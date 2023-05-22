Алексея Панина объявили в розыск через полгода после «радостного поста» о подрыве Крымского моста

Актер Алексей Панин был объявлен в розыск МВД РФ. В карточке с его данными значится, что артиста разыскивают «по статье УК», но другие подробности не приводятся. В начале мая СМИ сообщили, что в отношении Панина возбудили уголовное дело по статье об оправдании терроризма после его заявлений о теракте на Крымском мосту — он писал, что «не может скрыть своей радости».

Российский актер Алексей Панин был объявлен в розыск МВД. Об этом стало известно из карточки с личными данными и фотографией артиста, опубликованной в базе розыска министерства.

«Панин Алексей Вячеславович… 1977 года рождения… Разыскивается по статье УК», — говорится в публикации. Других подробностей и по какой именно статье Уголовного кодекса объявлен в розыск Панин, там не приводится.

В начале мая в отношении Панина завели уголовное дело по статье об оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ), сообщал ТАСС. Поводом для уголовного преследования стал пост в Telegram-канале артиста, посвященный теракту на Крымском мосту.

«Честно сказать, то, что на меня возбудили уголовное дело, я тоже узнал совершенно случайно, будучи в самолете в Америке», — сообщил артист РБК. Он также назвал уголовное дело против себя «абсолютной дурью, мягко скажем» и отказался оспаривать его.

В 2020 году Панин уехал из России в Испанию, где получил вид на жительство. С тех пор он приезжал в Россию лишь на съемки, также возвращался на родину из-за смерти матери.

По информации Telegram-канала Mash, дело завели из-за «радостного поста» Панина о взрыве на Крымском мосту, опубликованного в октябре в его Telegram-канале. 8 октября Панин в своих соцсетях написал, что не может скрыть своей радости от того, что »Украина ******** [подорвала] Крымский мост».

Взрыв на Крымском мосту случился 8 октября. Погибли четыре человека. После сильного пожара автомобильный участок моста частично обрушился в воду. По версии ФСБ и СК, взрыв грузовика на мосту организовали сотрудники ГУР Минобороны Украины, а взрывное устройство, спрятав в рулонах с полиэтиленовой пленкой, провезли из Одессы через Болгарию, Армению и Грузию, используя подставные документы.

В 2014 году актер поддержал включение Крыма в состав России, но через несколько лет принес извинения украинцам за свою старую позицию. В 2022 году Панин регулярно критиковал СВО и политику российских властей, а также президента Владимира Путина. Неоднократно он выступал с резкой критикой в адрес коллег по цеху, поддержавших СВО.

Панин — лауреат государственной премии РФ. Много раз в СМИ сообщали о проблемах актера с законом и скандальных выходках.

В 2018 году суд запретил ему покидать пределы России и управлять автомобилем в связи с долгом по алиментам и штрафам, который составлял более 1,2 млн рублей.

Кроме того, в Сети популярность получили несколько видео порнографического характера с участием Панина.

В интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону (признан в РФ иностранным агентом) на YouTube Панин рассказал, что критически настроен к коллегам из российского шоу-бизнеса, которые поддерживают военные действия на территории Украины, и «назло им всем» собирается «доехать до Голливуда».

«Возрожусь из пепла. Ну если я (киностудию) «Мосфильм» покорил, неужели не смогу покорить Голливуд», — пояснил Панин.

В конце июня 2022 года Алексей Панин в своем Telegram-канале записал видеообращение к своим коллегам и пристыдил их за молчание по поводу спецоперации на Украине.

«Андрей Федорцов, Алексей Нилов. Я понимаю, что Михаил Боярский — это конченый человек, прости господи, но вы, ребята, — как вы с этим живете?» — высказался Панин.

По его мнению, драматические актеры всегда считались самыми «чувствительными и тонкими» представителями творческой индустрии. Панин предположил, что артисты не видят необходимости в высказываниях на эту тему, так как их мнение ничего не значит. Несмотря на это, актер раскритиковал коллег за молчание и воззвал к их совести.