание для несовершеннолетнего.

Издание пишет, что у погибшей была собака. Предположительно, Юрий расправился и с ней.

Почему подросток убил восьмиклассницу и ее маму

Shot выяснил, что молодой человек ревновал Викторию к своему старшему брату. Якобы девушка засматривалась на него, и Юрий думал, что она ему изменяет.

Telegram-канал Ural Mash пишет, что старший брат подозреваемого живет в Москве. Три месяца назад мать и сестра пожаловались на Юрия из-за проблем с его поведением и непослушанием. Тогда брат приехал домой и познакомился с его компанией, в том числе с 14-летней Викой, с которой Юра встречался всего три месяца. В один из дней старший брат пришел к ней домой поговорить. В это время Юра с улицы увидел брата курящим из окна квартиры возлюбленной. Тогда у него закрались мысли об измене.

Что известно о школьнике?

«Я тихий пока меня не трогают, а когда тронут я буду стоять тихо у могилы кто меня тронул», — сказано на странице в социальных сетях юноши (орфография и пунктуация сохранены — «Газета.Ru»).

Ural Mash выяснил, что Юрий воспитывался без отца. Его мать работает в частном охранном предприятии. В семье также есть двое детей — безработный 26-летний брат и 25-летняя сестра, помощница воспитателя в детском саду. Их соседи утверждают, что мать школьника недавно вышла замуж.

E1.Ru поговорил с одноклассницей школьника:

«Дима почти не посещал школу, появлялся раз в пару недель, раз в месяц. Из-за этого его оставили на второй год в восьмом классе. С одноклассниками особо не общался, он пил и курил, поэтому друзей особо не было. Учителя его недолюбливали. Он был странноватый, на уроках еще более-менее, а на переменах бегал, как бешенный».

Предполагается, что в школе с подростком проводили профилактическую работу, так как он находился в социально-опасном положении.

Мать Вики жаловалась на ее молодого человека

Соседи убитых утверждают, что женщина жаловалась на Юрия, пишет Ural Mash.

«Она мне сказала, что «я прихожу — он постоянно здесь [в квартире], я говорю, уходи, он все равно остается». Даже бывало, что она к нему ходила, а он там с кем-то живет. Меня поразило <...> , что [он] остается и что она не может с ним справиться», — сказала соседка.

Многие жильцы дома положительно отзываются о пострадавшей семье, говоря, что девочка была тихой и скромной. Однако некоторые из соседей утверждают, что Вика с друзьями часто сидела в подъезде, они рисовали непристойные картинки на стенах.

По словам жильцов, Юрий живет в том же доме, и жильцы постоянно видели интимные встречи подростков в подъезде.

У погибшей женщины остались две взрослые дочери. Одна из них — директор частной клиники для тяжелобольных детей. Там же работала и женщина, она специализировалась на биоакустической коррекции.