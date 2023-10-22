«Она этого не заслужила». В США зарезали главу синагоги

В Детройте (штат Мичиган, США) была найдена мертвой Саманта Уолл — глава местной синагоги и еврейской общины. Неизвестный нанес ей множественные ножевые ранения. Судя по тому, что след из крови тянулся в дом Уолл, преступник напал на нее именно там. Саманте Уолл было 40 лет. WP отмечает, что убийство совершено на фоне «растущих опасений», что война на Ближнем Востоке может привести к росту насилия в США.

Тело Саманты Уолл нашли в 6:30 утра по местному времени в субботу, 21 октября, сообщает Detroit Free Press.

На теле Уолл были обнаружены многочисленные ножевые ранения. След из крови вел в дом погибшей, что заставило полицейских предположить, что нападение было совершено там. Ведется расследование.

«В течение последних нескольких часов Департамент полиции мобилизовал многие из своих ресурсов <…>, чтобы ускорить расследование. Преступление оставляет много вопросов», — заявил начальник полиции Детройта Джеймс Уайт.

Как минимум до полудня субботы сотрудники полиции Детройта работали на месте преступления. Журналисты Detroit Free Press сообщили, что оно было обнесено предупредительной лентой, на месте работали служебные собаки.

Начальник полиции призвал местных жителей проявить терпение, не делать поспешных выводов и обещал сообщить информацию о ходе расследования в воскресенье.

Как сообщает CNN, к расследованию подключилось отделение ФБР Детройта.

Газета The Washington Post отмечает, что убийство лидера общины было совершено на фоне «растущих опасений» о росте насилия в западных странах из-за войны между Израилем и ХАМАС.

21 октября израильские власти призвали своих граждан срочно покинуть Египет и Иорданию из-за риска нападений местных жителей с пропалестинскими взглядами, а также воздержаться от поездок в арабские страны Ближнего Востока.

Активист еврейской общины и политтехнолог

Саманте Уолл было 40 лет. С 2022 года она возглавляла одну из синагог Детройта, входила в другие еврейские организации. Женщина работала над налаживанием связей между еврейской и мусульманской общинами.

В синагоге подтвердили гибель Уолл:

«Мы потрясены и опечалены известием о неожиданной смерти Саманты Уолл», — говорится в сообщении в Facebook (соцсеть принадлежит Meta (признана в России экстремистской и запрещена)).

Саманта Уолл также была вовлечена в политическую деятельность. Например, руководила избирательной кампанией генерального прокурора Мичигана Даны Нессел.

«Я потрясена, опечалена и пребываю в ужасе от вести о жестоком убийстве Сэм. Она была самым добрым человеком, которого я когда-либо знала. Ею двигала искренняя любовь к своему сообществу, штату и стране. Сэм действительно использовала свою веру и энергию, чтобы создавать лучшее место для всех», — говорится в заявлении Даны Нессел (цитата по Detroit Free Press).

Также Уолл руководила кампаниями сенаторов штата Дензел Маккэмпбелл и Стефани Ченг, которые баллотировались на пост городского секретаря Детройта.

Для Ченг Саманта Уолл была не только коллегой, но и другом, пишет Detroit Free Press. Они познакомились во время учебы в Мичиганском университете около 20 лет назад. В ночь перед убийством они были на свадьбе друзей.

«Она была бесконечно позитивной, просто замечательным человеком, который делал так много хорошего и мог принести так много счастья и радости. Она этого не заслужила», — говорит Стефани Ченг.

Улыбка над Детройтом

Саманта Уолл являлась сотрудницей аппарата члена Палаты представителей от Демократической партии Элиссы Слоткин.

«В политике и делах еврейской общины она посвятила свою короткую жизнь укреплению взаимопонимания между конфессиями, принося свет перед лицом тьмы. Я буду скучать по ее неустанному желанию работать и яркой улыбке, будто сияющей над всем Детройтом», — написала в соцсети Х (бывший Twitter) Элисса Слоткин.

Мэр Детройта Майк Дагган назвал Уолл одним из «замечательных молодых лидеров» города и сказал, что недавно встречался с ней на церемонии открытия отремонтированной синагоги. По его словам, этот проект она возглавляла «с большой гордостью и энтузиазмом» (цитата по CNN).