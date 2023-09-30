Оскорблял журналистов и брал взятки. Мэра Печоры задержали за день до отправки на СВО

Главу администрации города Печоры в Коми Валерия Серова задержали по уголовному делу о взятке, сообщает СК. Следствие полагает, что Серов и его заместитель получили деньги от бизнесмена за возможность выполнения работ по муниципальным контрактам на ремонт и благоустройство. Во второй половине дня Серов планировал поехать в зону СВО, но не успел. Что известно о чиновнике — в материале «Газеты.Ru».

Глава администрации города Печора в Коми Валерий Серов и его заместитель Андрей Канищев задержаны по делу о взятке. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета в Telegram-канале.

Чиновников подозревают в получении взятки в особо крупном размере за совершение незаконных действий, совершенном группой лиц по предварительному сговору (ч. 6. ст. 290 УК). Максимальное наказание — лишение свободы до 15 лет.

Следствие считает, что Серов и Канищев получили от бизнесмена деньги за «совершение действий в его пользу» — дали ему возможность выполнять работы по ремонту и благоустройству общественных пространств в рамках муниципальных контрактов.

Серову пока не назначили меру пресечения, следствие настаивает на заключении под стражу. Канищев уже под арестом по уголовному делу об умышленном причинении тяжкого вреда, повлекшем летальный исход. В августе 2022-го он напился и ударил человека на фаер-шоу, тот упал и не выжил после полученных травм.

Еще один заместитель Серова Владимир Менников в беседе с «Газетой.Ru» подтвердил задержание своего руководителя, а также сообщил, что теперь он исполняет обязанности главы города.

«Я в курсе ситуации. Исполняет обязанности — Менников Владимир Евгеньевич. Все службы жизнеобеспечения города работают в штатном режиме», — заявил Менников.

Life со ссылкой на Shot сообщает, что обыски в администрации города прошли еще весной. Тогда следователи изучали документы по муниципальным контрактам. В результате подтвердился факт, что мэр Печоры брал взятку в особо крупном размере.

Защитить родину или избежать ответственности?

С 1 октября Серов должен был отправиться в зону спецоперации на Украине. Он объявил об этом 21 сентября, а затем Совет Печорского района одобрил ему отпуск с сохранением должности. Против этого решения выступали депутаты-коммунисты.

«КПРФ считает уход В. Серова в зону СВО попыткой избежать уголовной ответственности по коррупционным делам, расследование которых приближается к завершению»,

— подчеркивал депутат Госдумы Олег Михайлов.

Однако Серов настаивал, что это не спонтанное решение, и объяснял свои намерения тем, что «каждый мужчина должен встать на защиту своей родины, своего отечества».

Telegram-канал Baza в свою очередь сообщил, что силовики задержали Серова в шесть утра. При задержании у него дома нашли 370 тыс. рублей, уточняет Life со ссылкой на Shot.

Выбор выражений

В январе этого года Серов оказался в центре скандала: съемочная группа газеты «Известия» сняла видеорепортаж о замерзающих домах, где жители вручную сбивают снег и лед в подъездах. Корреспондент с оператором отправились в мэрию, чтобы побеседовать с властями, но Серов не захотел беседовать с журналистами.

«Всяким невоспитанным идиотам я не планирую все рассказывать», — сказал мэр. Он силой выдворил съемочную группу из кабинета, а на прощание назвал сотрудников СМИ «проститутками» и «шлюхами журналистскими».

Также чиновник заявил, что ему не стыдно за состояние коммуникаций в городе, и обвинил в гнилых трубах самих жильцов.

Вскоре состоянием отопительных коммуникаций заинтересовалась прокуратура и организовала проверку. Серов вину администрации в состоянии отопительного оборудования не признал, а за сказанное — не извинился.

После ознакомления с материалами «Известий» председатель Национального антикоррупционного комитета СПЧ Кирилл Кабанов заявил, что подготовит с коллегами «обращение о снятии с должности по утрате доверия этого специалиста «в вопросах проституции». Серов не соответствует своей должности и дискредитирует власть своим поведением и качеством работы, посчитал Кабанов.