По стопам Белоруссии: Россия усложнит получение загранпаспорта за рубежом

Российский МИД предложил повысить цену оформления загранпаспорта для россиян за рубежом. Так, обычный паспорт на 5 лет может подорожать с 30$ до 35$ США, а биометрический на 10 лет — с $80 до $90. В соседней Белоруссии президент Александр Лукашенко ранее утвердил указ, запрещающий гражданам получать паспорта за рубежом, теперь им придется вернуться в республику для оформления документа. Как изменилась процедура для граждан двух стран — в материале «Газеты.Ru».

Повышение пошлины

Министерство иностранных дел России предложило провести индексацию сборов за консульские услуги, оказываемые гражданам РФ за рубежом. В частности, это коснется оформления загранпаспортов. Проект постановления российского кабмина опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Так, дипломатическое ведомство предлагает повысить стоимость оформления загранспаспорта сроком на 5 лет с $30 до $35, а биометрического на 10 лет — с $80 до $90. Кроме того, планируется повысить цену за оформление паспорта гражданам до 14 лет: с $10 до $15 за обычный паспорт, с $40 до $50 — за биометрический.

В пояснительной записке к проекту уточняется, что индексация сбором связана с тем, что стоимость услуг не повышалась с момента их утверждения постановлением правительства РФ в 2010 году. В проекте отмечается, что за прошедшие 13 лет покупательная способность доллара США, являющегося расчетной валютой ставок, из-за инфляции упала более чем на 30%. В документе подчеркивается, что рост сборов в отношении наиболее востребованных документов – паспортов и доверенностей – составит $5-10, это должно обеспечить минимизацию дополнительных расходов для плательщиков.

Также МИД предложил увеличить в два раза — с $65 до $130 – стоимость оформления заявления о выходе из российского гражданства как в общем, так и в упрощенном порядке.

Кроме того, повысится стоимость консульского сбора за нотариальные действия по удостоверению брачного договора – с $100 до $110, по удостоверению завещаний — с $25 до $35.

Одновременно с этим проект предусматривает выдачу бесплатной обыкновенной деловой визы для иностранцев — владельцев карт для деловых и служебных поездок в экономики в страны — участницы форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).

Новые правила для белорусов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 4 сентября подписал указ «О документировании населения Республики Беларусь» о приостановке выдачи паспортов гражданам РБ, проживающим за рубежом. Это же касается как обмена паспорта, так и продления срока его действия. Прошлая редакция указа подразумевала свободное получение или обмен документа. В Белоруссии единый документ для внутреннего пользования и поездок за рубеж.

Пункт 27, в котором говорилось, что посольства и консульства могут продлевать срок действия паспорта, полностью исключен из нового указа. Из других пунктов исключены упоминания МИД РБ, диппредставительств и консульских учреждений.

Получить, продлить или обменять паспорт можно будет только в «органах внутренних дел по месту последней регистрации по месту жительства».

Заявления граждан, которые уже подали документы для получения нового паспорта за рубежом, будут рассматриваться в прежнем порядке.

Если у находящегося за пределами РБ белоруса закончился срок действия паспорта, он может обратиться в консульство или посольство, чтобы оформить документ возвращенца. Об этом заявил РБК российский адвокат, ранее 17 лет проработавший в Белоруссии, Антон Гашинский. По его словам, документ имеет короткий срок действия и дает право вернуться Белоруссию для получения нового паспорта.

Адвокат отметил, что многие белорусы не могут вернуться в республику в связи со статусом беженца в другой стране или наличием международной защиты. Если они все же вернутся в Белоруссию, то соответствующий статус потеряют и будут привлечены к уголовной ответственности в Белоруссии.

Как отметил Гашинский, Польша начала выдавать белорусам на один год проездной документ, который фактически заменяет им выданный в РБ загранпаспорт и позволяет передвигаться по миру. Другие страны пока не пошли на такой шаг, отметил юрист.

Кроме того, отметил адвокат, в связи с этим указом граждане РБ не смогут напрямую совершать удаленные сделки с недвижимостью на территории Белоруссии, поскольку посольства и консульства не будут удостоверять доверенности. Для участия в подобных сделках им понадобится доверенность, которая тоже выдается на территории Белоруссии.

Большинство белорусских релокантов покинули страну после масштабных протестов 2020 года. Пресс-секретарь лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской Анна Красулина прокомментировала «Коммерсанту» новый указ:

«Это затронет огромное число беларусов. Рано или поздно это станет проблемой для всех граждан Республики Беларусь, находящихся вне страны. А уехало, по разным оценкам, от нескольких сот тысяч до 1,5 млн (при 9,5 млн населения в 2020 году)».

По ее словам, ранее ограничения по выдаче паспортов касались лишь тех, кто находился под прямым преследованием белорусских властей, то теперь проблемы у всех уехавших. Решение Лукашенко Красулина назвала «отчаянной попыткой насолить еще больше тем, кто уехал, а также попытаться вернуть хоть кого-то назад».

«Коммерсантъ» также напомнил о разработке белорусской оппозицией за рубежом паспорта «Новой Беларуси», который презентовали в августе этого года. По задумке, такой документ должен стать альтернативой обычным паспортам страны. Оппозиция надеется на его признание разными странами мира, чтобы, кроме прочего, уехавшие из Белоруссии граждане могли получить вид на жительство в разных странах. Тихановская сообщала, что сейчас ведутся переговоры с несколькими государствами.