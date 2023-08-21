«Я злой человек». В Британии осудили медсестру, убивавшую младенцев

«Самая страшная серийная убийца детей» по мнению британских СМИ проведет остаток жизни в тюрьме. Среди методов Люси Летби — инъекции воздуха в кровь и избыточное кормление молоком. В найденных при обыске записках она объясняла убийства неспособностью заботиться о пациентах, но официально свою вину так и не признала. Подробности расследования — в материале «Газеты.Ru».

Королевский суд Манчестера приговорил 33-летнюю медсестру неонатального отделения больницы в Честере Люси Летби к пожизненному заключению за убийство семи младенцев в 2015–2016 годах,. Она стала четвертой женщиной в стране, получившей такой приговор. Сама Летби от участия в заседании отказалась.

Суд постановил, что она сознательно использовала различные способы убийства, чтобы ввести специалистов в заблуждение и представить смерти как вызванные естественными причинами, и фальсифицировала медицинские записи, внося в них недостоверную информацию об ухудшении состояния детей до их смерти. Судья назвал действия медсестры жестокими, расчетливыми, циничными и граничащими с садизмом.

«Люси Летби, по каждому из семи преступлений, связанных с убийством, и семи преступлений, связанных с покушением на убийство, я приговариваю вас к пожизненному заключению. Поскольку серьезность ваших правонарушений исключительно высока, я приказываю, чтобы положения о досрочном освобождении не применялись», — заявил он.

В ходе заседания родители младенцев, переживших покушения, заявили о проблемах со здоровьем детей: у одного из пострадавших выявили трудности с обучением, которые, по мнению его матери, могут быть связаны с отравлением инсулином, у другой девочки обнаружились повреждения головного мозга, слепота, церебральный паралич и прогрессирующий сколиоз, она ожидает операции на позвоночнике.

«Вы думали, что это ваше право играть в Бога с нашими жизнями. Наша жизнь тяжела. Мы боремся с депрессией, тревогой и посттравматическим стрессовым расстройством. Иногда нам хочется сдаться, но мы этого не сделаем.

Мы надеемся, что вы проживете очень долгую жизнь и каждый день будете страдать. С этого дня мы никогда больше не будем думать о вас. Вы ничто», — говорится в обращении одной из потерпевших семей к Летби.

Внезапные детские смерти

8 июня 2015 года в больнице Честера умер новорожденный мальчик, медсестрой которого была Летби. Еще через 28 часов резко ухудшилось состояние его сестры-близнеца, но девочку удалось спасти. Второй ребенок скончался в отделении 14 июня, третий — спустя еще восемь дней. Впоследствии было установлено, что смерть трех младенцев произошла в результате введения воздуха в кровь или желудок.

Череда инцидентов вызвала подозрения у врачей больницы: директору по сестринскому делу и заместителю исполнительного директора больницы Элисон Келли доложили, что Летби была единственной медсестрой, дежурившей во время всех внезапных смертей, однако руководство решило не принимать мер, и женщина продолжила работу.

В период с августа 2015 по июнь 2016 года новорожденные пациенты продолжали умирать и оказываться на грани смерти, при этом начальство больницы утверждало, что против Летби «нет никаких доказательств, кроме совпадения». Женщину отстранили от работы и перевели на административную должность лишь в июне-июле 2016 года после гибели еще двоих детей, скончавшихся из-за введения воздуха через назогастральный зонд.

Проверка, проведенная Королевским колледжем педиатрии и детского здоровья (RCPCH), не выявила связи между детскими смертями в больнице, и Летби разрешили вернуться к работе медсестрой, но этого не случилось — в 2017 году к делу привлекли полицию. Правоохранительные органы начали расследование по факту 17 смертей и 16 несмертельных коллапсов (угрожающее жизни состояние, характеризующееся падением кровяного давления и ухудшением кровоснабжения жизненно важных органов — «Газета.Ru»). Летби задерживали трижды: в 2018 и 2019 годах ее выпустили под залог, в 2020 году в освобождении было отказано.

«Я убила их намеренно»

Полиция установила, что смерти младенцев не были вызваны естественными причинами: некоторые из них скончались из-за инъекций воздуха в кровь, другим был введен инсулин, что привело к резкому падению уровня сахара, несколько пострадавших получили избыточное количество молока, а у одного после смерти обнаружили травму печени.

Правоохранители также выяснили, что даты убийств и покушений были выбраны неслучайно: недоношенные дети умирали в «дату родов» — тот день, когда они должны были появиться на свет, или в день выписки из отделения. График ротации медицинского персонала подтвердил, что во время каждого инцидента дежурила Летби.

В ходе обысков под кроватью в доме медсестры обнаружили сумки с конфиденциальными медицинскими документами, многие из которых были связаны с умершими детьми, в ее личном дневнике в дни смертей были записаны инициалы жертв. Главной находкой стали записки.

«Я не заслуживаю жить. Я убила их намеренно, потому что я недостаточно хороша, чтобы заботиться о них», — пишет Летби в одной из них. В другой она добавляет: «Я ужасный, злой человек» и «Я злая, я сделала это».

Сама медсестра никогда не признавала свою вину. Она утверждала, что ее подставили, чтобы скрыть проблемы в больнице, в том числе плохую гигиену и низкий уровень подготовки персонала. Присяжные с этой версией не согласились. Против Летби было выдвинуто 22 обвинения в убийствах и покушениях, обсуждения продолжались 110 часов. В результате она была признана виновной по четырнадцати пунктам, оправдана — по двум, еще по шести вердикт вынести не удалось.

Последствия дела

Несмотря на пожизненный приговор, расследование действий «медсестры-убийцы» не прекращено: эксперты изучают медицинские записи более четырех тысяч детей, рожденных в больнице Честера и больнице Ливерпуля, где Летби проходила стажировку, в период с 2012 по 2015 год.

Guardian со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает, что детективы выявили еще около 30 младенцев, пострадавших от «подозрительных» инцидентов в честерской больнице за время работы Летби, — все они выжили.

Кроме того, британское правительство распорядилось провести независимое расследование обстоятельств убийств и покушений. Предметом изучения станут «действия, предпринятые регулирующими органами и Национальной службой здравоохранения». В ходе заседания суда также стало известно, что бывшая начальница Летби Элисон Келли отстранена от нынешней должности в фонде Northern Care Alliance британской службы здравоохранения после обвинений в бездействии.

Как сообщает Daily Mail, семьи жертв Летби по действующему британскому законодательству в случае успешного рассмотрения гражданского иска могут получить компенсацию в размере всего лишь $16,5 тысячи.