Я заблудился и шесть дней выживал в тайге без воды, еды и связи. Личный опыт

Руслан и Александр из Красноярского края 7 сентября пошли за ягодами и не смогли вернуться к машине. Шесть дней до прихода поисковой группы они пили из ручья и ели ягоды — ими же кормили собаку Эльзу. За эти дни у Александра успела родиться дочь — о своих мыслях и жизни в тайге он рассказал «Газете.Ru».

Мы живем в поселке городского типа Северо-Енисейский. Вельмо — это от нас в ста километрах. И вот между нами и Вельмо есть места, где рыбаки ходят, где ягоды собирают. Туда мы и поехали с Русланом 7 сентября, он захотел мне показать эти места. Я там был первый раз, местность не знал, доверился ему.

Приехали на место, пошли в лес. Когда человек доверяет другому человеку, идешь и не оглядываешься, зная, что он тебя в любом случае выведет.

Я увлекся собиранием ягод, Руслан тоже — и получилось, что перешли не через ту гору. Оказалось, что уже дальше не понять, куда идти.

У нас был один телефон, но мы были вне зоны действия сети. Связь не очень устойчивая в нашем районе. Попробовали открыть все доступные карты, какие могли, не получилось. И позвонить в службу «112» тоже не вышло, потому что требуется определение точных координат. Координаты получить не удалось — не было никакой связи.

Первые два дня лил дождь. Шоковое состояние даже не успело появиться, потому что нужно было выживать. Думать, как согреться, потому что было холодно, дождливо.

С нами был пес Руслана по кличке Эльза. Молодой, необученный, но умный. Далеко от нас не убегал, в ночное время всегда находился рядом с хозяином, давал тепло своего тела. И я там пытался рядом находиться, чтобы тоже тепло перепало. Пса мы также кормили ягодами, срывали ему. И пес сам себе добывал мышей.

Воду брали из ручья, болота, речки — где была вода, там и пили. Там уже все принципы отошли в сторону. Все, что видели, ели. Ягоду – бруснику, голубику, шиповник.

В первую очередь думал о доме, о своей семье. Знал, что жена должна вот-вот родить. У нее день рождения 12 сентября, хотелось очень вернуться к этой дате. Было очень большое желание попасть на ее день рождения и сделать подарок. Это и придавало силы.

Когда человек находится практически один на один с собой в лесу, думок очень много, много что переосмыслил, много чего надумал, о чем возможно не удавалось подумать в обычные дни рабочие.

Конечно, много что поменялось в голове, но конкретнее говорить не буду — это личное.

За ягодами я теперь ходить не буду, или только в те места, которые я сам знаю. У меня есть свои четкие границы, чтобы точно не потеряться. Я далеко не ухожу от дороги, от автомобиля. Понятно, что в этом году я уже никуда идти не планирую, есть другие обстоятельства.

Пока был в лесу, жена родила дочь Валерию. Так что дома был двойной праздник.

А ягоды я наелся за это время, больше пока не хочется.