Оскорблял журналистов и брал взятки. Мэра Печоры задержали за день до отправки на СВО

Глава администрации города Печора в Коми Валерий Серов и его заместитель Андрей Канищев задержаны по делу о взятке. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета в Telegram-канале.
Чиновников подозревают в получении взятки в особо крупном размере за совершение незаконных действий, совершенном группой лиц по предварительному сговору (ч. 6. ст. 290 УК). Максимальное наказание — лишение свободы до 15 лет.
Следствие считает, что Серов и Канищев получили от бизнесмена деньги за «совершение действий в его пользу» — дали ему возможность выполнять работы по ремонту и благоустройству общественных пространств в рамках муниципальных контрактов.
Серову пока не назначили меру пресечения, следствие настаивает на заключении под стражу. Канищев уже под арестом по уголовному делу об умышленном причинении тяжкого вреда, повлекшем летальный исход. В августе 2022-го он напился и ударил человека на фаер-шоу, тот упал и не выжил после полученных травм.
Еще один заместитель Серова Владимир Менников в беседе с «Газетой.Ru» подтвердил задержание своего руководителя, а также сообщил, что теперь он исполняет обязанности главы города.
«Я в курсе ситуации. Исполняет обязанности — Менников Владимир Евгеньевич. Все службы жизнеобеспечения города работают в штатном режиме», — заявил Менников.
Life со ссылкой на Shot сообщает, что обыски в администрации города прошли еще весной. Тогда следователи изучали документы по муниципальным контрактам. В результате подтвердился факт, что мэр Печоры брал взятку в особо крупном размере.
Защитить родину или избежать ответственности?
С 1 октября Серов должен был отправиться в зону спецоперации на Украине. Он объявил об этом 21 сентября, а затем Совет Печорского района одобрил ему отпуск с сохранением должности. Против этого решения выступали депутаты-коммунисты.
«КПРФ считает уход В. Серова в зону СВО попыткой избежать уголовной ответственности по коррупционным делам, расследование которых приближается к завершению»,
— подчеркивал депутат Госдумы Олег Михайлов.
Однако Серов настаивал, что это не спонтанное решение, и объяснял свои намерения тем, что «каждый мужчина должен встать на защиту своей родины, своего отечества».
Telegram-канал Baza в свою очередь сообщил, что силовики задержали Серова в шесть утра. При задержании у него дома нашли 370 тыс. рублей, уточняет Life со ссылкой на Shot.
Выбор выражений
В январе этого года Серов оказался в центре скандала: съемочная группа газеты «Известия» сняла видеорепортаж о замерзающих домах, где жители вручную сбивают снег и лед в подъездах. Корреспондент с оператором отправились в мэрию, чтобы побеседовать с властями, но Серов не захотел беседовать с журналистами.
«Всяким невоспитанным идиотам я не планирую все рассказывать», — сказал мэр. Он силой выдворил съемочную группу из кабинета, а на прощание назвал сотрудников СМИ «проститутками» и «шлюхами журналистскими».
Также чиновник заявил, что ему не стыдно за состояние коммуникаций в городе, и обвинил в гнилых трубах самих жильцов.
Вскоре состоянием отопительных коммуникаций заинтересовалась прокуратура и организовала проверку. Серов вину администрации в состоянии отопительного оборудования не признал, а за сказанное — не извинился.
После ознакомления с материалами «Известий» председатель Национального антикоррупционного комитета СПЧ Кирилл Кабанов заявил, что подготовит с коллегами «обращение о снятии с должности по утрате доверия этого специалиста «в вопросах проституции». Серов не соответствует своей должности и дискредитирует власть своим поведением и качеством работы, посчитал Кабанов.