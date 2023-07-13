Транссексуал задержан в Орле по подозрению в госизмене. В ФСБ заявили, что он переводил деньги ВСУ

ФСБ задержала транссексуала и активиста ЛГБТ-движения по подозрению в госизмене. По данным спецслужбы, житель Орловской области оказывал денежную помощь ВСУ. На опубликованном видео видно, как оперативники подбегают к подозреваемому и заламывают ему руки за спиной. Это уже не первое дело о госизмене из-за финансирования украинской армии. Накануне в Москве задержали транс-блогера Хилми Форкс по обвинению в изготовлении порно.

Активиста ЛГБТ, сменившего ранее пол с женского на мужской, задержали в Орловской области. Об этом со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ сообщает ТАСС.

«ФСБ РФ пресечена противоправная деятельность гражданина России, жителя Орловской области, причастного к государственной измене в форме оказания финансовой помощи Вооруженным силам Украины, направленной против безопасности России», — говорится в сообщении.

ФСБ утверждает, что активист ЛГБТ-движения, волонтер правозащитного проекта «ОВД-Инфо» (организация включена Минюстом в список иноагентов), а также «администратор тематического антироссийского информационного ресурса» перевел деньги на счет украинской кредитно-финансовой организации «в целях оказания финансовой помощи ВСУ».

Возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ «Государственная измена», предусматривающая до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение. Сейчас силовики ведут следственные действия.

Накануне в Москве полиция задержала блогера-трансгендера Хилми Форкса по подозрению в распространении порнографических материалов, сообщила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

«Следствием ОМВД России по Даниловскому району возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 3 ст. 242 УК в отношении блогера», — написала Мизулина. Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на срок до шести лет.

Блогеру избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

11 июля ФСБ задержала банковского клерка из Пермского края. Он перевел на счет украинского банка деньги на покупку для ВСУ тепловизоров, беспилотников и амуниции. Было также возбуждено уголовное дело по 275 УК РФ.

5 июля оперативники ФСБ в Екатеринбурге задержали гражданина РФ, которого обвиняют в госизмене за финансовую поддержку украинской армии. Проживающий за рубежом гражданин России был задержан при попытке пересечения государственной границы в аэропорту Екатеринбурга, уточнили в УФСБ по Свердловской области.

Там добавили, что суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. Ему были предъявлены обвинения в госизмене.

13 марта стало известно о трех случаях задержаний россиян сотрудниками ФСБ в разных частях России. Всех троих подозревают в госизмене, однако обстоятельства у каждого случая разные: одного из задержанных подозревают в работе на украинскую разведку, активистку движения «ЯМыФургал» задержали за оказание финансовой помощи ВСУ, а под Астраханью мужчину задержали по подозрению в попытке вступить в Вооруженные силы Украины. Их также обвинили в государственной измене РФ.

В апреле президент РФ Владимир Путин подписал ряд законов, ужесточающих наказания, связанные с обвинениями в терроризме, диверсиях и госизмене.

Госизмена (ст. 275 УК) теперь предусматривает наказание вплоть до пожизненного срока заключения. Под статью попадает шпионаж, выдача иностранцам гостайны, переход на сторону противника, оказание финансовой, консультационной или любой другой помощи государству, чьи действия направлены против РФ.

Предыдущая версия закона предусматривала максимальное наказание до 20 лет заключения со штрафом до полумиллиона рублей.

В марте 2023 года зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов в эфире радио «Говорит Москва» заявил, что полностью пресечь нарушающие законодательство РФ транзакции ВСУ невозможно.

«Если это умышленное финансирование, действительно, наши граждане умышленно, абсолютно однозначно, знают, что эти деньги идут на приобретение вооружения, амуниции, то это однозначно является преступлением. Но если гражданин отправил деньги своему родственнику на Украине, а тот потратил на такие-то нужды... могут пострадать абсолютно невинные люди с нашей стороны», — сообщил депутат.

По его словам, финансирование граждан Украины представляет собой технически абсолютно доступную процедуру — украинцы могут иметь счета в российских банках, и «прекратить это не представляется возможным».