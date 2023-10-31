По заданию СБУ: житель Ялты рассказал о покушении на экс-нардепа Царева

Сотрудники ФСБ задержали жителя Ялты, которого подозревают в участии в нападении на экс-депутата Верховной рады Олега Царева. Мужчина дал признательные показания — по заданию СБУ он занимался слежкой за Царевым. У него дома обнаружили взрывное устройство, а также компоненты для его изготовления. Кроме того, ФСБ сообщило об «удовлетворительном» состоянии раненого экс-нардепа. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России сообщил, что 30 октября федеральная служба безопасности задержала подозреваемого в покушении на бывшего депутата Верховной рады Олега Царева. Подозреваемый уже дал признательные показания. Его обвиняют в соучастии в преступлении.

«Согласно результатам расследования, подтвержденным показаниями свидетелей и средствами видеонаблюдения, координатором покушения на Царева О. А. является 46-летний гражданин РФ, житель Ялты, который по заданию СБУ организовал слежку за Царевым, оборудовал в Ялте тайник со средствами поражения, в дальнейшем применявшимися при покушении», — говорится в сообщении.

Сотрудники правоохранительных органов провели обыск в месте проживания подозреваемого. Там они обнаружили самодельное взрывное устройство (СВУ), которое было готово к применению. Также сотрудники ФСБ нашли компоненты для изготовления СВУ, средства конспиративной связи с украинскими кураторами, фотографии потерпевшего, схемы подходов к местам его проживания и работы.

В ФСБ добавили, что они продолжают устанавливать причастных к покушению лиц. В ходе расследования стало ясно, что к преступлению причастны украинские спецслужбы.

«В январе 2023 года был завербован сотрудниками СБУ для подготовки покушения на общественного российского деятеля Олега Анатольевича Царева, который проживает в городе Ялта на территории «Санатория Кирова». Получал указания по сбору информации для подготовки покушения по передвижению и месту нахождения Олега Анатольевича. Также по подбору мест для хранения оружия», — сказал задержанный. Видео допроса опубликовало РИА Новости.

Задержанный добавил, что в феврале текущего года он устроился работать в санаторий, чтобы получить доступ к информации о передвижении Царева.

Покушение на Царева

В ночь с 26 на 27 октября на Олега Царева было совершено покушение. Неизвестный напал на него на территории санатория около полуночи, он дважды выстрелил в бывшего депутата.

«На момент прибытия кареты скорой помощи Олег был без сознания, с большой кровопотерей. Информации о состоянии его здоровья на текущий момент нет», — уточнил тогда администратор Telegram-канала Царева со ссылкой на родственников мужчины.

РИА Новости сообщило, что глава ДНР Денис Пушилин подтвердил информацию о покушении. Он сказал, что Царев находится в тяжелом состоянии.

В настоящее время, медики смогли стабилизировать состояние бывшего депутата. Сейчас его жизни ничего не угрожает, он находится в удовлетворительном состоянии.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля».

«В отношении Царева О. А. и членов его семьи приняты необходимые меры безопасности», — добавили в ФСБ.

Чем известен Олег Царев?

В 2002 году Царев стал депутатом Верховной рады, он несколько раз проходил в парламент. Кроме этого, его назначили заместителем главы фракции «Партии регионов». Свою карьеру украинского политика Царев завершил в 2014 году, когда выступил против Евромайдана. Сначала он баллотировался на пост украинского президента, однако через некоторое время передумал и снял свою кандидатуру. Царев решил поддержать ДНР и ЛНР и даже стал спикером парламента Новороссии, однако на новой должности он также не задержался.

Бывший депутат начал заниматься бизнесом еще на Украине, он продолжил это дело и в России. В 2014 году на территории Крыма он открыл «Санаторий Кирова», а также несколько других. Этим бизнесом он и занимался в последние годы.

На Украине в его отношении возбуждено уголовное дело по обвинению в госизмене. Его коллеги и знакомые сообщали, что Царев понимал, что на его жизнь могут покушаться из-за его политической позиции, однако прямой угрозы бывший депутат не ощущал.