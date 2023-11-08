Машину экс-главы Народной милиции ЛНР взорвали в Луганске

Автомобиль депутата народного совета ЛНР, бывшего начальника управления Народной милиции полковника Михаила Филипоненко, погибшего в результате теракта в Луганске, 8 ноября 2023 года

Депутат Народного совета и экс-глава милиции ЛНР Михаил Филипоненко погиб при взрыве машины в Луганске, СК возбудил уголовное дело по трем статьям – в их числе теракт. В феврале 2022 года на него уже совершалось покушение, тогда был взорван автомобиль на парковке представительства ЛНР в СЦКК, но Филипоненко выжил. Подробности – в материале «Газеты.Ru».

Член Народного совета Луганской народной республики, бывший руководитель Народной милиции ЛНР и экс-глава представительства республики в Совместном центре контроля и координации вопросов прекращения огня (СЦКК) полковник Михаил Филипоненко погиб в Луганске утром 8 ноября, сообщил его коллега, депутат Юрий Юров.

Сын погибшего Иван рассказал агентству «ЛуганскИнформЦентр», что в автомобиле депутата сработало взрывное устройство, он получил ранения, несовместимые с жизнью.

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Запорожской области Владимир Рогов также заявил о подрыве машины Филипоненко, по его словам, инцидент произошел возле дома, где жил полковник.

На кадрах с места происшествия, опубликованных «ЛуганскИнформЦентром», запечатлена пострадавшая от взрыва машина: основные повреждения пришлись на место водителя, в салоне видны следы крови.

РИА Новости со ссылкой на очевидцев сообщило, что после взрыва проезжавшие мимо водители пытались оказать пострадавшему депутату помощь, однако он скончался на месте от полученных ран.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по трем статьям: о теракте, незаконном приобретении и хранении взрывных устройств, а также о незаконном изготовлении взрывчатых веществ. В настоящее время следователи осматривают место происшествия, назначен ряд судебных экспертиз, в их числе – взрывотехническая.

Неудачная попытка

В феврале 2022 года на парковке здания представительства ЛНР в СЦКК, которое тогда возглавлял Филипоненко, взорвался автомобиль, находившийся рядом с машиной полковника. В результате покушения Филипоненко и его водитель получили ранения, представительство сочло произошедшее терактом украинских спецслужб.

Помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев тогда заявлял, что при подрыве машины было использовано около 10-15 кг взрывчатого вещества, осколки разлетелись «где-то на 50 метров», а сам автомобиль был практически полностью уничтожен.

В том же месяце в Донбассе состоялось еще несколько покушений на официальных лиц, их целями стали бывший министр обороны Донецкой народной республики Владимир Кононов, начальник управления народной милиции ДНР Денис Синенков и другие.

Михаил Филипоненко родился 20 июня 1975 года в Ворошиловграде (сейчас – Луганск). В 1993-1995 годах служил в Вооруженных силах Украины, в 2006-2010 годах был депутатом Ленинского районного совета Луганска. С 2014 года служил в Народной милиции ЛНР. Был избран депутатом Народного совета ЛНР в сентябре 2023 года, также возглавлял региональную фракцию ЛДПР.

Недавние покушения

В конце октября текущего года в крымской Ялте было совершено покушение на бывшего депутата Верховной рады Украины Олега Царева – он выступал против Евромайдана и поддерживал республики Донбасса.

На Украине Царев заочно приговорен к 12 годам тюрьмы за «посягательство на территориальную целостность» страны и «попытку свержения конституционного строя», также ему предъявили обвинения в госизмене за сотрудничество с министерством обороны России.

В последнее время экс-депутат проживал в санатории в Ялте, где и подвергся нападению – в него дважды выстрелили из огнестрельного оружия. Царев был госпитализирован. Через несколько дней после покушения ФСБ России сообщила о задержании предполагаемого координатора, он дал признательные показания и заявил, что действовал по заданию Службы безопасности Украины.

В начале того же месяца в Новой Каховке Херсонской области подорвали машину секретаря местного отделения «Единой России» Владимира Малова, он был госпитализирован, но через несколько часов скончался в больнице.

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо назвал произошедшее терактом, Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье об убийстве.