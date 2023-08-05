Что известно об атаке российского танкера у Керченского пролива

В районе Керченского пролива морской дрон атаковал российский танкер «Сиг». Судно получило пробоину около 23.20, повреждено машинное отделение. К танкеру подошли спасательные корабли, экипаж танкера почти не пострадал, несколько человек получили незначительные ранения. Разлива топлива не произошло, сейчас с судна откачивают воду. На Украине уже косвенно подтвердили свою причастность к атаке на российское судно. Подробности – в материале «Газеты.Ru».

Во время атаки танкер «Сиг» находился на южном подходе к Керченскому проливу, сообщило Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот) в своем Telegram-канале.

Ожидая помощи, экипаж делал все возможное, чтобы уменьшить количество поступающей внутрь танкера воды. К ним направили буксир «Меркурий», капитан которого координировал спасательную операцию, и исследовательское судно «Импульс». Сейчас производится откачка жидкости, а на место пробоины устанавливают пластырь.

На борту танкера находится 11 членов экипажа. По данным Telegram-канала «Осторожно, новости», людям эвакуация не потребовалась. У нескольких человек есть небольшие ссадины «от осколков».

Сейчас судно находится на плаву, однако без буксира оно перемещаться не может, так как машинное отделение полностью затоплено. По словам экипажа, они не уменьшали количество прибывшей воды.

«До уровня ватерлинии вода набиралась и остановилась», – сообщил один из членов экипажа.

Кто нанес удар

По данным Telegram-канала Baza, судно было атаковано беспилотными надводными дронами. Как сообщил Telegram-канал Shot, на месте аварии нет разлива топлива.

Военный корреспондент Александр Коц в своем Telegram-канале рассказал, что по неподтвержденной информации грузовые танки судна были пусты.

Коц добавил, что танкер «Сиг» всего несколько дней назад сопровождали патрульные корабли «Василий Быков» и «Сергей Котов».

Минобороны РФ сообщало, что патрульные корабли «Василий Быков» и «Сергей Котов» отразили атаку трех безэкипажных катеров. Это произошло в ночь на 1 августа. Корабли находились в 340 км к юго-западу от Севастополя. Там они контролировали судоходство в юго-западной части Черного моря.

По данным Коца, еще один морской дрон сегодня был нацелен на Крымский мост, однако не смог продвинуться к цели из-за установленных боновых заграждений.

Глава СБУ Василий Малюк в своем Telegram-канале уже прокомментировал нападение на танкер «Сиг» и косвенно подтвердил причастность Украины.

Он назвал «абсолютно логичным» любой взрыв на российских кораблях и Крымском мосту. Также Малюк заявил, что эти операции «проводятся в территориальных водах Украины».

Атаки на Крымский мост не было

Советник главы Крыма Сергея Аксенова Олег Крючков в своем Telegram-канале заявил, что атаки непосредственно на Крымский мост не было, как и взрывов в его районе.

«Мост закрыт из-за угрозы атаки, второй или третий раз за сегодня. Все крымские профильные службы и министерства в круглосуточной готовности», – добавил Крючков.

Советник отметил, что крымские власти не отвечают за Керченский пролив и якорные стоянки, поэтому они не могут комментировать ситуацию в Черном море и проливе.

Поздно ночью 4 августа автомобильное движение на Крымском мосту было временно перекрыто. Об этом сообщили в Telegram-канале об оперативной ситуации на мосту. Однако уже через несколько часов его восстановили.

Танкер «Сиг»

Корабль проекта 52 был построен в 2014 году. Его владельцем является «Югра-Лизинг», а оператором – «Коксохимтранс», сообщил Amalnews. Танкер приписан к порту в Санкт-Петербурге.

Судно может перевозить нефтепродукты и жидкий газ. Водоизмещение танкера – 6619 тонн, его длина 141 метр, а ширина – 17. На борту находится экипаж в количестве 11 человек.

По данным издания, недавно «Сиг» доставил нефтепродукты в Сирийскую Арабскую Республику. До этого, в 2021 году, он также перевозил нефтепродукты из Сирии.

В 2019 году США наложили на судно санкции за обход санкций против Сирии: танкер доставляет нефтепродукты и бензин из САР.