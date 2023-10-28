«Бороться до конца»: при взрыве на шахте в Казахстане погибли 32 человека, поиски продолжаются

Как минимум 32 человека погибли в результате аварии на шахте имени Костенко в Карагандинской области Казахстана. На месте продолжаются поисковые работы, часть горняков остаются под землей. По предварительным данным, в шахте произошел взрыв газометана. На место прибыл президент страны Касым-Жомарт Токаев. Он назвал владеющую шахтой компанию «самой худшей в истории с точки зрения сотрудничества» и пообещал «бороться до самого конца» за жизни шахтеров.

В результате аварии на шахте имени Костенко в Карагандинской области Казахстана погибли как минимум 32 человека. Об этом сообщила пресс-служба МЧС страны.

«На шахте имени Костенко по состоянию на 16:00 (13:00 мск. — «Газета.Ru») обнаружены тела 32 погибших, поиски 14 шахтеров продолжаются», — говорится в публикации.

В момент аварии под землей находились 252 человека, уточнила пресс-служба владеющей шахтой компании АО «АрселорМиттал Темиртау». Более 200 из них были выведены на поверхность. Поиски остальных шахтеров продолжаются.

«В аварийно-спасательных работах задействованы десять отделений, 55 горноспасателей и 12 единиц техники. Работы ведутся в районе двух добычных участков. Видимых очагов горения нет», – доложил министр по чрезвычайным ситуациям Казахстана Сырым Шарипханов.

По его словам, работа в шахте будет продолжаться круглосуточно.

Предварительная причина ЧП

В «АрселорМиттал Темиртау» назвали предварительную причину аварии.

«Предположительно в лаве произошел взрыв газометана», — отмечается в сообщении пресс-службы.

После инцидента правоохранительные органы Казахстана начали досудебное расследование по статье «нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ». Создана межведомственная следственно-оперативная группа. На месте аварии ее работу координируют первый заместитель генерального прокурора Тимур Ташимбаев и заместитель министра внутренних дел Кайрат Сунтаев.

Токаев прибыл на место аварии

На место происшествия «для выяснения обстоятельств аварии и принятия соответствующих мер» приехал президент страны Касым-Жомарт Токаев.

«Правительственной комиссии поручаю провести расследование обстоятельств пожара, повлекшего гибель людей, привлечь к ответственности всех виновных», — сказал глава государства по итогам заседания оперативного штаба.

Токаев поручил регулярно информировать семьи горняков о ходе поисковых работ:

«Сейчас граждане ставили вопрос о предоставлении им информации каждые 10-15 минут. Если возможно, надо это обеспечить.

Предоставьте одного человека, который будет общаться с людьми. Нельзя их изолировать и оставлять без информации. Это очень чувствительный и абсолютно недопустимый момент. Надо бороться до самого конца, день и ночь».

Семьям погибших будут назначены пособия по потере кормильца 400-500 тыс. тенге (78 – 98 тыс. руб.) до достижения иждивенцами 18-летнего возраста

«Если дети будут обучаться в вузах, то до 23 лет. Выплата всех средств пока будет обеспечена именно через «АрселорМиттал Темиртау». Компания обязана в соответствии с коллективным договором оплатить риски годовой оплаты. Все расходы, связанные с погребением, АМТ берет на себя. Обучение детей в вузах тоже должен взять на себя АМТ», – заявила министр труда и социальной защиты Казахстана Светлана Жакупова.

«Худшая в истории Казахстана компания»

Токаев поручил кабинету министров прекратить инвестиционное сотрудничество с «АрселорМиттал Темиртау». На заседании оперштаба было объявлено, что акционеры передают право собственности на предприятие в пользу государства. Новым директором «АрселорМиттал Темиртау» был назначен бывший замглавы Карагандинской области Вадим Басин.

«Вы знаете Басина Вадима Борисовича. Он когда-то работал на «Арселормиттал», был заместителем акима (руководителя. — «Газета.Ru») области. Я ему поручаю вернуться и возглавить данное предприятие, взять под управление. У нынешнего руководства предприятия ничего не получается», — сказал Токаев.

Глава республики добавил, что «данная компания оказалась самой худшей в истории [Казахстана] с точки зрения сотрудничества».

Токаев объявил 29 октября днем общенационального траура. Свои соболезнования выразили президенты России, Белоруссии и Азербайджана Владимир Путин, Александр Лукашенко и Ильхам Алиев.

«Прошу передать слова сочувствия и поддержки семьям погибших горняков, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Надеемся на спасение шахтеров, остающихся под землей», — говорится в телеграмме от Путина.