«С ними нам не по пути»: в Кремле ответили на предложение отправить релокантов в Магадан

Депутат Госдумы Султан Хамзаев заявил, что миллиардеры и звезды никому не нужны в Европе и в Израиле, поэтому в ближайшее время они приедут обратно в Россию. Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал отправить россиян, поддерживающих Украину, в Магадан, поскольку их «обратно никто не ждет». Глава Магаданской области ответил ему, что «региону нужны трудолюбивые и талантливые люди, а не предатели». Подробнее о том, что ждет вернувшихся в РФ релокантов — читайте в материале «Газеты.Ru».

Депутат Госдумы Султан Хамзаев в беседе с РИА Новости заявил, что покинувшие Россию миллиардеры и звезды шоу-бизнеса скоро вернутся на родину.

«Я предрекаю скорый возврат всех российских миллиардеров, звезд шоу-бизнеса обратно в Россию, как говорил ранее, с первого дня их бегства. В Европе, Израиле они уже никому не нужны, с них просто высасывают последние деньги и публичную активность», — сказал Хамзаев.

Депутат назвал релокантов «скитальцами по миру в поисках лучшей жизни». Хамзаев добавил, что у «нормальных людей» эта категория вызывает презрение.

«Нет ничего зазорного, что Михаил Фридман, будучи миллиардером, наконец-таки понял, что дома всегда лучше. Правда, поздно, вы видите бурную реакцию общественности и СМИ», — сказал депутат.

Парламентарий добавил, что в отношении миллиардера заведено уголовное дело на Украине за спонсирование российских военных заводов, сбор помощи для военнослужащих и страхование жизни участников СВО.

По словам Хамзаева, у таких людей, как Фридман, появился стресс из-за нового палестино-израильского конфликта. Депутат считает, что возвращающихся релокантов проверят и выяснят, готовы ли они раскаяться.

Магадан ему обеспечен

В ходе пленарного заседания палаты спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что покинувших Россию граждан, которые поддерживают Киев, ждет Магадан по возвращении. Его слова цитирует ТАСС.

«Когда говорим о релокантах — тот, кто уехал из страны и совершил подлые поступки, радуясь выстрелам по территории РФ, желая победы нацистскому, кровавому, киевскому режиму, он должен осознавать, что здесь его не только не ждут, но если он приедет сюда, Магадан ему обеспечен. Вот это должно быть понимание», — подчеркнул Володин.

По словам спикера, России не нужны граждане, которые мигрируют из страны в страну. Он утверждает, что прежде всего надо быть честными перед россиянами, которые воюют и погибают за свою страну, а также за безопасность других жителей РФ.

«Приехали, сапоги там поцеловали, деньги, заработанные здесь гражданами РФ, заплатили, чтобы им паспорта оформили, а потом их и оттуда выдворили, и они потом сюда прикатились», — добавил Володин.

Спикер подчеркнул, что депутаты должны принять необходимые меры, чтобы подобных людей в стране не было. Он добавил, что релокантам стоит надеть форму того государства, которого они считают родиной, и показать свою любовь на деле.

«А если они так же попытаются ее предать — кому [они] нужны? Здесь точно не нужны», — заявил Володин.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в беседе с журналистами прокомментировал заявление своего коллеги, пишет ТАСС.

«Спикер Думы говорил о тех, кто занял ярковыраженную антироссийскую позицию, встал на сторону киевского режима. Да, действительно, с этими людьми нам не по пути», — сказал Песков.

Представитель Кремля добавил, что Россия ждет людей, которые свободно выбирают, где им в настоящий момент жить. Несмотря ни на что, у них есть родина — Россия.

Магадан отказался принять релокантов

Губернатор Магаданской области Сергей Носов во время встречи с учителями заявил, что региону нужны трудолюбивые и талантливые люди, а не предатели, передает РИА Новости. Чиновник призвал избавиться от клише, так как Колыма не принимает подлых людей.

«На Колыме живут прекрасные люди. Живут и работают настоящие патриоты своей страны. Колыма сегодня динамично развивается по поручению президента и правительства Российской Федерации. Поэтому нам сюда нужны грамотные, образованные и профессиональные люди», — сказал Носов.

Возвращение Фридмана

Российский миллиардер, основатель «Альфа-Групп» Михаил Фридман 9 октября вернулся в Россию из-за палестино-израильского конфликта, сообщил Bloomberg.

«Неделю назад я переехал в Израиль. Сейчас я прилетел в Москву из-за сложившейся ситуации», — заявил Фридман.

Миллиардер добавил, что после нормализации ситуации он планирует вернуться в Израиль и жить там постоянно.

РБК со ссылкой на источник сообщает, что Фридман намерен «посещать Россию регулярно».

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сказал журналистам, что не видит в возвращении миллиардера ничего необычного, передает РИА Новости.

«Он же гражданин Российской Федерации и может сюда возвращаться, здесь жить, отсюда уезжать, как и любой гражданин Российской Федерации», — сказал Песков.

Миллиардер переехал в Лондон в 2013 году. 28 февраля 2022 года Евросоюз наложил на Фридмана санкции из-за начала проведения СВО. В марте к ограничениям присоединилась и Великобритания. По словам миллиардера, он находился в Лондоне в условиях заморозки счетов и карточек, как под домашним арестом. В декабре Фридман стал подозреваемым в отмывании денег, однако позднее расследование прекратили.