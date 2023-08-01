Люди выбрасывали детей из окон и прыгали сами. Что известно о пожаре в Алма-Ате

Днем в Алма-Ате загорелась квартира на пятом этаже многоэтажного дома. Огонь быстро перекинулся на шахту лифта, затем — на электрические кабели. В панике жители дома выбрасывали из окон своих детей, после чего прыгали сами. «Газета.Ru» рассказывает, как жильцы спасались из огненной ловушки и что делали пожарные.

В доме 54 в микрорайоне Аккент в казахстанской Алма-Ате в 17:10 (14:10 мск) начался пожар повышенного ранга сложности. Об этом сообщила в своем Telegram-канале пресс-служба МЧС страны.

«По прибытии через 6 минут обнаружено горение открытым пламенем квартиры на 5-м этаже 16-ти этажного жилого дома», — проинформировали в ведомстве.

По информации экстренных служб, из квартиры огонь перекинулся на шахту лифта, где на уровне пятого и шестого этажей воспламенились электрические кабели.

Причина возгорания в жилом помещении не уточняется.

«С верхлежащих этажей проводится эвакуация и спасение людей», — добавили в МЧС. Спасатели при помощи автолестниц эвакуировали по меньшей мере 290 человек.

Матери выбрасывали детей из окон

В социальных сетях появились видео с места происшествия. На кадрах видно, что здание охвачено пламенем, дым поднимается из квартир на верхних этажах, а люди выпрыгивают из окон, спасаясь от огня.

Собравшиеся на улице очевидцы растянули простыни и матрасы. Сначала они ловили детей, затем — взрослых. Кроме того, некоторые люди ломали окна на первом этаже.

Telegram-канал Sputnik Казахстан уточняет, что одеяла для помощи прыгающим развернули строители, работавшие рядом. Они также разворачивали ковры.

По словам очевидцев, детей с верхних этажей во время пожара бросали в основном матери. После этого они выпрыгивали сами. Предположительно, женщины приняли такое решение, поддавшись панике и надышавшись дыма.

В это время пожарные поднимались к окнам по лестницам.

Кадры, снятые на месте происшествия позволяют понять, как спасали детей.

Десятки человек госпитализированы

После пожара в многоэтажке в больнице оказались 16 несовершеннолетних, пишет Telegram-канал ORDA. В общей сложности в медицинские учреждения для оказания медицинской помощи доставили 31 человека.

В пресс-службе управления общественного здравоохранения мегаполиса подтвердили ТАСС эту информацию.

В соцсети также попало видео с заявлением представителя экстренных служб. Судя по всему, это пожарный, принимавший участие в тушении здания. Он рассказал, что «всеми имеющимися силами и средствами» эвакуировали 300 человек. При этом непосредственно от огня спасли 70 человек.

К 19 часам по местному времени (22:00 мск) пожар в жилом доме в микрорайоне Аккент локализовали и ликвидировали. Когда здание горело максимально интенсивно, огнем были охвачены электрические кабели всех 16 этажей.