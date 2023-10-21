Отложить наземную операцию и создать правительство в Газе: чего Запад добивается от Израиля

Солдаты армии Израиля возле границы с сектором Газа на юге Израиля, 20 октября 2023 года

США и Европа призывают Израиль отложить наземную операцию в секторе Газа ради переговоров о судьбе заложников ХАМАС. США обсуждают с Израилем возможность создания в Газе временного правительства «при поддержке ООН и участии арабских стран». После завершения военных действий Израиль намерен разорвать все связи с сектором, а своих граждан страна призвала не ездить в другие страны Ближнего Востока. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Почему Израиль требует от своих граждан покинуть Египет и Иорданию

Израильские Агентство национальной безопасности, канцелярия премьер-министра и МИД призвали граждан Израиля срочно покинуть Египет и Иорданию из-за риска нападений местных жителей с пропалестинскими взглядами, пишет The Times of Israel.

«В связи с продолжением войны в последние дни в различных странах мира наблюдается дальнейшее существенное обострение протестов против Израиля, с акцентом на арабские страны Ближнего Востока, наряду с проявлениями враждебности и насилия в отношении израильтян и еврейских символов», — сказано в уведомлении.

Израильтян также просят воздержаться от поездок в остальные страны Ближнего Востока, в том числе в Турцию, ОАЭ и Бахрейн, а также не посещать государства, где население преимущественно мусульмане. Среди них Малайзия, Бангладеш, Индонезия, Мальдивы и Марокко.

Чего требуют от Израиля ЕС и США

Власти США и Европы призывают Израиль отложить начало наземной операции в секторе Газа, чтобы выиграть время для переговоров по освобождению заложников-американцев, захваченных радикальной палестинской организацией ХАМАС, сообщила газета Wall Street Journal.

Источник издания, американский чиновник, заявил, что значительную помощь в переговорах оказывает Катар, пригрозивший ХАМАС прекращением поставок гуманитарной помощи в случае, если захваченные лица пострадают.

Однако, по данным издания, обсуждения осложняются из-за продолжающихся израильских ударов по Газе и усиливающегося гуманитарного кризиса в анклаве. Так, пишет WSJ, провалилась сделка с участием США, Израиля и Катара, которая должна была привести к освобождению 50 заложников.

При этом 20 октября стало известно об освобождении ХАМАС двух гражданок США. Как пояснили в организации, это было сделано «в ответ на усилия Катара» и «по гуманитарным соображениям». Власти Израиля подтвердили освобождение заложниц. Официальный представитель МИД Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари заявил, что Доха продолжит взаимодействие с властями Израиля и ХАМАС по дальнейшему освобождению удерживаемых.

Временное правительство для Газы

Агентство Bloomberg также сообщило, что Соединенные Штаты и их союзники стремятся «замедлить» начало наземной операции ЦАХАЛа, чтобы провести переговоры об освобождении заложников и дать гражданскому населению Газы больше времени на эвакуацию с севера анклава.

Кроме того, как пишет агентство, американские власти обеспокоены тем, что у Израиля нет послевоенного плана для Газы, а операция, целью которой сейчас считается «изгнание» ХАМАС, может перерасти в региональный вооруженный конфликт.

По данным Bloomberg, официальные лица США и Израиля уже начали обсуждать дальнейшую судьбу сектора. Один из рассматриваемых вариантов — создание в Газе временного правительства при поддержке ООН, с участием правительств арабских стран. При этом источник агентства подчеркнул, что эти переговоры находятся на ранней стадии, их исход зависит от дальнейшего развития событий, в том числе от успеха планируемой Израилем наземной операции.

Байден не расслышал вопрос

В ночь на 21 октября президент США Джо Байден положительно ответил на вопрос о том, следует ли Израилю отложить наземную операцию в Газе ради освобождения заложников, сообщило агентство Reuters.

Позже Белый дом заявил, что глава государства «не расслышал» вопрос, так как в тот момент «был далеко» от корреспондента, который его задавал.

«Он не услышал полного вопроса. Вопрос звучал так: «Хотите ли вы, чтобы было освобождено больше заложников?» Он больше ничего не комментировал», — заявил представитель Белого дома Бен ЛаБолт.

Как пишет Reuters, вопрос был задан, когда американский президент поднимался по трапу на борт самолета, при этом журналисту пришлось «перекрикивать звук двигателей».

Что западные страны советуют Израилю

Телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что представители западных оборонных ведомств в личных разговорах с израильскими коллегами не пытались «отговорить» их от проведения наземной операции.

При этом, по данным канала, США и союзники призывают Израиль выработать четкую цель своих действий, чтобы оккупация Газы закончилась как можно скорее, а жертв среди гражданского населения было как можно меньше.

«Наш совет им не «не делайте этого», потому что мы полностью уважаем их право преследовать ХАМАС <...> а «Подумайте о том, что произойдет, и выработайте стратегию, а не просто тактический маневр», — заявил CNN неназванный министр обороны одной из стран НАТО.

Он также подчеркнул, что Запад ожидает от Израиля соблюдения международного гуманитарного права, однако понимает, что израильские силы «имеют дело с врагом».

Планы Израиля

20 октября министр обороны Израиля Йоав Галлант сообщил, что операция в газе пройдет в три этапа. Первый предусматривает авиаудары и сухопутные операции с целью уничтожения ХАМАС, второй — уничтожение очагов сопротивления, а третий — «создание нового режима безопасности в секторе Газа» и снятие с Израиля ответственности за жизнь анклава.

Издание Financial Times со ссылкой на неназванного израильского чиновника сообщило, что Израиль планирует разорвать связи с Газой после завершения боевых действий. По словам источника, действовавшие до конфликта контрольно-пропускные пункты между Израилем и анклавом не будут вновь открыты.

«Израиль не будет участвовать в решении проблемы предоставления [жителям Газы] работы. Мы отсоединили пуповину», — заявил он.

При этом глава израильской оппозиции Яир Лапид назвал лучшим решением проблемы Газы возвращение анклава под контроль Палестинской автономии, которая потерпела поражение от ХАМАС на выборах в секторе в 2006 году.