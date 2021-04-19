«Так поединки не останавливают»: в соцсетях не согласились с победой сына Кадырова

8 апреля Грозный принял международный турнир по боксу «Время Легенд 6: Специальная операция», участие в котором приняли спортсмены из России, Бельгии, Узбекистана, Танзании, Украины и Армении. Главным событием боксерского вечера стал поединок действующего чемпиона по версии WBO International в полутяжелом весе Умара Саламова против Сергея Екимова, и победу в поединке раздельным решением судей одержал 26-летний уроженец Чеченской Республики.

Реклама

Также участие в турнире приняли сыновья президента Чечни Рамзана Кадырова Эли и Адам. Оба являются воспитанниками республиканского спортивного клуба «Ахмат», который и является организатором состязаний, и на прошедших соревнованиях они также одержали победы: Эли Кадыров победил Рахима Кодзова единогласным решением судей, а Адам Кадыров — уроженца Кабардино-Балкарии Аслана Биттирова техническим нокаутом. Именно поединок Адама Кадырова вызвал вопросы у зрителей.

Учитывая, что соперники не достигли совершеннолетнего возраста, бой прошел на любительском уровне в формате трех раундов. Во время церемонии взвешивания 13-летний Кадыров оказался тяжелее своего оппонента: сын главы Чеченской Республики показал на весах 61 кг, Биттиров — 58,7 кг.

Бой завершился досрочно — во втором раунде рефери сигнализировал об окончании поединка в пользу Кадырова-младшего, что стало поводом для дискуссий. В ходе боя соперники устроили размен ударами, и после того, как Адам Кадыров, выступавший в черной экипировке, пропустил несколько ударов, арбитр начал отсчитывать нокдаун Биттирову. При этом сам боксер из Кабардино-Балкарии в нокдауне не находился — по правилам, нокдаун фиксируется в ситуации, когда спортсмен касается настила третьей точкой опоры, например, коленом или рукой.

Впрочем, из угла команды Биттирова все равно было выброшено полотенце на ринг — секунданты боксера тем самым сигнализировали о сдаче и признании поражения. Сам Биттиров после решения рефери развел руками в стороны.

Адама Кадырова с победой лично поздравил чемпион мира в полутяжелом весе по версиям IBF и WBC Артур Бетербиев, а местные СМИ писали о безоговорочном триумфе 13-летнего боксера.

«На турнире, посвященном памяти Ахмата-Хаджи Кадырова, Адам Кадыров победил техническим нокаутом в одном из любительских поединков. Противником боксера стал Аслан Биттиров из Кабардино-Балкарии, которому, по словам зрителей, Адам не оставил ни единого шанса», — написано в заметке «Грозный Информ».

Оценил победу своего сына и сам Рамзан Кадыров.

«Адам Кадыров сломил сопротивление Аслана Биттирова. Во втором раунде угол его соперника отказался от продолжения поединка после нокдауна. Свой послужной список пополнил очередной победой Эли Кадыров. Единогласным решением судей он взял верх над Рахимом Кодзовым!» — отмечено на странице президента Чеченской Республики во «Вконтакте».

Для Адама Кадырова эта победа на турнире «Время Легенд» уже не первая. Так, в феврале 2020 года на соревнованиях в Москве он также одержал победу техническим нокаутом во втором раунде над Мукиса Укаша.

Что касается прошедшего поединка, то в комментариях к последним публикациям спортсмена в Instagram многие подписчики выступили с критикой в адрес боксера и организаторов соревнований.

«Хорошо подрался с Биттировым в постановке, самому не стыдно?» — написал пользователь alibekkub.

«Ну и кто ты после боя с Биттировым?» — спросил Welldonepuzo.

«Я бы ушел навсегда из любого спорта после такого боя», — отметил fil.dmit.

«Жаль Адама. Из-за вашей гипер опеки вы выставили парня посмешищем. Так боксерские поединки не останавливают, теперь никто не будет его всерьез воспринимать в сообществе боксерском. Алан Биттиров выглядел гораздо лучше и проиграл не по справедливости. Это видели миллионы», — подчеркнул daniel_nadzhafi.

«Самая позорная победа. Лучше проиграть, чем такую победу иметь. Пацан в синем в шоке. По факту это беспредел», — высказался tima.ate.