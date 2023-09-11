Маска обвинили в госизмене за отказ включить Starlink у Крыма. Он отказался считать себя предателем

Илон Маск ответил на обвинения в госизмене из-за ограничения доступа ВСУ к спутниковой связи Starlink. Как заявил предприниматель, он — гражданин США и, что бы ни случилось, будет бороться за свою страну. На прошлой неделе CNN опубликовал фрагмент книги Уолтера Айзексона, где сказано, что Маск ограничил работу Starlink в районе Крыма для срыва атаки ВСУ на ВМС России в 2022 году. Позднее миллиардер заявил, что сервис никогда и не работал в этом регионе. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Родине не изменял

Глава Tesla и SpaceX Илон Маск отверг обвинения в госизмене в свой адрес из-за того, что он не разрешил солдатам ВСУ воспользоваться спутниковой связью Starlink для атаки на Крым.

«Я гражданин США и имею паспорт только этой страны. Что бы ни случилось, я продолжу бороться за Америку. Конгресс США не начинал войну с Россией. Если кто и предатель, так это те, кто меня им же и называет. Пожалуйста, передайте им это очень четко», — написал Маск в своей соцсети X (Twitter).

Так миллиардер (с состоянием $251,3 млрд, по подсчетам Forbes) отреагировал на пост новостной программы System Update, в которой ведущий Гленн Гринвальд назвал формой государственной измены решение Маска отказать в предоставлении Украине связи со спутников Starlink.

Об отказе предоставить ВСУ услуги связи сообщил 7 сентября телеканал CNN, ссылаясь на фрагмент биографической книги об американском бизнесмене автора Уолтера Айзексона.

Причины отключения

Утверждалось, что Маск ограничил работу спутниковой связи Starlink в районе Крымского полуострова для срыва атаки ВСУ на Военно-морской флот России. Это произошло в 2022 году.

«В прошлом году Илон Маск тайно велел своим инженерам отключить спутниковый интернет Starlink около побережья Крыма, чтобы помешать скрытной украинской атаке на российский военно-морской флот», — сказано в книге, которая должна поступить в продажу 12 сентября.

Миллиардер в интервью Айзексону объяснил свои действия тем, что систему спутникового интернета Starlink создавали не для использования в военных целях. Starlink, как подчеркивал предприниматель, создавали для просмотра сериалов, расслабления, учебы и в целом мирных дел.

Газета Politico со ссылкой на другой отрывок книги Айзексона писала, что Маск отключил спутниковую связь Starlink для украинских военных после

разговора с послом России в США Анатолием Антоновым.

«Посол прямо ему сказал, что нападение Украины на Крым приведет к ответному ядерному удару», — утверждал Айзексон.

Необходимость в Starlink

8 сентября Маск вовсе заявил, что не вмешивался в работу Starlink в районе полуострова, поскольку сервис изначально не был активирован в этом регионе. При этом предприниматель, по его словам, получал просьбы от Киева активировать связь для Украины «на всем пути до Севастополя». Но Маск не согласился, поскольку у таком случае «SpaceX была бы явно замешана в крупном военном акте и эскалации конфликта».

Руководитель департамента информационно-аналитических исследований компании T.Hunter Игорь Бедеров объяснил «Газете.Ru», что украинская армия зависит от спутникового интернета Starlink, потому что в регионе нет других эффективных систем связи.

«На линии соприкосновения войск обычные коммуникации уничтожаются. Поскольку адекватной спутниковой группировки у Украины нет, для обеспечения достаточного трафика (между военными) требуются те мощности, которые создал Маск. Без них украинцам придется вернуться к рациям и проводным системам, что сильно замедляет работу», — сказал он.

После 24 февраля 2022 года SpaceX предоставила Украине доступ к 24 тыс. станций Starlink. На апрель 2023 года Украина располагала 42 тыс. действующих терминалов Starlink, сообщал министр цифровой трансформации страны Михаил Федоров. Накануне первый заместитель помощника президента США по национальной безопасности Джонатан Файнер заявил, что Киев должен в дальнейшем иметь доступ к спутниковой связи Starlink.