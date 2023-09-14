ВСУ атаковали Крым 11 дронами, а корабль Черноморского флота — безэкипажными катерами

В ночь на 14 сентября ВСУ атаковали патрульный корабль Черноморского флота и территорию Крыма. Минобороны РФ сообщило о ликвидации 11 дронов и пяти безэкипажных катеров. Накануне командующий ВВС Украины Николай Олещук поблагодарил пилотов страны за ракетный удар по Севастополю и пообещал продолжить. Подробности – у «Газеты.Ru».

Минобороны России проинформировало о двух новых попытках ВСУ совершить атаки у полуострова Крым.

«14 сентября около 05:00 вооруженными силами Украины осуществлена попытка атаковать пятью морскими безэкипажными катерами патрульный корабль Черноморского флота «Сергей Котов» в акватории Черного моря», — сообщило ведомство в первом посте.

Уточняется, что пять безэкипажных катеров Украины были уничтожены огнем из штатного вооружения корабля.

Спустя полчаса Минобороны сообщило, что Крым атаковали БПЛА.

«Дежурными средствами ПВО уничтожено одиннадцать беспилотных летательных аппаратов», — написано в посте.

Mash опубликовал видео из социальных сетей жителей Евпатории. Голос за кадром в одном из роликов, где сбитый дрон лежит на асфальте, говорит, что от обломков «воняет». На одном из них якобы написаны слова благодарности певице Ани Лорак.

«Ладно хоть не долетел (до цели. — «Газета.Ru»)», — прокомментировал автор видео.

В 5:13 для движения автотранспорта был временно перекрыт Крымский мост. Соответствующая информация была размещена в Telegram-канале с оперативной информацией о движении по переправе. В 9:23 движение было восстановлено. По данным, на 10:00 водителям машин придется провести в очереди, чтобы переправиться по мосту, около двух часов.

Ракетный удар ВСУ по Севморпорту

Накануне ВСУ ударили десятью крылатыми ракетами по судоремонтному заводу им. С. Орджоникидзе в Севастополе и тремя безэкипажными катерами по отряду кораблей Черноморского флота. Система ПВО сбила семь из десяти ракет, а патрульный корабль «Василий Быков» ликвидировал все морские дроны.

По данным Telegram-канала Baza, были повреждены большой десантный корабль и дизель-электрическая подводная лодка. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал о 24 пострадавших.

В Минобороны России пообещали, что два военных корабля, поврежденных в ходе ракетного удара, полностью восстановят и вернут в строй.

Позднее ВСУ подтвердили свою причастность к ракетному удару:

«Утром 13 сентября ВСУ нанесли успешные удары по средствам ВМС и портовой инфраструктуре в Корабельной бухте Севастополя».

Командующий Воздушных сил Украины Николай Олещук выразил благодарность украинским пилотам «за отличную боевую работу» и пообещал, что последует продолжение.

Атаки на Брянскую и Курскую области

Минобороны РФ также проинформировало об уничтожении украинских дронов в небе над Брянской областью:

«14 сентября около 00.10 по Москве пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку двумя БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации».

Как уточнил губернатор Александр Богомаз, регион атаковали четыре дрона. Они были ликвидированы над Брасовским, Карачевским и Брянским районами, и также над Стародубским муниципальным округом.

По словам губернатора Курской области Романа Старовойта, из ствольной артиллерии ВСУ было обстреляно село Гордеевка Кореневского района:

«Насчитали девять прилетов... В результате обстрела нарушено водоснабжение населенного пункта. Как только появится возможность, специалисты приступят к восстановительным работам».