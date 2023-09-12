Напился водки и отключился. Как Илон Маск покупал ракеты в России

Илон Маск в начале 2000-х обсуждал с неназванными российскими бизнесменами покупку ракет для отправки миссии на Марс, однако во время встречи в Москве перебрал с водкой и потерял сознание, упав головой на стол. Сделку он так и не заключил, но по другим причинам. Подробности – в материале «Газеты.Ru».

Американский предприниматель Илон Маск потерял сознание после водки, выпитой на встрече с российскими бизнесменами в Москве в начале 2000-х годов, сообщило издание Business Insider со ссылкой на биографию Маска, написанную Уолтером Айзексоном.

Во фрагментах, доступ к которым получил портал, рассказывается о переговорах Маска с неназванными россиянами до основания компании SpaceX в 2002 году. В те времена бизнесмен хотел запустить миссию на Марс под названием «Mars Oasis», целью которой стало бы привлечение внимания общественности к изучению космоса.

Для осуществления этого плана он рассчитывал приобрести у российских компаний две ракеты-носителя «Днепр» и приехал в Москву для обсуждения сделки. Как говорится в новой биографии, Маск и его команда прибыли в российскую столицу после ночной вечеринки в Париже, и на обеденной встрече в московском ресторане бизнесмен уже был с похмелья.

Там, по словам Айзексона, «небольшие кусочки еды перемежались большими порциями водки», кроме того, российские коллеги подарили американским гостям по бутылке водки, на каждой из которых были этикетки с изображениями получателей на Марсе.

«Я рассчитал вес еды и вес водки, и они оказались примерно равными», — рассказал биографу сам бизнесмен. Затем, пишет Айзексон, «Маск, поддерживавший голову рукой, потерял сознание, и ударился головой об стол».

После этого инцидента у бизнесмена состоялась еще одна встреча с российскими коллегами, однако переговоры оказались неудачными: по заявлению автора книги, американский предприниматель думал, что договорился о покупке двух ракет «Днепр» за $18 млн, однако продавцы запросили по $18 млн за каждую. Когда Маск отказался от таких условий, россияне подняли цену до $21 млн за ракету и насмехались над ним, говоря: «Ой, малыш, у тебя нет денег?»

Маск и алкоголь

В январе текущего года Илон Маск написал в Twitter (теперь соцсеть называется «X»), что ему не нравится вкус и эффект большей части алкоголя, но «есть что-то прекрасное в красном вине в хорошем бокале». С этим напитком его сфотографировали журналисты во время финала чемпионата мира по футболу в Катаре в декабре 2022 года.

В 2014 году на платформе Reddit Маск назвал своим любимым алкогольным напитком виски, аналогичный ответ он дал в августе 2022 года во время общения с инвесторами Dogecoin в Twitter. С тройной порцией этого напитка он появился в резонансном подкасте Joe Rogan Experience в 2018 году, в эфире которого также употреблял марихуану.

Любимым безалкогольным напитком бизнесмена является диетическая Coca-Cola, в интервью журналу Inc в 2007 году он рассказал, что был вынужден снизить потребление газировки, так как выпивал по восемь банок в день и чувствовал себя настолько измотанным, что начал «терять периферическое зрение».

С тех пор Маск перешел на версию напитка без кофеина. В ноябре 2022 года он опубликовал фото «своей прикроватной тумбы», на которой стояли четыре банки из-под Coca-Cola и пара пистолетов. Неизвестно, сделал ли снимок сам предприниматель и действительно ли на нем запечатлена его прикроватная тумба.

О чем еще известно из биографии Маска

Биографическая книга «Илон Маск» Уолтера Айзексона вышла в США 12 сентября. Как говорится на сайте издательства, автор «в течение двух лет следил за Маском, посещал его встречи, гулял с ним по фабрикам и часами брал интервью у него, его семьи, друзей, коллег и противников». Электронную версию можно приобрести за $16.99, аудиоверсия обойдется в $34.99, а бумажная книга в твердой обложке – в $35.

Как сообщает The Guardian, в биографии рассказывается о сложных отношениях Маска с отцом, о приобретении бизнесменом соцсети Twitter, о его попытках «завербовать» бывшего тогда мэром Нью-Йорка Руди Джуллиани в качестве политического посредника в 2001 году и других эпизодах из жизни бизнесмена.

7 сентября со ссылкой на книгу СМИ писали, что предприниматель отключил спутниковую связь Starlink в районе Крыма для срыва атаки Вооруженных сил Украины на Военно-морской флот России в 2022 году. Сам Маск впоследствии пояснил, что не отключал систему – она изначально не работала в том районе, а украинская сторона просила ее включить. Он заявил, что отказался, так как иначе его компания SpaceX оказалась бы замешана в эскалации конфликта. Эту версию поддержал и автор биографии.

Уолтер Айзексон – американский писатель и журналист, в 2001 году он стал генеральным директором CNN и руководил каналом во время событий 11 сентября. Он является автором нескольких книг, в их числе биографии основателя Apple Стива Джобса и бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера.