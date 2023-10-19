«В каком правовом поле мы живем?»: депутат из Татарстана возмутился награждением сына Кадырова

Депутат Госсовета Татарстана Азат Хамаев раскритиковал присуждение сыну Рамзана Кадырова Адаму статуса Героя Чечни, после того как тот избил в СИЗО Никиту Журавеля, обвиняемого в сожжении Корана. Реакции других депутатов на слова депутата не последовало. Как Адам Кадыров получил звание Героя Чечни и стал «героем мусульман» — в материале «Газеты.Ru».

Депутат Государственного совета Татарстана Азат Хамаев осудил присвоение звания Героя Чечни сыну Рамзана Кадырова Адаму, который избил находящегося в СИЗО Никиту Журавеля, обвиняемого в сожжении Корана. Хамаев высказался о произошедшем в ходе заседания местного парламента, на котором обсуждали законопроект, касающийся патриотического воспитания молодежи. Видеозапись выступления была опубликована на платформе Rutube, однако затем стала недоступна.

«Первый вопрос, который я задал себе: в каком правовом поле мы живем? Глава субъекта РФ за избиение человека присваивает звание Героя своему сыну. Дальше, развивая свою идею, говорит, что он герой всех мусульман. Кто может ответить?» — возмутился Хамаев.

Депутат не назвал имен, однако из контекста понятно, что он имеет в виду главу Чечни Рамзана Кадырова и его 15-летнего сына Адама.

Издание Inkazan отметило, что после высказывания в зале Госсовета поднялся гул. В ответ на это Хамаев заявил: «Если не нравится — можете подойти после заседания». «Разберемся», — ответил спикер парламента Фарид Мухаметшин.

Глава Татарстана Рустам Минниханов не поддержал критику в адрес Кадырова.

«Высказывание депутата Госсовета Азата Хамаева является исключительно его личным мнением и не имеет никакого отношения к позиции мусульман республики», — заявил Минниханов.

Он также не стал давать оценку действиям Адама Кадырова и заявил, что в Татарстане «всегда с уважением относятся к братскому чеченскому народу и тем усилиям, которые приложил первый президент Чечни, Герой России Ахмат-Хаджи Кадыров и действующий глава Рамзан Ахматович для установления мира в регионе и сохранении целостности страны».

Избиение в СИЗО

19 мая в социальных сетях появился ролик, на котором молодой человек сжигает Коран у Соборной мечети на улице Поворинской в Волгограде. Через сутки сотрудники правоохранительных органов установили личность подозреваемого: им оказался 19-летний Никита Журавель. Суд арестовал молодого человека на два месяца. Он должен был находиться в СИЗО в Волгограде, однако из-за «многочисленных обращений» местных жителей с просьбой «признать их потерпевшими» дело передали в Чечню.

В августе в аппарат уполномоченной по правам человека в России Татьяны Москальковой подали обращение, в котором сообщалось, что Адам Кадыров избил Журавеля, находящегося в СИЗО в Грозном. Москалькова попросила проверить эту информацию и «обратить внимание на медицинское освидетельствование побоев». 25 сентября Рамзан Кадыров опубликовал в своем Telegram-канале видео, на котором его сын избивает Журавеля в СИЗО.

«Побил и правильно сделал. Более того, я считаю, что посягнувший на любое Священное Писание, в том числе демонстративно сжигающий его, оскорбивший этим десятки миллионов граждан нашей большой страны, должен понести суровое наказание», – написал глава Чечни.

Кадыров подчеркнул, что он гордится поступком своего сына.

Депутат Госдумы Адам Делимханов в своем Telegram-канале заявил, что считает поступок «своего дорогого племянника правильным и справедливым».

Член Совета по правам человека при президенте России Ева Меркачева в разговоре с «Газетой.Ru» прокомментировала видео избиения Журавеля. Именно к ней обратился обвиняемый и рассказал о произошедшем.

«На сегодняшний день у нас есть видеофиксация преступления. Наш уголовный кодекс не предусматривает ни в одной из статей пометку, что он не действует по отношению к сыну главы Чечни. Получается, что публичные личности, представляющие правительство Чечни, идентифицируют человека на этом видео как сына Рамзана Кадырова и фиксируют, что преступление совершено конкретно вот этим лицом. На мой взгляд, это вызов праву, потому что, публикуя это видео, Рамзан Ахматович предполагает, что ничего не случится с его сыном. Соответственно, он делает вызов всей правовой системе России, делает вызов, мне кажется, власти законодательной и исполнительной, понимая, что ставит ее в неудобное положение», — сказала Меркачева.

Она отправила запрос во ФСИН с просьбой перевести обвиняемого в другой регион.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова в Telegram-канале написала, что обвиняемый в СИЗО «должен содержаться по правилам, которые установлены законом». Несмотря на то, что уничтожение священных книг не может оставаться безнаказанным, человек должен ответить за свое преступление перед судом по закону.

Позднее Журавель встретился с Кадыровым и заявил, что хочет принять ислам. Однако глава Чечни посчитал, что он говорит об этом «не от души».

Герой Чечни

В октябре Адаму Кадырову присвоили высшее звание региона — Героя Чеченской Республики.

«Я с большим удовольствием поздравляю моего дорогого племянника <...> Адама Рамзановича Кадырова с присвоением высшего звания Чеченской Республики — Герой Чеченской Республики. <…> С самых юных лет он проявлял лидерские и организаторские качества, всегда стремился к собственному развитию и никогда не тратил время понапрасну», — сообщил Делимханов.

Сыну Кадырова дали медаль «Герой Чеченской Республики» и соответствующую грамоту о присвоении. Теперь он имеет право пользоваться региональными льготами. Звание Героя Чечни присваивают за выдающиеся заслуги перед регионом и народом республики, связанные с совершением геройского подвига.

15 октября Рамзан Кадыров опубликовал видео с кадрами избиения еще раз. В своем посте он объявил своего сына героем всех мусульман.