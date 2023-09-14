«Похудела, но облысела»: истории людей, которые сбросили вес, навредив себе

«Убедили, что беременным можно худеть на соках»
Соковая диета — предполагает полный отказ от пищи и употребление натуральных высококонцентрированных соков в течение короткого срока (как правило, трех дней). На упаковке сока производители уверяют, что за несколько дней можно не только очистить организм от шлаков, но и похудеть на пару килограммов.
Мария из Рязани в группе города во «Вконтакте» увидела рекламу про диету «на соках». Система похудения предлагала три разгрузочных дня.
«В тот момент я была беременна, срок был примерно 22 недели. Набирала вес быстро, пыталась контролировать питание, но это не помогало — вот и решила попробовать соки. С врачом по поводу диеты не консультировалась, однако связалась с производителем, и он убедил меня, что беременным такие соки не просто разрешены, но необходимы — ведь в них много витаминов. Никаких прикрепленных исследований он не предоставил, однако показал отзывы беременных женщин, которые пили соки, не прибавляли в весе и были счастливы», — делится девушка.
У девушки никогда не было проблем с ЖКТ, однако в первый же день этой диеты у нее начались проблемы с кишечником: живот сковала резкая боль, она не могла сходить в туалет. Написала производителю — тот сказал, что это нормальное явление, так проявляют себя «шлаки».
По словам Марии, продержаться на детокс-диете соками она смогла лишь до вечера первого дня. Как только девушка поела, резкая боль в кишечнике исчезла.
«Скручивало так, что не мог встать с кровати»
«Голодал в течение двух недель. 20 часов голода — четыре часа питания. Как правило, рацион был из легких продуктов — ел фрукты, овощи, яйца, рыбу. Похудел на такой диете на 10 кг, но потом пошел откат по весу — как только начал «нормально питаться», вернулись семь килограммов», — рассказывает нам Андрей из Москвы.
На 11-й день голодной диеты Андрей стал замечать сильные боли в правом подреберье из-за долгих перерывов между приемами пищи.
«Порой скручивало так, что не мог встать с кровати», — рассказывал мужчина.
Прекратив диету, Андрей обратился к гастроэнтерологу. Исследования показали, что у него дискинезия желчевыводящих путей, поэтому есть надо каждые три часа, иначе желчь будет забрасываться в желудок и приводить к постоянным болям.
«Врачи посмотрели на мои анализы и ахнули!»
Некоторые люди используют мочегонные и слабительные препараты в качестве средств для похудения. Однако благодаря этим препаратам из организма уходит не жир, а вода, белки, соли, минералы, витамины.
Так случилось с Ольгой из Новосибирска, которая долгое время принимала лекарства, не предназначенные для похудения. В результате женщина пожалела об этом.
«Да, я сбросила вес с 86 до 72 килограммов, но чувствовала себя отвратительно — практически облысела, кожа приобрела серый оттенок, под глазами появились синяки. Бросила слабительные после диспансеризации на работе — врачи посмотрели на мои анализы и ахнули! Испугали плохой кардиограммой, анемией (уменьшение эритроцитов и гемоглобина в крови. — «Газета.Ru»)», — рассказывает Ольга.
«Получила сильную аллергию»
Популярные препараты для снижения аппетита, вроде саксенды, являются аналогом глюкагоноподобного пептида-1 — гормона, который вырабатывается в тонком кишечнике. Подобные лекарства выписываются эндокринологом для людей с проблемой лишнего веса.
Екатерина из Можайска делала инъекции саксенды несколько дней, но потом у нее началась сыпь по всему телу.
«Я не знала о побочных эффектах лекарства. После появления зуда, отменила саксенду. Жалко не только здоровья, но и потраченных денег. Получается, что вместо новой фигуры я получила аллергию. Теперь пытаюсь продать остатки препарата в интернете», — поделилась девушка.
«Упала в обморок прямо на работе»
Порошковые коктейли для похудения, как правило, известны благодаря рекламе с медийными персонами. В составе таких напитков много углеводов и сахарозаменителей, и часто покупатели не сразу замечают эффект.
Например, Вера из Владимира принимала порошковый напиток по инструкции — один коктейль в день плюс одна порция овощей. Так продолжалось на протяжении трех недель.
«Что же я получила? Во-первых, я ни на грамм не похудела. Во-вторых, появилась жуткая слабость, головокружение, однажды я упала в обморок прямо на работе. Я с трудом восстановила здоровье. Теперь в чудеса не верю — похудеть можно только с помощью правильного питания и спорта», — говорит девушка.