Третий фигурант дела о драке с ветеранами спецоперации сам явился в полицию

Третий фигурант резонансного дела об избиении ветерана спецоперации в Забайкальском крае сдался полиции. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.
«Утром 13 августа 43-летний гражданин явился в отдел полиции, где был задержан. Сейчас с ним работают полицейские. В ближайшее время мужчина будет передан следственным органам», — говорится в сообщении УМВД Забайкалья.
На сайте ведомства опубликовано видео, на котором сотрудники полиции под руки заводят мужчину в отдел полиции.
Полицейские не называют имя задержанного, но ранее представители Забайкальского краевого суда на своей страничке во «Вконтакте» писали, что его зовут Иван Зырянов.
В пресс-службе также сообщили, что для розыска обвиняемого «прочесывались лесные массивы, проверялись дома и строения в близлежащих селах».
«Параллельно сотрудники полиции проводили работу с местными жителями и родственниками злоумышленника, которые могли обладать информацией о местах его возможного нахождения», — сообщили в пресс-службе.
По данным краевого суда, «Зырянов холост, ранее не судим, нигде на работает, проживал с матерью в селе Нерчинский Завод».
«В настоящее время третий фигурант задержан следователем в порядке ст. 91 УПК РФ и будет заключен под стражу, с его участием производятся необходимые следственные действия», – сообщается на сайте СУ СК РФ по Забайкальскому краю.
Избили, сорвали награды, повредили автомобиль
Инцидент с избиением участника СВО произошел в ночь на 5 августа в селе Нерчинский Завод. 36-летние ветераны СВО Михаил Таскин и Сергей Елгин, потерявшие конечности в ходе боев, столкнулись с агрессивной компанией из шести человек.
«Публично высказывая претензии по поводу участия мужчин в специальной военной операции, злоумышленники нанесли одному из потерпевших множественные удары по различным частям тела, сорвали с его одежды государственную и общественную награды, а также повредили его автомобиль. В результате нападения здоровью мужчины причинен легкий вред, сумма материального ущерба составила более 800 тысяч рублей», – сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Забайкальскому краю.
Всего по делу проходили три человека, двое из них были взяты под стражу ранее. Известно, что одному из них 19 лет, второму – 27.
«В суд следователи представили данные, характеризующие обвиняемых. Ранее оба мужчины привлекались к уголовной ответственности, один из них за нарушение правил дорожного движения, второй – за совершение преступлений против половой свободы, а также кражи, угона автомашины и грабежа. В настоящее время они являются безработными», – сообщили в забайкальском СКР.
Все трое сейчас обвиняются в дискредитации российской армии с причинением вреда здоровью и имуществу граждан (ч. 2 ст. 280.3 УК РФ), в умышленном причинении легкого вреда здоровью по мотивам ненависти в отношении социальной группы (п. «б» ч. 2 ст. 115 УК РФ) и умышленном уничтожении или повреждении имущества общеопасным способом (ч. 2 ст. 167 УК РФ).
К полиции возникли вопросы
Изначально полиция возбудила по факту избиения дело лишь по статье об умышленной порче имущества. Однако позже инцидент получил широкий общественный резонанс, и статьи были переквалифицированы. Прокуратура потребовала наказать сотрудников МВД, которые возбудили уголовное дело по «мягкой» статье. Ситуацию взял под контроль замгенпрокурора РФ Дмитрий Демешин и глава СКР Александр Бастрыкин.
Губернатор Забайкальского края Александр Осипов посетил Михаила Таскина в больнице.
«Состояние у пострадавшего удовлетворительное, – написал губернатор в своем Telegram-канале. – Ему проводят дополнительные обследования. Сделали компьютерную томографию, по результатам которой травматических изменений со стороны головного мозга и костей черепа не выявлено».
Медперсонал сообщил главе региона, что «Михаил очень крепкий и сильный духом человек».
На ситуацию также обратил внимание депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн.
«К местным правоохранителям — в первую очередь к полиции — возникает масса вопросов. Пока история не получила огласки, уголовного дела почему-то возбуждать не хотели, – написал парламентарий у себя в Telegram-канале. – Завтра же направлю запросы в Генпрокуратуру, СКР и МВД о проведении проверки в отношении должностных лиц, не принявших своевременных мер и пытавшихся спустить дело на тормозах».