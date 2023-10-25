Герой Чечни, боец ММА: чем еще известен 15-летний сын Кадырова, избивший человека в СИЗО

Сын главы Чечни Адам Кадыров стал обладателем второй по значимости награды Татарстана, ордена «Дуслык» – вручал его лично глава республики Рустам Минниханов. Глава Карачаево-Черкесии собирается вручить Адаму высшую награду КЧР. До этого известный избиением подозреваемого в сожжении Корана Никиты Журавеля сын Кадырова получил звание Героя Чечни. С детства Адам участвовал в турнирах, сражался на ринге по правилам ММА, а в 11 лет снялся в турецком сериале. Что еще о нем известно – в материале «Газеты.Ru».

Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов решил наградить 15-летнего сына главы Чечни Рамзана Кадырова Адама высшей государственной наградой республики — орденом «За заслуги перед Карачаево-Черкесской Республикой». О своем решении он сообщил в Telegram.

По словам Темрезова, Адам Кадыров удостоился ордена «за личный вклад в развитие межнационального и межрегионального единства, укрепление традиционных исламских ценностей». Глава Карачаево-Черкесии отметил, что считает Адама «истинным патриотом Чечни и Отечества».

Для сына главы Чеченской Республики это будет третья высшая награда российского региона за последний месяц.

Награда за наградой

Днем ранее глава Татарстана Рустам Минниханов наградил сына Кадырова орденом «Дуслык» – второй по значимости государственной наградой республики, сообщал депутат Государственной думы Адам Делимханов.

По его словам, Адам Кадыров был отмечен орденом «за значительный вклад в укрепление межнационального и межконфессионального мира и согласия», а вручал награду лично Минниханов.

«Высокая награда является очередным подтверждением неординарных способностей и ярких талантов дорогого племянника Адама Рамзановича!» – написал депутат.

Как сообщил сам Рамзан Кадыров, вручение ордена состоялось в рамках визита главы Татарстана в Чечню. По его словам, в ходе встречи главы республик «в неформальной обстановке» обсуждали актуальные вопросы и планы на будущее.

«Я признателен Рустаму Нургалиевичу за вручение ордена «Дуслык» представителю семьи Кадыровых. Для всех нас большая честь служить на благо нашей общей Родины и ее многонационального общества», – написал глава Чечни.

Он также выразил надежду на «дальнейшее взаимодействие двух братских регионов».

Герой Чечни и «всех мусульман»

6 октября Адам Кадыров стал Героем Чечни – это звание присваивают за выдающиеся заслуги перед регионом и народом республики, связанные с совершением геройского подвига.

Это произошло через несколько дней после того, как глава республики подтвердил избиение Адамом обвиняемого в сожжении Корана Никиты Журавеля, опубликовав соответствующее видео. Впоследствии в своем Telegram-канале Рамзан Кадыров назвал сына «героем всех мусульман».

19 октября депутат Государственного совета Татарстана Азат Хамаев осудил присвоение Адаму Кадырову звания Героя Чечни, при этом не назвав его по имени.

«В каком правовом поле мы живем? Глава субъекта РФ за избиение человека присваивает звание Героя своему сыну», – сказал Хамаев на заседании республиканского парламента.

Глава Татарстана критику в адрес Кадырова не поддержал, назвав высказывание депутата «личным мнением», не имеющим «никакого отношения к позиции мусульман республики». Сам Хамаев впоследствии извинился «за свое эмоциональное высказывание».

Боец и актер турецкого сериала

С детства Адам Кадыров занимается смешанными единоборствами. В 2016 году общественный резонанс вызвало его участие в турнире Grand Prix Akhmat в Грозном, который проходил по правилам ММА, – сыну главы Чечни тогда было восемь лет.

В турнире также участвовали старшие братья Адама Ахмад и Зелимхан, им было 10 и 9 лет соответственно. Все дети Рамзана Кадырова одержали победу над своими противниками. Бои раскритиковал российский боец Федор Емельяненко, назвавший их «недопустимыми».

«Поединки проводились по правилам, которые существуют для взрослых спортсменов-профессионалов, что не подходит для детей. Детям до 12 лет вообще не разрешено выступать по правилам ММА», – подчеркнул он.

Рамзан Кадыров слова Емельяненко раскритиковал, заявив, что он «не прав».

Еще один скандал с участием Адама Кадырова произошел в 2021 году на боксерском турнире «Время Легенд» в Грозном, когда ему присудили победу техническим нокаутом над уроженцем Кабардино-Балкарии Асланом Биттировым.

Арбитр зафиксировал у Биттирова нокдаун, когда тот держался на ногах и был готов продолжать бой. При этом секунданты кабардино-балкарского бойца выбросили на ринг полотенце, сигнализируя о его сдаче и признании поражения.

После критики Адам Кадыров согласился на реванш, глава Федерации бокса Кабардино-Балкарии Нажмудин Берберов сообщал, что повторный бой будет назначен, однако дальнейшего развития тема не получила.

В 2019 году 11-летний Адам Кадыров снялся в турецком сериале «Воскресший Эртугрул». Сын главы Чечни в сериале произнес одну фразу из двух слов.

«В съемках фильма показал все свои способности с лучшей стороны», – заявил двоюродный дядя Адама, секретарь Совета безопасности Чечни Турпал-Али Ибрагимов.

Бывший в то время пресс-секретарем Кадырова-старшего Альви Каримов заявлял, что предложение об участии в съемках Адам получил от продюсера Мехмета Боздага и сценариста сериала. В интервью изданию Daily Storm в 2018 году Рамзан Кадыров рассказывал, что полностью его посмотрел, однако высказал мнение, что «история хорошая, а фильм никакой». При этом в том же году он побывал на съемочной площадке сериала и пригласил его авторов и актеров посетить Чечню.