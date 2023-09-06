«Я приехал не за сексом, я приехал просто выпить». За что Панина задержали в борделе и отправили в вытрезвитель

Полиция Эстонии 5 сентября задержала артиста Алексея Панина и отправила его в вытрезвитель, сообщает портал Delfi. Как позже рассказал сам задержанный, инцидент случился в Таллине: ночью он хотел купить алкоголь, но поскольку спиртное в поздний час не продается, отправился за ним в публичный дом. По его словам, сотрудники заведения «выставили его на деньги», а все обвинения — ложь.

В Таллине в ночь на 5 сентября артиста Алексея Панина задержали за пьяный дебош. Об этом сообщает портал Bublik Delfi со ссылкой на женщину, знакомую с актером. По ее словам, Панин позвонил ей посреди ночи и попросил спасти и забрать его из полиции.

На видео, которое опубликовал Bublik Delfi, видно, как полицейский ведет мужчину, похожего на Панина, в наручниках. Мужчина при этом просит у полицейского сигарету.

«Второй голос на другом конце провода — судя по всему, это был полицейский — сообщил мне, что Алексей находится на участке на Пинна, 4, и спросил, могу ли я забрать его. Я, естественно, отказалась, так как время третий час», — продолжила собеседница Bublik Delfi.

Полицейский после услышанного отказа сообщил, что Панина в таком случае отвезут в вытрезвитель. По словам собеседницы портала, Панин пытался вломиться в чужие дома, полагая, что находится в отеле.

Задержание Панина подтвердили Delfi в коммуникационном отделе департамента полиции и погранохраны Эстонии.

«Мужчину отправили на протрезвление, поскольку он в состоянии алкогольного опьянения разбил имущество, принадлежащее другому учреждению (проступок против собственности)», — отметили в ведомстве.

Life со ссылкой на опрошенных Shot очевидцев сообщил, что Панин начал буянить около трех часов ночи. Как рассказали очевидцы, актер где-то достал посуду и начал ее бить. Дипломатический источник сообщил Shot, что актера могут депортировать в Россию за административное правонарушение.

Рассказ дебошира

Позже Панин рассказал Telegram-каналу Baza подробности случившегося, подтвердив, что инцидент произошел в публичном доме и его действительно отправили в вытрезвитель.

«Я туда приехал не за сексом, я приехал просто выпить. <…> Я ни с какими девушками и мальчиками в сексуальную связь не входил, я просто выпивал. И в конце концов все закончилось тем, что почему-то эти сотрудники [заведения] повели себя просто по-скотски. Я, естественно, и послал всех на три веселых буквы», — заявил актер.

По его словам, он «не нарушал законов Эстонии, просто получился бытовой конфликт». Также Панин отметил, что в публичном доме он не устраивал «дебошей, мордобоев и скандалов». Подробностей инцидента Панин не привел, однако признался, что в случившемся была доля его вины.

«В этом была доля моей вины, но непорядочно поступили те люди, что вызвали полицию. Я заехал ночью. В Эстонии у них здесь нельзя выпить. Ну, как и в России, собственно говоря, ночью. Выпить можно в каких-то барах, либо в публичных домах. <…> Сотрудники этого заведения мало того, что меня, мягко скажем, выставили на деньги, они еще умудрились на меня нажаловаться, наговорить с три короба того, что я не делал», — отметил он.

Также Панин рассказал, что у него нет претензий к эстонской полиции. По его словам, сотрудники вели себя культурно.

Его взгляды

В мае 2023 года МВД РФ объявило Панина в розыск. В отношении него возбудили дело об оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК), которая предусматривает до пяти лет лишения свободы. ТАСС и Mash сообщали, что поводом для дела стала публикация артиста в Telegram-канале о взрыве на Крымском мосту.

В разговоре с РБК Панин назвал ситуацию абсолютной дурью и заявил, что никогда не оправдывал действия террористов, признав, однако, что радовался взрывам на Крымском мосту.

Панин одобрительно высказывался о воссоединении Крыма с Россией в 2014 году. На май 2023 года жил в Испании. Выступает против военных действий на Украине.

31 июля актер дал интервью журналистке Ксении Собчак. Вскоре глава организации «Лига безопасного интернета» Екатерина Мизулина попросила СК проверить высказывания Панина. Она называла актера иностранным агентом, хотя соответствующим статусом Минюст его не наделял. Также Мизулина утверждала, что Панин «призывает к развалу России, убийству Владимира Путина».

Собчак заявила, что интервью монтировалось при участии «команды юристов», и «все «террористические» высказывания были перекрыты». Тем не менее 11 августа стало известно, что прокуратура Москвы проверит высказывания Панина по статьям УК о публичных призывах к терроризму, нарушении территориальной целостности России и дискредитации ВС РФ.