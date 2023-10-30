Осложнения при беременности и менопаузе: к чему может привести недостаток кальция у женщин

Многие знают, что кальций важен для здоровья костей, зубов, ногтей и волос. Однако не все догадываются о том, что современное питание неспособно доставлять в организм достаточное количество кальция, и это чревато возникновением опасных заболеваний. О том, почему важно избегать дефицита кальция — в особенности, женщинам — и как это сделать, «Газете.Ru» рассказала профессор и кандидат медицинских наук Вера Балан.

Зачем нам нужен кальций

По статистике около 15% женщин в возрасте 30-40 лет имеют сниженную минеральную плотность костей. Аналогичную проблему находят и у 49% беременных женщин. И как правило, проблемы со здоровьем костей связаны с недостаточным уровнем кальция в организме. При этом кальций — это не только кости, но и зубы, волосы, ногти, а также поддержка других важнейших функций организма, причем на разных этапах жизни от роста плода в утробе матери до пожилого возраста.

«На любом этапе жизни кальций важен для организма. Это и этапы взросления и активного роста, и беременность, и кормление, и менопауза. Кальций является незаменимым макроэлементом, составляя основу костной ткани, участвует в формировании дентина и эмали зубов, является одним из компонентов системы свертывания крови, участвует в регуляции нервной и нервно-мышечной проводимости, входит в состав многочисленных кальций-содержащих соединений (белков, ферментов, витаминов, гормонов и прочих)», — рассказала Вера Балан, руководитель поликлинического отделения МОНИИАГ, врач высшей квалификационной категории по специальности акушерство и гинекология.

close 100% Shutterstock

По ее словам, основной рост костной массы приходится на детство и подростковый возраст. Ее пик достигается к 25-30 годам, а затем к 40-50 годам костная масса обычно начинает уменьшаться примерно до 1% в год, поскольку резорбция (разрушение) костной ткани может начать преобладать над ее образованием. При этом у женщин этот

процесс происходит стремительнее, что обусловлено дефицитом эстрогенов в период пери- и постменопаузы.

Так, с недостатком кальция в зрелом возрасте возникает риск развития остеопороза — хронического заболевания скелета, при котором уменьшается костная масса и нарушается структура костной ткани, из-за чего кости становятся хрупкими и склонными к переломам. Причем если раньше считалось, что остеопороз угрожает только людям старше 50 лет, то согласно современным исследованиям, проблемы со здоровьем костей и дефицитом кальция в организме могут начаться гораздо раньше.

Сегодня, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), остеопороз занимает четвертое место среди хронических заболеваний по медицинской, экономической и социальной значимости после сердечно-сосудистых и онкологических патологий и сахарного диабета.

Вера Балан подчеркнула, что большую часть всех системных остеопорозов составляет первичный инволютивный остеопороз (около 85%), который делится на сенильный (II тип), который устанавливается преимущественно у лиц старше 70 лет, и на постменопаузальный (I тип). Потеря костной массы ускоряется в период менопаузы и в течение первых 5 лет менопаузы показатель минеральной плотности кости может снижаться до 5% в год.

Именно поэтому гинекологам нужно информировать всех пациенток в пременопаузе о рисках остеопороза, считает доктор медицинских наук.

Что касается беременности, в этот период у организма значительно повышается потребность макро- и микроэлементах. Традиционно считается, что кальций — это строительный материал для формирования скелета плода, который необходим для сохранения как остеогенеза самой беременной, так и дентина ее зубов. Однако биологические роли кальция при беременности гораздо шире.

close 100% Shutterstock

«Кальций отвечает за регуляцию процессов клеточного апоптоза (профилактика пороков развития), свертывания крови (профилактика патологии гемостаза), мышечного сокращения (в том числе ритма сердца), нервно-мышечной проводимости, поддержания артериального давления — АД (профилактика преэклампсии), состояния иммунитета, кожи и ее придатков и др. Недостаточность кальция с магнием у беременной сопряжена с преэклампсией — основной причиной материнской смертности», — отметила

Вера Балан.

Простая профилактика и лечение

Текущая проблема во многом связана с устойчивыми заблуждениями вокруг кальция. Так, 65% участников опроса Magram MR уверены, что кальций можно в достаточном объеме получать из еды. Однако исследования показывают, что современное питание не способно обеспечить достаточное поступление кальция в организм. Точно так же мы не можем усвоить из пищи необходимое количество витамина D, при дефиците которого ионы кальция не всасываются клетками стенки кишечника и выводятся из организма.

«Среди методов медикаментозной профилактики дефицита кальция и остеопороза наиболее безопасной и подходящей для широкого применения считается терапия солями кальция (например, карбонат кальция) и витамином D. В пременопаузе и постменопаузе это будет наиболее эффективно в сочетании с менопаузальной гормональной терапией или растительными средствами, содержащими фитоэстрогены. При этом сочетанное назначение кальция и витамина D более эффективно повышает минеральную плотность костей и снижает риск переломов, чем изолированное применение солей кальция», — подтвердила Вера Балан.

Так, для профилактики и даже лечения остеопороза рекомендуется использовать препараты кальция с витамином D, который нужен для его усвоения.

Совместное назначение кальция и витамина D более эффективно повышает минеральную плотность костей и снижает риск переломов, чем изолированное применение солей кальция. Причем для лечения стоит выбирать именно лекарственные средства с повышенным содержанием кальция — это 500-1000 мг кальция в суточной дозе. Стоит брать проверенные и уже давно представленные на рынке препараты.

close 100% Shutterstock

«Гинеколог вполне может рекомендовать прием кальция с целью профилактики молодым пациенткам для поддержания костной массы, чтобы снизить риск переломов в будущем. Потому что остеопороз диагностируют и лечат, когда уже случился перелом, чаще это люди старшего возраста. Среди методов медикаментозной профилактики остеопороза наиболее безопасной и подходящей для широкого применения считается терапия солями кальция (например, карбонат кальция) и витамином D», — подчеркнула Балан.

Таким образом, полученные данные указывают на необходимость профилактического приема кальция женщинам на всех этапах жизни. В перименопаузе и постменопаузе это будет наиболее эффективно в сочетании с МГТ или растительными средствами, содержащими фитоэстрогены, резюмировала врач.