В убийстве девяти человек в Волновахе подозревают контрактников с Дальнего Востока

Задержаны двое российских военнослужащих-контрактников с Дальнего Востока, подозреваемых в массовом убийстве в Волновахе на юго-западе ДНР. Предполагается, что именно они расстреляли в частном доме девять человек, в том числе двух детей. В Следственном комитете РФ сообщили, что мотивом для жестокой расправы послужил конфликт на бытовой почве.

Задержаны двое подозреваемых в убийстве девяти человек в Волновахе (юго-запад ДНР). Об этом сообщил Следственный комитет РФ в своем Telegram-канале.

«Они являются российскими военнослужащими с Дальнего Востока, проходящими военную службу по контракту, — говорится в сообщении СК РФ. — Подозреваемые доставлены в следственный отдел, с ними проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, а также закрепление доказательственной базы».

В ведомстве сообщили, что по предварительным данным, мотивом преступления послужил конфликт на бытовой почве.

Уголовное дело расследуется по факту убийства двух и более лиц, в том числе малолетних (пункты «а» и «в» части 2 статьи 105 УК РФ).

Ранее про подозреваемых сообщалось, что на вид им по 30 лет, они худощавого телосложения и высокого роста. Предполагаемые преступники передвигались на красно-белом мотоцикле, при себе у них были автоматы.

Ценные вещи из дома не пропали

По данным Telegram-канала Astra, убийство произошло в ночь на 28 октября. Родственники собрались в частном доме, чтобы отметить день рождения Татьяны Капканец, которой исполнился 51 год.

«Помимо Татьяны Капканец, неизвестные застрелили ее мужа — 53-летнего Эдуарда, их сыновей — Андрея и Александра. А также жену Андрея — Наташу, их двух детей 4-летнего Никиту и ученицу младших классов Настю. Помимо этого, преступники расстреляли жену Александра — Екатерину и ее брата — 19-летнего Дмитрия Хотинского», — сообщает Astra.

По соцсетям распространились фотографии с места убийства — все жертвы лежат в кроватях.

«Все убиты в голову. На кроватях. Дом залили водой, видимо, чтобы скрыть улики. Все соседи говорят, что убийцы — военные», — рассказал ASTRA сосед семьи.

По версии издания «Фокус», у преступников были приборы ночного видения и глушители.

«Ни одна из жертв не пошевелилась, пока в доме «хозяйничали» убийцы», — отмечает «Фокус».

О том, что в доме действовали хорошо оснащенные военные, пишут авторы Telegram-канала «ВЧК-ОГПУ», близкого к силовым структурам.

«Речь идёт именно о зачистке: все девять тел изрешечены и большинство попаданий в головы. Стрельба в помещении велась по дверям и стенам санузла — убийцы делали прострелы наверняка, на поражения всех, кто мог находиться в доме. Родственники, которых пустили на место казни отметили, что привычный порядок в частном доме не нарушен, а ценные вещи остались на местах — ничего не пропало», — говорится в сообщении Telegram-канала «ВЧК-ОГПУ».

Вероятно, убитые торговали спиртным

В СМИ и соцсетях распространилась версия о том, что семья Капканец торговала в Волновахе алкоголем. Якобы на этой почве и возник конфликт с военнослужащими.

«Было две гипотезы, — пишет «ВЧК-ОГПУ». — По первой, казнь была устроена из-за конфликта с недовольными покупателями или конкуренты использовали военных как киллеров. По второй версии, с семьей расправились «борцы с пьянством на позициях».

«Политического» мотива в убийстве девяти человек, по всей видимости, не было.

«Они точно не за Украину были», — рассказал изданию «Важные истории» (внесен Минюстом в реестр СМИ-иноагентов) информированный источник.