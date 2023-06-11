Уроки не усвоены, министр уволен: Токаев упрекнул чиновников на фоне пожаров в Казахстане

На востоке Казахстана в Абайской области третий день горят леса — пламя распространилось на площади 60 тыс. гектаров, его тушат 1,5 тыс. человек. При ликвидации пожаров погибли 14 сотрудников лесничества. 11 июня в район бедствия прибыл президент Токаев. Он сообщил, что уволил за халатность главу МЧС, дал выговор местному акиму и констатировал, что отвечающие за пожарную безопасность чиновники не усвоили уроки прошлогодних возгораний.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил 12 июня днем общенационального траура в связи с гибелью сотрудников лесничества в результате крупного пожара на востоке страны. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

«Этот понедельник я объявляю Днем общенационального траура. Мы будем скорбить вместе с вами, вспоминать имена погибших. Я прошу вас крепиться и сохранять спокойствие. Соответствующие меры будут приниматься по всем направлениям, будь это правоохранительные органы или министерства», — заявил президент.

10 июня Токаев встретился с родственниками погибших в природном резервате «Семей орманы» в Абайской области — лесной пожар там начался 8 июня, в ходе его тушения погибли 14 сотрудников лесничества.

Глава государства отметил, что специально приехал выразить соболезнования близким умерших. Он назвал случившееся большой трагедией для народа Казахстана и заявил, что поручил правительству оказать всю необходимую помощь семьям лесников. Токаев также сказал, что родственики погибших могут обращаться к кабмину и ему лично с любыми просьбами — их все исполнят.

«Конечно, к сожалению, погибших не вернуть, но жизнь продолжается. Но одно я хочу сказать точно, те, кто виноват в этой трагедии будут привлечены к ответственности в соответствии с законодательством», — добавил Токаев.

Причиной возгорания стали удары молнии. Огонь быстро распространился на площади свыше 60 тыс. гектаров. Сейчас в тушении задействованы более 1,5 тыс. человек и около 300 единиц техники. В административном центре региона — городе Семей — объявили чрезвычайную ситуацию.

Как сообщили в воскресенье в казахстанском Минприроды, генпрокуратура возбудила уголовное дело по статье «нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц», которая предусматривает до 10 лет лишения свободы. Юристы считают, что круг ответственных по данному делу может быть очень большим: привлечь могут руководство МЧС, лесничества и других чиновников, отвечающих за пожарную безопасность в регионе.

При посещении Абайской области 11 июня Токаев заявил, что накануне уволил главу МЧС Юрия Ильина. Новым главой ведомства стал экс-начальник Академии гражданской защиты Сырым Шарипханов. Президент объяснил, что снял с должности Ильина за халатное отношение к работе во время бедствия.

«Почему министр, которого я снял с должности, и все руководство проявляет абсолютное равнодушие к исполнению своих непосредственно служебных обязанностей? Вы понимаете, что погибло 14 человек? Я встречался с их семьями. Погибшие были дети семейства, сами отцы семейства. В одной семье двухлетний ребенок остался сиротой. У людей остались кредиты, ведь погибшие были единственными кормильцами», — пояснил Токаев.

Он напомнил, что министр не приехал в горящую область, чтобы лично возглавить операцию по тушению, аким (глава региона — «Газета.Ru») Нурлан Уранхаев очень долго собирался и в итоге отправил только своих заместителей, а масштабу бедствия на начальном его этапе была дана неверная оценка, что и привело к гибели людей.

«В настоящее время работа не организована на качественном уровне и в правильном направлении. Это нужно признать. Одним словом, предстоит кардинально улучшить работу в этой сфере. Министерство, его руководители халатно относятся к выполнению своих обязанностей. Не знают, что делать, не принимают оперативных решений. Поэтому и происходят подобные трагедии», — добавил Токаев.

По итогам оперативного совещания Токаев подчеркнул, что власти не усвоили уроки прошлогодних пожаров: после возгораний в Костанае в 2022-м МЧС должно было провести ревизию готовности органов гражданской защиты. Поэтому глава государства поручил правительству принять безотлагательные меры по повышению эффективности предупреждения и ликвидации ЧС. Он также констатировал, что к сохранности лесов в стране неподобающее отношение.

Кроме увольнения главы МЧС, выговор получил Уранхаев за ненадлежащее исполнение обязанностей. Президент отметил, что столь мягкое наказание было применено исколючительно из-за того, что аким недавно занял свою должность, и область для него новая. Более опытного руководителя, по словам Токаева, он бы сразу уволил.

Позже глава оперштата, созданного в акимате для борьбы с пожаром, Димитрий Гариков сообщил, что огонь движется в направлении Каштакского лесничества, там собирается техника для оперативного реагирования. По словам Гарикова, ситуация ухудшается из-за сильного ветра — пожар угрожает населенному пункту Таврия. Кроме того, отдельные очаги возгорания периодически появляются в соседнем Успенском лесничестве. Из-за сложного рельефа пожарная техника не всегда может проехать к месту тушения.