Третий фигурант дела о драке с ветеранами спецоперации сам явился в полицию

Третий обвиняемый в избиении участника спецоперации в Забайкальском крае добровольно сдался сотрудникам полиции. С ним проводятся следственные действия, он будет заключен под стражу. Двоих других фигурантов задержали ранее. Изначально полиция возбудила дело лишь по статье об умышленной порче имущества, но когда инцидент привлек внимание общественности, статьи были переквалифицированы. Теперь прокуратура требует наказать и сотрудников МВД.

Третий фигурант резонансного дела об избиении ветерана спецоперации в Забайкальском крае сдался полиции. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

«Утром 13 августа 43-летний гражданин явился в отдел полиции, где был задержан. Сейчас с ним работают полицейские. В ближайшее время мужчина будет передан следственным органам», — говорится в сообщении УМВД Забайкалья.

На сайте ведомства опубликовано видео, на котором сотрудники полиции под руки заводят мужчину в отдел полиции.

Полицейские не называют имя задержанного, но ранее представители Забайкальского краевого суда на своей страничке во «Вконтакте» писали, что его зовут Иван Зырянов.

В пресс-службе также сообщили, что для розыска обвиняемого «прочесывались лесные массивы, проверялись дома и строения в близлежащих селах».

«Параллельно сотрудники полиции проводили работу с местными жителями и родственниками злоумышленника, которые могли обладать информацией о местах его возможного нахождения», — сообщили в пресс-службе.

По данным краевого суда, «Зырянов холост, ранее не судим, нигде на работает, проживал с матерью в селе Нерчинский Завод».

«В настоящее время третий фигурант задержан следователем в порядке ст. 91 УПК РФ и будет заключен под стражу, с его участием производятся необходимые следственные действия», – сообщается на сайте СУ СК РФ по Забайкальскому краю.

Избили, сорвали награды, повредили автомобиль

Инцидент с избиением участника СВО произошел в ночь на 5 августа в селе Нерчинский Завод. 36-летние ветераны СВО Михаил Таскин и Сергей Елгин, потерявшие конечности в ходе боев, столкнулись с агрессивной компанией из шести человек.

«Публично высказывая претензии по поводу участия мужчин в специальной военной операции, злоумышленники нанесли одному из потерпевших множественные удары по различным частям тела, сорвали с его одежды государственную и общественную награды, а также повредили его автомобиль. В результате нападения здоровью мужчины причинен легкий вред, сумма материального ущерба составила более 800 тысяч рублей», – сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Забайкальскому краю.

Всего по делу проходили три человека, двое из них были взяты под стражу ранее. Известно, что одному из них 19 лет, второму – 27.

«В суд следователи представили данные, характеризующие обвиняемых. Ранее оба мужчины привлекались к уголовной ответственности, один из них за нарушение правил дорожного движения, второй – за совершение преступлений против половой свободы, а также кражи, угона автомашины и грабежа. В настоящее время они являются безработными», – сообщили в забайкальском СКР.

Все трое сейчас обвиняются в дискредитации российской армии с причинением вреда здоровью и имуществу граждан (ч. 2 ст. 280.3 УК РФ), в умышленном причинении легкого вреда здоровью по мотивам ненависти в отношении социальной группы (п. «б» ч. 2 ст. 115 УК РФ) и умышленном уничтожении или повреждении имущества общеопасным способом (ч. 2 ст. 167 УК РФ).

К полиции возникли вопросы

Изначально полиция возбудила по факту избиения дело лишь по статье об умышленной порче имущества. Однако позже инцидент получил широкий общественный резонанс, и статьи были переквалифицированы. Прокуратура потребовала наказать сотрудников МВД, которые возбудили уголовное дело по «мягкой» статье. Ситуацию взял под контроль замгенпрокурора РФ Дмитрий Демешин и глава СКР Александр Бастрыкин.

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов посетил Михаила Таскина в больнице.

«Состояние у пострадавшего удовлетворительное, – написал губернатор в своем Telegram-канале. – Ему проводят дополнительные обследования. Сделали компьютерную томографию, по результатам которой травматических изменений со стороны головного мозга и костей черепа не выявлено».

Медперсонал сообщил главе региона, что «Михаил очень крепкий и сильный духом человек».

На ситуацию также обратил внимание депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн.

«К местным правоохранителям — в первую очередь к полиции — возникает масса вопросов. Пока история не получила огласки, уголовного дела почему-то возбуждать не хотели, – написал парламентарий у себя в Telegram-канале. – Завтра же направлю запросы в Генпрокуратуру, СКР и МВД о проведении проверки в отношении должностных лиц, не принявших своевременных мер и пытавшихся спустить дело на тормозах».